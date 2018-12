Cristian Bodnar din Bistrița a fost distins, la Dublin, cu premiul Nobel pentru junior

Cristian Bodnar din Bistrița a fost distins marți seară, la Dublin, cu cea mai importantă distincție care poate fi cucerită de studenți, fiind declarat Global Winner în Computer Science la Undergraduate Awards – premiul cunoscut și drept Junior Nobel Prize. De la ceremonie, Cristian Bodnar a aterizat direct la seminariile faimoasei Cambridge University, unde bistrițeanul este masterand.

Obosit după multe drumuri și emoții resimțite în ultimele două zile, Cristian Bodnar a povestit pentru Bistrițeanul.ro că întreaga ceremonie a fost extraordinară. „Președintele Irlandei, care ar fi trebuit să ofere distincțiile, nu a putut fi prezent, din păcate, pentru că la ei tocmai se încheiaseră alegerile… Gala de decernare s-a desfășurat într-o atmosferă foarte frumoasă și selectă, în cea mai prestigioasă școală de avocatură din Irlanda, într-o clădire care există parcă de prin 1512..”

„A fost extraordinar, pentru că am întâlnit mulți oameni interesanți și mai toți câștigătorii m-au impresionat cu ce au făcut în zona lor de activitate. Speakerii au fost în special profesori de la universități de prestigiu din lume, dar au participat și reprezentanții unor ONG-uri, membri ai Guvernului și economiști… Am avut de susținut o prezentare despre proiectul meu. A fost și o sesiune de întrebări după prezentare… A fost bine. Toată lumea a fost interesată, unii au zis că e spectaculos ce am făcut… Mi-a plăcut și Dublinul în general… Am avut și ceva timp să vizităm din obiectivele turistice, după conferință. Dar acum sunt obosit rău, am o groază de lucru în Cambridge. Dar a meritat totul cu vârf și îndesat…”, a mai povestit Cristian Bodnar.