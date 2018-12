Crin Antonescu și întortocheata sa întoarcere din USL

Crin Antonescu

Plecarea lui Crin Antonescu de pe scena politica in anul 2014 a fost brusca si a lasat impresia ca nu a fost niciodata explicata suficient, scrie Emilian Isaila, intr-un editorial ziare.com.

”In linii mari, demisia a fost provocata de scorul slab obtinut de PNL la alegerile europarlamentare din mai 2014. Atunci, liberalii au obtinut 15% din voturile exprimate, fata de 37% cat a luat PSD. USL-ul murise in februarie 2014, iar Crin Antonescu a fost marele invins al acestui divort urat.

In sedinta Biroului Politic National al PNL din luna mai 2014, Crin Antonescu isi prezinta demisia, apoi, intr-o succesiune rapida de evenimente, se parafeaza intelegerea dintre Ludovic Orban si Vasile Blaga pentru alianta dintre PNL si PDL, fostul partid al lui Traian Basescu. Tariceanu e indepartat, iar partidul e preluat de Klaus Iohannis, care va deveni candidatul liberal in cursa pentru pentru pozitia de presedinte al Romaniei.

Crin Antonescu s-a retras, ramanand un simbol al aliantei ratate cu PSD, o povara de care liberalii n-au reusit sa scape la aproape cinci ani de la destramarea ei.

La sfarsitul lunii noiembrie, Crin Antonescu a inceput o campanie de captare a bunavointei opiniei publice pentru a incerca sa-si consolideze pozitia de deschizator de lista a candidatilor liberali pentru alegerile europarlamentare din mai 2019.

Acest scrutin este unul critic pentru PNL, de el depinde supravietuirea lui Ludovic Orban la sefia partidului. Pentru actualul presedinte, lista candidatilor reprezinta o declaratie publica adresata electoratului, prin care partidul trebuie sa dovedeasca faptul ca s-a schimbat si ca e decis sa trimita la Bruxelles oameni politici responsabili, cinstiti si profesionisti.

Usor de zis, greu de facut. In partid, in lipsa unor alegeri interne, unor dezbateri deschise la care sa participe si sa voteze toti membrii, realizarea listei tine mai mult de negocieri politice intre lideri de filiale locale si conducerea centrala.

Neexistand dezbateri politice, platforme de discutie si voturi, candidatii propusi vor reprezenta rezultatul unor compromisuri politice care, in final, vor nemultumi o tabara sau alta, creand tensiuni greu de stins in lipsa argumentului dat de vot.

Ludovic Orban se afla prins intre doua mari tabere politice care se confrunta in PNL, cea fostilor "uselisti", oameni politici nostalgici dupa perioada cand au fost la guvernare alaturi de PSD, care nu vad cu ochi buni lupta impotriva coruptiei si care vor ca partidul sa promoveze un mesaj ambiguu, astfel incat sa atraga si votanti nemultumiti din PSD, si tabara celor care vor ca liberalii sa fie cu adevarat o forta politica reformatoare in societate, sa nu faca niciun compromis in raport cu actuala Putere si sa incerce sa creeze o alianta cu formatiunile progresiste USR si Miscarea lui Dacian Ciolos.

Ludovic Orban, presedintele PNL, nu ar avea nimic impotriva candidaturii lui Crin Antonescu daca acesta ar reusi sa aduca voturi la europarlamentare, dar marea problema e ca, in contextul actual, fostul lider PNL are sanse sa compromita incercarea liberalilor de a fi principala forta de opozitie din Romania”, mai scrie Emilian Isaila.

