Crin Antonescu, atacuri devastatoare la adresa lui Ponta, Dragnea, Maior şi Ghiţă (VIDEO)

Crin Antonescu iese din conul de umbră cu dezvăluiri fără precedent. Fostul șef al PNL a vorbit, duminică seară, la televiziunea publică, despre trădarea lui Victor Ponta şi a lui Liviu Dragnea, dar și despre relația cu George Maior și Florian Coldea. Antonescu spune că nu a fost niciodată iubit de „statul paralel”

Fostul lider PNL a descris drept legitimă şi rezervată relaţia cu şefii serviciilor.

"I-am cunoscut pe domnii Maior și Coldea, i-am întâlnit în câteva rânduri, de 3, 4 ori, nu la prilejuri festiv. Am avut, cât s-a putut duce, o discuție despre subiecte legitime, nu am avut o relație privată cu dânșii, cum au avut alți lideri politici. Domnul Ponta, spre exemplu, domnul Dragnea sau alții", a declarat Antonescu la postul public de televiziune.



Fostul președinte al partidului național liberal a mai precizat că nu a fost iubit și nici dorit, de aceea a fost eliminat de pe scena politică.



"Nu cred că securitatea de rit nou sau statul paralel m-au iubit vreodată sau că mă doreau, dar de aici până la a spune că m-au înlăturat e o distanță lungă. Nu pot spune că pe alții îi iubeau, dar erau ai lor. (...) Nu am avut dosar, statul paralel nu a avut nicio implicare (în retragrea lui Crin Antonescu din viaţa politică - N.R.), deși anumiți oameni din statul paralel vor fi răsuflat ușurați."



Crin Antonescu a lansat un atac dur şi la adresa fostului coechipier şi copreşedinte al USL, Victor Ponta, precum şi a oamenilor care i-au stat în spate la vremea respectivă: Liviu Dragnea, Sebastian Ghiță și George Maior.



"Niciun om politic nu a fost mai lovit decât mine de trădarea PSD, care a prăbușit, a trădat proiectul USL. (...)

Pesediştii n-au făcut-o nici până în ziua de azi, ei nu şi-au cerut scuze niciodată (...) Liviu Dragnea, ca președinte PSD, nu şi-a cerut scuze, nu mie, românilor care au votat USL: Vă cerem scuze că v-am tradat, pentru că Ponta era exact cu băieții contra cărora trebuia să luptăm. (...) Mărturisirile lui Sebastian Ghiță, cel mai apropiat colaborator al lui Victor Ponta, spun totul. (...) Costul politic al acelei mişcări, de a rupe USL şi de a pune capat mi l-am asumat eu", a mai precizat Antonescu.