Crin Antonescu rupe tăcerea cu o dublă lovitură pentru Ponta şi Dragnea

Fostul lider PNL Crin Antonescu susţine că atât Victor Ponta, cât şi Liviu Dragnea, au spus părţi de adevăr în războiul lor legat de cine a avut legături şi a colaborat cu aşa-numitul „stat paralel”.

Antonescu a confirmat că au fost dezbateri aprinse pentru formarea noului Cabinet, dar şi pentru postul de ministru de Interne, ocupat de Ioan Rus în defavoarea lui Liviu Dragnea. Fostul şef PNL spune că, cel puţin în ceea ce priveşte partidul său, „nimeni nu s-a amestecat în numiri,” scrie gandul.info, citând o intervenţie a fostului lider PNL la un post TV.

"Părţi din cele declarate de cei doi sunt adevărate, în sensul că le pot confirma, restul nu ştiu, despre lucruri la care nu am fost de faţă nu am ştiinţă. Nu ştiu care spune adevărul şi care minte, e probabil să spună amândoi adevărul. Vorbim de guvernul Ponta 1, cel de după căderea guvernului Mihai Răzvan Ungureanu şi înainte de câştigarea alegerilor de către USL. Este foarte adevărat că a fost un guvern format politic, era o alianţă pe bază de paritate. Cel puţin jumătate a fost treaba PNL şi sub nicio formă nimeni nu s-a amestecat în numiri, decizia a fost luată de mine," a afirmat Crin Antonescu.

"Ministerul de Interne ne-am înţeles să revina PSD şi toată discuţia a durat câteva ore bune, o discutie în 4 - Ponta, Dragnea, eu cu Hellvig- discuţia a fost în jurul ocupantului postului. Se ştia că Dragnea va fi titularul postului. La momentul în care ne-am întâlnit, Ponta a venit cu altă variantă. Nu ştiu cu cine s-a consultat şi în ce fel. El a venit acolo şi şi-a asumat varianta că merge cu Ioan Rus”, a spus Antonescu.

De altfel, într-o altă intervenţie, la un alt post TV, Antonescu a mai spus că impresia sa a fost că „Ponta nu avea încredere de fel în Dragnea”, de aceea l-a propus ministru de Interne pe Rus.