Sute de mii de criminali, hoți și violatori vor scăpa, ca urmare a deciziei PSD - ALDE

Peste 100 de mii de dosare penale privind infractiuni extrem de grave intre care omor, viol, furt si talharie, numai in Bucuresti, vor fi clasate automat daca modificarea Codului de procedura penala va intra in vigoare, a scris ziare.com.

Intr-o sesiune parlamentara extraordinara, pe 18 iunie, Camera Deputatilor, decizonala, vota pe repede inainte proiectul de lege privind modificarile aduse Codului de procedura penala.

Acesta introduce la articolul 305, aliniatul 1 indice 1 care prevede: "In termen de maximum un an de la data inceperii urmaririi penale cu privire la fapta, organul de urmarire penala este obligat sa procedeze fie la inceperea urmaririi penale cu privire la persoana, daca sunt indeplinite conditiile legale pentru a dispune aceasta masura, fie la clasarea cauzei", a scris sursa citată.

Asadar, toate dosarele cu autor necunoscut deschise cu mai mult de un an in urma de la data intrarii in vigoare a legii trebuie clasate. Asta inseamna ca toate cercetarile sunt oprite si daca, absolut intamplator, in cadrul altei anchete apare ca prin minune un suspect necautat, dosarul poate fi redeschis, dar numai prin decizia instantei de judecata.

De exemplu, daca un om a fost ucis si politia nu a identificat in termen de un an criminalul, dosarul se claseaza, pe ucigas nu-l mai cauta nimeni si el mai poate fi prins numai daca, intamplator, in cadrul altei anchete apar indicii despre autor si anchetatorul isi aduce cumva aminte ca a existat si acel dosar clasat sau daca violatorul recunoaste, cait, ca a mai comis si alte violuri in trecut.

PSD-ALDE au decis ca dosarele in care criminalii nu sunt identificati intr-un an sa fie clasate, in conditiile in care Codul penal prevede ca infractiunile de omor sau cele care sunt urmate de moartea vitimei (art 153 CP) sunt imprescriptibile, adica ca nu exista un termen de prescriptie dupa implinirea caruia fapta sa nu mai poate fi anchetata

