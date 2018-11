Detalii șocante în cazul crimei din Pitești. Cine era, de fapt, polițistul ucigaș

Crima șocantă în Pitești

Crimă Pitești. Crimă cumplită la Pitești. Un polițist de la Combaterea Crimei Organizate și fiul lui de trei ani au fost găsiți morți în apartament, ambii fiind împușcați în cap. Prima ipoteză luată în calcul de polițiști este crima, urmată de sinucidere, polițistul fiind în proces de divorț cu soția lui.

Crimă Pitești. Alerta la 112 a fost dată de fosta soţie a acestuia. Din primele informaţii, se pare că bărbatul şi-a împuşcat copilul, apoi s-a sinucis. Poliţistul în vârstă de 29 de ani era în divorţ. Soţia acestuia este tot poliţist, la Serviciul Economic.

Crimă Pitești. Divorțul dintre cei doi soți se pronunțase în această săptămână. Detalii incredibile au ieșit la iveală la câteva ore după descoperirea celor două cadavre.

Crimă Pitești. Polițistul împușcat este Marius Franțescu și este fiul preşedintelui PNL Mioveni, Costel Franţescu, potrivit Adevărul. Bărbatul lucra la Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Piteşti și era angajat în Poliție încă din 2011.

Un alt detaliu șocant din crima de la Pitești: polițiștii l-au găsit pe copil înfăşurat într-un sac.

Crima Pitești O v.ecină a poliţistului care şi-ar fi împuşcat copilul a explicat ce s-a întâmplat.

"S-a împuşcat el şi l-a împuşcat şi pe copil. Avea copilul în vizită la el. Cei doi erau în divorţ. Ştiu că era poliţist. Nu îmi revin. Când am auzit-o pe bunică ţipând, pur şi simplu am început să tremur şi să plâng", a spus vecina.

Potrivit Realitatea de Arges, Marius Frantescu a absolvit Academia de Politie Alexandru Ioan Cuza in 2011. A fost testat psihologic in ianuarie 2018 si a fost declarat apt. Si-a luat pistolul de serviciu de la birou vineri la ora 18.00. Se banuieste ca a premeditat crima si sinuciderea.

Marius Stefan, prim procuror al Parchetului de pe langa Tribunalul Arges se afla la cercetari, in apartmentul in care a avut loc tragedia. A fost gasit un bilet de adio lasat de ofier. Se spune ca acesta si-ar fi omorat baietelul punand o perna in fata pistolului. Copilul este bagat intr-un sac din plastic. Ambii au foat gasiti morti in pat, in dormitor.