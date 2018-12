CRIMĂ în lumea sportului: doi jucători au murit, într-un accident rutier provocat INTENŢIONAT

Jucatorii de baseball Luis Valbuena si Jose Castillo au murit, in urma unui accident rutier provocat intentionat pe o autostrada din Venezuela.

Fosti jucatori in cea mai importanta liga de baseball din lume (MLB), Valbuena si Castillo se aflau intr-un SUV din statul Yaracuy, ce rula pe autostrada.



La un moment dat, in fata lor a aparut un obiect pe care au incercat sa-l ocoleasca in mare viteza. Soferul a pierdut astfel controlul volanului, masina a intrat in parapeti, iar cei doi sportivi au murit, relateaza ziare.com.



Ancheta politiei a scos la iveala insa un detaliu incredibil. Obiectul care a provocat acest accident a fost aruncat intentionat de pe marginea drumului de un grup de hoti cre doreau sa-i jefuiasca pe sportivi, informeaza ESPN. Chiar daca sportivii au murit pe loc, hotii si-au dus la bun sfarsit planul si i-au jefuit.



Autoritatile din Venezuela au arestat patru persoane in urma acestui accident, asupra carora s-au gasit bunurile sportivilor.