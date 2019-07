Crimă de o violență extremă: a fost găsită într-o valiză, cu gâtul tăiat

O vedeta pe Instagram, tanara Ekaterina Karaglanova, din Rusia, a fost gasita moarta. Trupul era indesat intr-o valiza din apartamentul ei din Moscova.

Tanara, devenita influencer pe retelele sociale, se mandrea cu peste 90.000 de followeri pe Instagram si terminase recent Medicina, relateaza ziare.com.



Karaglanova planuia o calatorie in Olanda pentru a-si sarbatori aniversarea de 25 de ani, impreuna cu iubitul si familia. Dar parintii ei s-au ingrijorat cand nu a mai raspuns la telefon timp de cateva zile.







Dupa ce l-au contactat pe proprietar pentru a avea acces in apartamentul ei, parintii i-au gasit trupul in interiorul unei valize, cu gatul taiat. Conform Politiei, in casa nu exista semne cum ca Karaglanova s-ar fi luptat cu agresorul si nu a fost gasita nicio arma la locul crimei.