Creştinii pe rit vechi sărbătoresc Crăciunul pe 7 ianuarie: Cele mai frumoase felicitări!

Crăciunul pe rit vechi 2017. Creştinii ortodocşi de rit vechi sărbătoresc Crăciunul pe 7 ianuarie. Calendarul iulian sau pe stil vechi este decalat cu 13 zile faţă de calendarul oficial. Biserica Ortodoxă Română a trecut la noul calendar pe 1 octombrie 1924. La o săptămână după Crăciun, pe 13 ianuarie, creştini ortodocşi de rit vechi sărbătoresc Anul Nou.Realitatea.net vă oferă câteva sugestii de felictări şi mesaje de Crăciun, numai bune de trimis la familie, prieteni sau colegi, părinți, iubit sau iubită.

FELICITĂRI DE CRĂCIUN. În acest articol vă oferim câteva modele de mesaje şi felicitări de Crăciun. Vă urăm Sărbători fericite! La mulți ani!

FELICITĂRI DE CRĂCIUN. Mesaje frumoase de Crăciun

„Crăciun fericit! Îți doresc ca inima ta să fie ușoară ca un fulg de nea, iar problemele să se topească precum zăpada!”

„Liniște interioară, speranță și dragoste, acestea sunt cadourile mele pentru tine de Crăciun! Sărbători fericite!”

„Crăciunul este despre reîntregirea familiei și reîntâlnirea cu prieteni dragi. Este momentul ideal să apreciem dragostea din viața noastră, despre care credem, de multe ori, că ni se cuvine. Fie ca aceste sărbători de iarnă să îți umple inima de dragoste și binecuvântare.”

„Crăciunul este plin de bucurie! Este momentul perfect să ne amintim de trecut și să ne gândim la viitor! Fie ca pacea și dragostea să te cuprindă, în această perioadă minunată! Sărbători Fericite!"

„Crăciun fericit! Îți doresc ca viața ta să fie la fel de plină de împliniri și dragoste ca în această perioadă.”

MESAJE CRĂCIUN CLASICE

Bogăţie câtă vreţi, Sănătate pentru toţi, Iar la anul care vine Să va fie şi mai bine. Să va fie casa, casa Cu bucate noi pe masă Moş Crăciun cu sacul plin, Drumu-n viaţa cât mai lin.

”Vă doresc ca sărbătorile de iarnă să vă aducă sănătate şi fericire, împlinirea tuturor dorinţelor şi sănătate celor dragi. La mulţi ani!”

”Fie ca sărbătorile de iarnă să vă aduca linişte, căldura şi armonie în suflet. Crăciun fericit şi un An Nou plin de împliniri!”

„De sfintele Sărbători să deschidem uşa pentru oaspeţi dragi, şi inima pentru speranţă, bucurie şi lumină. Să fim mai buni şi să privim înainte cu încredere, ştiind că dacă avem credinţă, drumul din faţa noastră va fi presarat cu împliniri."

”Fie ca spiritul blând al Sfintelor Sărbători să ningă asupra voastră doar bucurie şi senin, prosperitate, veselie şi sănătate în anul ce vine! SĂRBĂTORI FERICITE!”

Idei pentru SMS isteţ

”Un batranel cu chipul drag, va veni la voi in prag, sa nu’l goniti e mos craciun, si v’aduce’un an mai bun!”

„Seara plina de lumina Sufletul iesle sa-ti devina Ca sa se nasca-n el Iisus Cu Binecuvantari de sus Caci vine bland si plin de har Sa nu ii inchidem usa iar Craciun Fericit!"

”Sa va fie casa, casa Cu bucate noi pe masa Mos Craciun cu sacul plin, Drumu’n viata cat mai lin”

„Craciun Fericit! Mosul sa fie darnic, liniste sufleteasca si intelegere de sarbatori! La Multi Ani!"

”Se spune ca in seara de Craciun, la fiecare clinchet de clopotel o dorinta se indeplineste! Iti urez sa petreci sarbatorile cu sufletul plin de dorinte, in clinchet de clopotei! Craciun Fericit”

FELICITĂRI DE CRĂCIUN. ”Fie ca sarbatorile de iarna sa va aduca liniste, caldura si armonie in suflet. Craciun fericit si un An Nou plin de impliniri!”

”Lumina sfanta venita in Ajun sa va aduca in suflet un vesni Craciun. Sarbatori de vis alaturi de cei dragi!”

”De sfintele Sarbatori sa deschidem usa pentru oaspeti dragi, si inima pentru speranta bucurie si lumina. Sa fim mai buni si sa privim inainte cu incredere, stiind ca daca avem credinta, drumul din fata noastra va fi presarat cu impliniri.”

MESAJE CRĂCIUN: „Minunatele nopti ale Craciunului, colindelor si datinilor stramosesti sa va gaseasca la ceas de bucurie alaturi de oaspetii cei dragi. Va doresc tot binele, gandurile bune si curate sa va insoteasca pretutindeni, fericirea si succesul sa va fie mereu alaturi!"

”Fie ca Pruncul nascut in ieslea din Bethleem sa va umple casele si vietile cu bucurie,sanatate si multa intelepciune pentru anul care vine. LA MULTI ANI !”

MESAJE DE CRĂCIUN pentru toate gusturile

1. L-am visat pe Mos azi noapte, venea tare de departe cu un sac mare in spate sa aduca sanatate, deci asteapta-l ca el vine, dar acum este la mine!

2. Pe la geamuri cad stelute, iar pe foc sunt sarmalute, iar bradul e la locul lui, mosul e la treaba lui, sa ne fie noua bine, iaca si Craciunul vine. Craciun Fericit.

3. Mos Craciun bate la usa scoate mana din manusa si va da din palma lui darurile cerului.Langa brad si langa foc sa va umple de noroc.Craciun fericit

4. Catelus cu parul cret, s-aveti Geep-ul in cotet si o vila cu piscina, pe Madona ca vecina, o lopata pentru bani, La Anu' si La Multi Ani! SARBATORI FERICITE!

5. Un an nou mai fericit, Cu de toate garnisit, Sanatate si iubire Si cu multa fericire!

Mesaje DE CRĂCIUN pentru toată lumea

“Frumuseţea iernii, cu dulcele ecou al colindelor si cu imaginea celor dragi în suflet să vă aducă împlinire, iubire si fericire. CRĂCIUN FERICIT!”

- “Moşul vine cam tiptil, niciodată nu-l simţim, dar de fiecare dată, lasă-n fiecare poartă fericire, bucurie, sănătate pe vecie! CRĂCIUN FERICIT!”

- „Să vină Crăciunul şi toţi clopoţeii din brad să-ţi cânte colindul magic care să poarte cu el încrederea, puterea şi speranţa de care ai nevoie! CRĂCIUN FERICIT!"

- „De Crăciun, s-aveţi brad încărcat, bogat, pahar închinat, vin curat, gând luminos şi împliniri. CRĂCIUN FERICIT!”

- “Moş Crăciun bate la uşă, Scoate mâna din mănuşă, Şi vă dă din palma lui, Darurile cerului. Lângă brad şi lângă foc, Să vă umple de noroc! CRĂCIUN FERICIT!

- “Aceasta e o noapte specială, în care poţi întâlni o persoană specială! Este vorba despre copilul care ai fost. Uită pentru o noapte grijile si retrăieste miracolul noptii de CRĂCIUN!”

- “Fie ca aroma de brad, portocală, colindele, cozonacul cald şi mirosul de iarnă să vă umple inimile de bucurie şi sufletele de linişte. CRĂCIUN FERICIT!”

- „Învaţă să culegi din fiecare Crăciun sfinţenie, bucurie, lumina pe care să o împarti tot anul cu cei dragi! CRĂCIUN FERICIT!"

Mesaje DE CRĂCIUN GENERALE

“Crăciun cât mai luminos, vis de iarnă călduros, linişte lângă cei dragi, veste bună dinspre magi!”

“În noaptea sfântă de Crăciun lasă deoparte grijile şi supărările. Deschide-ti inima şi primeste un strop din binecuvântarea care se revarsă peste lume în această noapte!”

„Fie ca Pruncul născut în ieslea din Bethleem să vă umple casele şi vieţile cu bucurie, sănătate şi multă înţelepciune pentru anul care vine. LA MULŢI ANI!”

”E sărbătoare! Bucură-te de pace, lumină si căldură alături de cei dragi tie. Dăruieşte din toata inima si deschide-ţi sufletul pentru a primi dragoste si fericire. Lasă-ti sufletul să renască si trăieste fiecare zi ca pe un dar nepretuit.”

”Aceasta e o noapte specială, în care poţi întâlni o persoană specială! Este vorba despre copilul care ai fost. Uită pentru o noapte grijile si retrăieste miracolul noptii de Crăciun!”

“Îţi urez, tie şi familiei tale, multă sănătate, fericire şi MULT NOROC în viitor! LA MULŢI ANI! Sper ca această sărbătoare sa vă aducă numai fericire în casă şi familie!”

“Fie ca aroma de brad, portocala, colindele, cozonacul cald si mirosul de iarnă să vă umple inimile de bucurie şi sufletele de linişte. Crăciun Fericit!”

”E timpul sa închizi ochii şi să-ţi amintesti de Crăciunul copilăriei tale. E timpul să-ţi aminteşti cum stăteai cu nasul lipit de geam încercând să-l vezi pe Moş Crăciun.”

“Trăieste în culori de Crăciun! Fii gazda colindelor care ne readuc sfinţenia de altă dată…”

”Învaţă să culegi din fiecare Crăciun sfinţenie, bucurie, lumina pe care să o împarti tot anul cu cei dragi!”

Mesaje DE CRACIUN – mesaje de dragoste

„Mos Crăciun mi-a promis că-mi va aduce anul acesta ceva frumos şi nostim dacă voi fi cuminte. Am fost cel mai cuminte băiat din lume şi acu te voi avea în sfârşit!"

„De Crăciun, dacă vine la tine un tip gras şi păros şi te baga într-un sac, nu te speria! I-am scris moşului că te vreau pe tine de Crăciun”

„Să ne pierdem printre globuri şi beteala, să alergam prin ninsoare ca nişte copii, să ne îngropăm în cadouri şi să ne iubim ca doi nebuni… de Sărbători!”

„Abia aştept anul ce începe pentru a-l putea petrece alături de tine.

Îţi urez cele mai fericite sărbători!”

- “Să ningă în noaptea de Crăciun cu vise împlinite! Învaţă să visezi, păşeşte dincolo de real, CRĂCIUNUL face minuni!”

- “Cel mai mare dar pe care ni-l poate aduce Crăciunul sunt o familie fericită şi prietenii dragi aproape. CRĂCIUN FERICIT!”

- “Una dintre bucuriile Crăciunului este să te gândeşti la persoanele speciale din viaţă si tu eşti una dintre acele persoane minunate! Să ai un CRĂCIUN FERICIT!”

- “Fie ca viaţa ta să fie colorată si veselă asemenea unui… brad de CRĂCIUN! Sărbători fericite!”

De ce se sărbătoreşte Crăciun pe stil vechi pe 7 ianuarie?

Crăciunul pe rit vechi 2017. Înainte de Hristos existau două sisteme de calculare a timpului unui an: unul al egiptenilor – care era mai corect, dar nici el perfect – de 365 zile, altul, al românilor, care era de 355 zile. Însă, rămânea anual o diferenţă de timp de zece zile între aceste două sisteme, şi chiar între fiecare dintre ele şi calendarul solar. După această constatare, s-a simţit nevoia de îndreptare a lor şi a punerii lor în acord cu calendarul ceresc. Astfel, împăratul roman Iuliu Cezar, în anul 46 i.Hr., adopta sistemul de calcul egiptean, sistem care s-a numit „calendarul iulian”. Acest calendar a fost folosit de întreaga creştinătate, timp de 15 secole. Şi tot de calendarul iulian s-au servit şi Sfinţii Părinţi la Sinodul I Ecumenic de la Niceea (325), la calcularea datei Paştilor.

Deoarece între calculul calendarului iulian de 365 de zile şi 6 ore şi cel al calendarului solar de 365 zile, 5 ore, 43 minute şi 46 secunde rezulta anual o diferenţă de 11 minute şi 14 secunde, s-a ajuns după 330 de ani la o diferenţă de trei zile (cu cât a rămas în urma calendarul iulian).

Crăciunul pe rit vechi 2017. Astfel că, în vremea Sinodului I Ecumenic, echinocţiul de primăvară se afla la 21 martie în loc de 24 martie, cât a fost în anul 46 i.Hr., când împăratul Iuliu Cezar a îndreptat calendarul. De atunci, Sinodul a luat ca punct de plecare în calcularea datei Paştilor, ziua de 21 martie, când a fost atunci echinocţiul de primăvară.

Specialiştii astronomi au constatat că, şi după aceea, din 123 în 123 de ani echinocţiul de primăvară retrogradează cu o zi. Acest lucru fiind constatat de-a lungul secolelor, învăţaţii vremii – în Răsărit ca şi în Apus – au sesizat faptul şi au propus conducătorilor Bisericii îndreptarea calendarului, pentru ca tabelele pascale nu mai corespundeau cu ziua lunii pline astronomice.

La 24 februarie 1582, papa Grigorie al XIII-lea a făcut o reforma, suprimând zece zile din calendar, astfel încât data de 5 octombrie a devenit 14 octombrie. De atunci calendarul s-a numit „gregorian” sau „stilul nou”.

Crăciunul pe rit vechi 2017. Congresul de la Constantinopol 1923

Cu toate că în anul 1923, la un congres ţinut la Constantinopol, majoritatea Bisericilor Ortodoxe a hotărât să renunţe la calendarul iulian şi să adopte calendarul gregorian, data Paştilor se calculează încă pe baza calendarului iulian, în care echinocţiul de primăvară are loc cu 13 zile mai târziu. De aici neconcordanţă cu data Paştelui din Biserica Catolică.

Crăciunul pe rit vechi 2017. Între timp, s-a constatat de către astronomi ca şi între calendarul gregorian din 1582 şi cel astronomic exista o diferenţă anuală, diferenţa care, la 3500 de ani, ar face ca şi calendarul gregorian să rămână în urmă cu o zi şi o noapte. Calendarul ortodox, îndreptat în 1924, va ţine seama şi de această diferenţă.

Biserica noastră, făcând parte din rândul Bisericilor Ortodoxe, n-a purces singura la adoptarea calendarului gregorian, odată cu adoptarea lui de către Stat, în 1919, ci abia după Consfătuirea interortodoxa de la Constantinopol din 1923, care a hotărât îndreptarea calendarului şi în Bisericile Ortodoxe, prin suprimarea diferenţei de 13 zile cu care calendarul iulian rămăsese în urma celui îndreptat (adică 21 martie în loc de 8 martie unde ajunsese calendarul iulian).

Crăciunul pe rit vechi 2017. Data echinocţiului de primăvară de la 8 martie, la care ajunsese calendarul iulian, este adusă la 21 martie, corespunzând calendarului solar, cum stabiliseră Părinţii de la Sinodul I Ecumenic de la Niceea (325).

Calendarul iulian îndreptat la Consfătuirea interortodoxa de la Constantinopol va deveni mai corect decât cel gregorian prin adoptarea unui nou sistem al anilor bisecţi, adăugând o zi în plus din patru în patru ani, când luna februarie va avea 29 de zile în loc de 28 zile. Prin aceasta, în calendarul ortodox îndreptat, diferenţa dintre anul solar şi cel civil este redusă – prin modul de bisectare – până la un minimum de 2,02 secunde (anual), care face că abia după 42.772 de zile calendarul (îndreptat) să mai rămână în urmă cu o zi şi o noapte.

Calendarul îndreptat, întrebuinţat de aici înainte de către ortodocşi, se va numi neo-iulian sau constantinopolitan.

Crăciunul pe rit vechi 2017. Adoptarea calendarului de Bisericile ortodoxe autocefale

La Consfătuirea interortodoxa de la Constantinopol (1923) n-au participat, însă, toate Bisericile Ortodoxe autocefale sau naţionale. De aceea, îndreptarea calendarului adoptata aici a rămas să fie introdusă de fiecare Biserică Ortodoxă la dată pe care o va crede potrivită, pentru a nu da naştere la tulburări.

Convinse de necesitatea îndreptării calendarului, din 1924 cele mai multe Biserici Ortodoxe au adoptat acest calendar astfel: Patriarhia Ecumenică de Constantinopol (1924), Patriarhia Antiohiei (1924), Patriarhia Alexandriei (1928), Arhiepiscopia Ciprului (1924), Biserica Greciei (1924) şi Biserica Ortodoxă Romană (1924), socotind ziua de 1 octombrie drept 14 octombrie, sărind peste cele 13 zile cu care rămăsese în urma calendarul iulian, Biserica Gruziei, Biserica Ortodoxă din Polonia (1924), Biserica Ortodoxă din Cehoslovacia (1951), Biserica Ortodoxă din Finlanda (1917, cu aprobarea Bisericii Ruse), Biserica Ortodoxă Bulgara (1968).

Au rămas, însă, câteva Biserici Ortodoxe cu calendarul iulian neîndreptat, ca: Patriarhia Ierusalimului, Biserica Rusă şi Biserica Sârbă, precum şi Mănăstirile din Sf. Munte Athos, cu excepţia Vatopedului, care se numesc „pe stil vechi”, pentru că prăznuiesc Pastile şi toate sărbătorile după vechiul calendar, adică după „stilul vechi”.