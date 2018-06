Cresc într-un singur loc din lume. Substanţa din ele distruge cancerul la 5 minute după administrare

Un compus existent in semintele fructelor facute de arborele "blushwood" poate distruge rapid celulele canceroase din melanom, se arata intr-un studiu australian, care s-a desfasurat pe durata a 8 ani.

Nu numai ca este un compus extrem de eficient, fara efecte secundare, dar oamenii de stiinta au fost uimiti de cat de repede lucreaza. Compusul din fructe a inceput sa lucreze in 5 minute, ceea ce face ca melanomul si tumorile canceroase sa dispara in doar cateva zile.



Compusul a avut success in 75% din cazuri in lupta impotriva cancerului de piele la caini, pisici si cai. Cercetarea condusa de dr. Glen Boyle, de la Institutul de Cercetare Medicala QIMR Berghofer, din Brisbane, a fost una extrem de promitatoare si ar putea fi un potential tratament pentru combaterea multor tipuri de cancer de piele, scrie bzi.ro.



Arborele blushwood are cerinte foarte specifice de crestere si de aceea el poate fi gasit doar in padurile tropicale din North Queensland, Australia. Arborele nu mai creste nicaieri altundeva. Compusul care lupta impotriva cancerului este extras din semintele acestor fructe.