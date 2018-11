Credea că e doar puţin pământ. Când a desfăcut folia de pe castravete, a îngheat! Coşmar!

Credea că e doar puţin pământ. Când a desfăcut folia de pe castravete, a îngheat! Era mult mai rău..

Nici prin gând nu-i trecea acestei femei că, în momentul în care va desface ambalajul, i se va face pielea de găină. De silă!

Ronnie Fisher, o femeie în vârstă de 41 de ani, s-a dus la supermarket pentru cumpărăturile săptămânale.



"Am mers la magazin şi mi-am cumpărat câteva legume proaspete pentru salată. Seara, la cină, am spălat salata, roşiile, apoi am luat castravetele. Am văzut ceva sub folie, dar am crezult că este puţin pământ şi nimic mai mult! Când colo, când am desfăcut plasticul de pe el, mi s-a făcut silă! Acolo era, de fapt, o molie. Imediat mi-a pierit pofta de mâncare! Mi-am luat haina pe mine, m-am încălţat şi am dat fuga la magazin, extrem de iritată!", povesteşte femeia.



Angajaţii magazinului au fost extrem de miraţi de creatură. "Nu e un loc în care ne-am aştepta să găsim molii, în mod normal... Poate aceasta a fost atrasă de castravetele nostru", a glumit unul din angajaţi.



Amuzată la rândul ei, Ronnie s-a calmat brusc şi a primit, bucuroasă, un produs proaspăt, fără molii!

"Nu te aştepţi să dai peste aşa ceva când te apuci să-ţi faci de mâncare, dar în viaţă mai ai parte şi de surprize!", a adăugat aceasta.