Surprizele eMAG de Black Friday - Putina lume se astepta sa se intample asta!

Black Friday vine cu produse surpriza in ofertele eMAG. De la bilete de avion, aur, pana la concedii, bijuterii de lux si chiar antichitati. Trecem in revista cele mai ciudate, haioase, surprinzatoare oferte de Black Friday 2017.

Black Friday 2017 aduce la eMAG oferte cu reduceri mari pentru cele mai ciudate produse pe care cel mai probabil nu te asteptai sa le gasesti aici.

In fiecare an sunt noutati in promotiile speciale de Black Friday, iar anul acesta am fost cu adevarat surprinsi sa gasim cateva oferte interesante. Vi le prezentam, mai jos, detaliat.

eMAG Black Friday 2017 – Bilete de avion

Poate nu e chiar ceva surprinzator sa iti cumperi bilete de avion online. Toata lumea procedeaza asa mai nou, insa voucherul pus la dispozitie de Tarom prin eMAG de Black Friday are reducere la jumatate de pret si iti permite sa cumperi ulterior bilet la orice zbor, cu reducere. Exista doua tipuri de vouchere disponibile in acest moment si preturile lor sunt foarte avantajoase. Puteti consulta si voi ofertele accesand URMATORUL LINK.

eMAG Black Friday – Aur si monede

Atat aur cat si monede au mai fost comercializate in anii anteriori de Black Friday si s-a dovedit a fi un real succes. Tocmai din acest motiv cei de la eMAG au repetat si in acest an oferta. Investitia in aur poate fi una foarte buna pe termen lung, pentru perioadele in care monedele nationale inregistreaza fluctuatii sau chiar si in cazul crizelor financiare majore. Preturile lingourilor de aur sunt foarte bune si puteti vedea ofertele AICI.

eMAG – Abonamente de sanatate

Foarte interesante sunt abonamentele de sanatate care se regasesc in oferta din acest an de Black Friday. Pe langa faptul ca sanatatea ar trebui sa fie pe primul plan intotdeauna, pachetele de sanatate propuse de eMAG sunt chiar foarte avantajoase si diversificate. Exista atat vouchere pentru analize de laborator, cat si abonamente individuale la o clinica privata, dar si pachete de servicii stomatologice. Detaliile fiecarui pachet le gasiti accesand URMATOAREA ADRESA.

Black Friday 2017 – Vacanta de vara

Da, stiu, cei mai multi dintre noi nici macar nu stiu unde vor face Revelionul, insa eMAG ne propune in oferta de Black Friday pachete de vacanta de vara. Chiar daca inca nu te-ai hotarat in ce perioada vrei concediul, pretul este cu adevarat imbietor. Ai la dispozitie camere de tip studio, apartamente cu 2 si 3 camere si multe, multe facilitati. Studiaza ofertele in amanuntime AICI.

eMAG Black Friday – Bilete Early Bird

Tot pentru vara viitoare sunt si ofertele Early Bird. Trei evenimente majore sunt vizate de biletele cu reducere de Black Friday: Festivalul Electric Castle care e deja foarte renumit in intreaga lume si devine tot mai popular cu fiecare editie, Bilete la un traseu de Formula 1 si promotie pentru bilete la concertul Katy Perry de la Paris. Preturile si disponibilitatile le gasesti AICI.

Black Friday – Bijuterii si ceasuri de lux

V-am prezentat in articolele anterioare tot felul de accesorii, ceasuri si bijuterii din oferta eMAG sau a celor care vand prin MarketPlace-ul eMAG. De aceasta data nu mai e vorba doar de simple bijuterii, ci de investitia intr-o piesa de lux. Preturile pentru aceste ceasuri si bijuterii reprezinta o investitie serioasa, insa reducerile sunt foarte mari si reprezinta o adevarata oportunitate. Iata bijuterii si ceasuri cu reduceri de 40% accesand URMATORUL LINK.

eMAG Black Friday 2017 – Vacante la schi

Iata ca sunt oferte bune si pentru vacanta ceva mai apropiata, nu doar pentru cea de vara. Pachete promotionale cu reduceri consistente pentru cazari la hotel de 4 stele in vacanta la schi. Ofertele pot fi consultate AICI.

Black Friday – Vacanta de sarbatori

Un alt pachet pentru vacanta cu reducere de 30% de aceasta data este disponibil la eMAG. Puteti sa achizitionati un pachet turistic pentru vacanta de Craciun in Delta Dunarii, sau pentru vacanta de Paste 2018. Preturile sunt extrem de avantajoase si pot fi gasite AICI.

Black Friday – Disneyland

eMAG vine cu o noutate absoluta in acest an pentru pachetele de vacanta. Ei ne propun 2 pachete foarte avantajoase pentru 2 adulti+ 1 copi sau 1 adult+copil tocmai la Disneyland. Oferta e irezistibila pentru adulti si cu siguranta si pentru cei mici. Toate detaliile pachetului promotional cu reduceri de peste 20% pot fi gasite AICI.

eMAG Black Friday – Antichitati

Pentru pasionatii de antichitati, cateva bijuterii deosebite si foarte valoroase sunt puse la dispozitie in promotia de Black Friday. Este cu siguranta o sectiune dedicata celor specializati, iubitorilor de frumos, arta si antichitati si a celor care inteleg dincolo de valoarea materiala a obiectelor. Iata ce oferte de antichitati are eMAG AICI.

Black Friday 2017 – Auto si Moto

Surpriza nu ar fi faptul ca eMAG comercializeaza masini si ATV-uri ci faptul ca ofertele sunt mai bune decat am fi putut preconiza. Mai mult, exista deja un model de masina care s-a epuizat din stocul retailerului. Gasiti mai multe modele de Fiat, Toyota si Honda. Puteti vedea preturile lor accesand URMATORUL LINK.