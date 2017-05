Craiova-Viitorul 0-1."Regele" vs Becali. Hagi:"Suntem fericiţi, mai e o etapă".Cum arată clasamentul

FC Viitorul Constanța a urcat pe primul loc în clasament, după ce a învins CS Universitatea Craiova cu scorul de 1-0 (0-0), duminică seara, la Pitești, în play-off.

Florinel Coman (51) a marcat singurul gol al partidei.

Gheorghe Mulțescu a început cu mai mulți jucători care nu sunt titulari de drept, precum fundașul Bucurică și tinerii Andrei Vlad, Robert Petre și Alexandru Popescu, iar după 20 de minute Radu Bîrzan a intrat în locul lui Bucurică. Un alt tânăr fotbalist, Vladimir Screciu, a fost integralist, iar Andrei Ivan a intrat la pauză.

Oaspeții au ratat mai multe ocazii, prin George Țucudean (9, 48), Cristian Ganea (10, 24), Aurelian Chițu (20, 33), în timp ce craiovenii au avut oportunități prin Andrei Ivan (58, 63 și 64).

FC Viitorul și-a luat revanșa după ce a pierdut cu Craiova pe teren propriu (0-1).

FC Viitorul va deveni campioană dacă va câștiga meciul cu CFR Cluj din ultima etapă, de pe teren propriu.

"Mai e puțin și cred că s-a văzut și în seara asta. Există presiune, cu toate că am avut momente bune. În fața porții am fost precipitați, am ratat. Suntem fericiți, mai e o etapă și suntem mândri și fericiți de tot ceea ce facem. A mai trecut o etapă, mai e un meci foarte greu acasă cu CFR-ul.

Trebuie să gestionăm lucrurile, nu cred că arătăm fizic foarte bine. Mai avem 3-4 zile și vom vedea ce le putem face la jucători. Vom încerca să câștigăm meciul de acasă. Dacă nu, asta e.

E final de campionat, s-a consumat multă energie. Cred că suntem pe merit unde suntem. Am fost campioni și în sezonul regulat. Am păstrat această linie.

21 de ani și patru luni. Am avut o medie de vârstă mai mică decât a Craiovei. Important e că ne-am îndeplinit obiectivul și mergem înainte.

Ne-au lipsit patru jucători. Văd că în ultima zi s-a vorbit despre asta în presă. Sunt importanți. Acuzăm și noi sfârșitul de campionat. Au fost 2-3 titulari care ne-au lipsit în ultimele meciuri și cred că s-a văzut", a spus Hagi la Digi Sport.

Cum arată clasamentul în play-off, cu o etapă înainte de final:

1 Viitorul 41

2 Dinamo 39

3 FCSB 38

4 CFR Cluj 33

5 CSU Craiova 31

6 Astra Giurgiu 26

FCSB are un meci mai puţin, joacă luni seară în deplasare la Astra.

Înainte de Craiova - Viitorul, 0-1, Gică Hagi îi răspunsese lui Becali, care acuzase, voalat, Viitorul de jocuri de culise, pe acest final de campionat.

“Este lipsă de respect faţă de copiii aştia, nu pot să câştige un meci că imediat se aruncă ceva. Nu au probe, dar zic. Noi am tăcut şi am jucat. Probabil că acum sunt speriaţi că avem şi noi şansa noastră de a câştiga titlul, o şansă unică, dar făcută pe multă muncă.

S-a început cu vorbe şi vorbuleţe. De la noi, nu era nimeni, de la celelalte combatante erau toţi. Noi contăm? Fiecare zice de noi ce vrea, iar noi nu am spus niciodată nimic de ei şi nici nu i-am jignit. Ei continuă să arunce.

Le-a zis bine Daniel Niculae. I-a răspuns bine patronului, frumos. Important este ce face Viitorul. Cum să câştige campionatul? Păi cine e Viitorul? Ce, are vreo şansă? Niciuna. Titlul e făcut, e câştigat. Noi mergem să participăm la Piteşti. Nu a încercat să se speculeze iar că dacă nu câştiga Steaua titlul nu o să mai cumpere jucători?

Şi ce dacă nu mai cumpără ei? Cumpără alţii de la mine. Este o luptă prea...şi nu vreau să intru în ea. Dacă s-au speculat şi meciurile cu Astra, ce să mai zic? Păi Steaua nu i-a bătut? Dinamo nu i-a bătut?", afirmase Gică Hagi înainte de meciul cu CSU Craiova.