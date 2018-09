Cozmin Guşă, despre CexN: Adevărata bombă detonată de Firea este accesul la comunicaţii private

Cozmin Guşă la Realitatea TV

Cozmin Gușă a declarat la Realitatea Tv că accesul lui Carmen Dan, și implicit al lui Liviu Dragnea, la comunicațiile private dintre prefectul capitalei și un scretar de stat a fost adevărata bombă detonată de Gabriela Firea. Consultantul a mai afirmat că Dragnea l-a amenințat pe Iohannis, privind posibilitatea ca din 2019 să nu mai fie președinte, tocmai pentru că are o strategie în spate: Tăriceanu are șanse mai mari să îl bată pe Iohannis.

Cozmin Gușă a declarat în debutul intervenției că a râs foarte mult la conferința de presă a lui Liviu Dragnea și spune că șeful PSD l-a detronat pe Traian Băsescu, fiind acum demn de titlul de actor politic, ”în sens peiorativ al cuvântului”.

”Am urmarit toata conferinţa lui Dragnea şi am râs cum nu am mai râs demult. Pentru mine a fost atât de distractivă această conferinţă. Aş vrea să îi acord lui Dragnea două premii: în această seară, după mulţi ani, Dragnea l-a detronat pe Băsescu şi spun asta în calitate de bun cunoscător, foarte bun cunoscător al acestor fente din politica românescă. Cum ar spune românul, să fie rahatul atat de mare, si el să evolueze în acest fel. Adică ţara să fie în genunchi, partidul să fie praf, el să fie praf, şi el să evolueze în acest fel, asta este o mare performanţă. Eu îl credeam pe Dragnea mai puţin talentat decât Băsescu în a juca, în a ascunde adevărul, în a minţi. Dragnea a dovedit că are şi umor, şi trebuie să îi acord titlul de actor politic, în sens peiorativ al cuvântului, l-a detronat pe Băsescu în mod clar, în această evoluţie a lui, într-un moment dificil, foarte delicat pe care o să îl explic în partea a doua a intervenţiei”, a spus Gușă.

Consultantul este chiar dispus să îi ofere liderului PSD un program săptămânal la Realitatea TV, unde să poată spune ce bazaconii vrea. Și nu, nu este o glumă, ci o propunere oficială.

”Dragnea a avut umor într-o situaţie de complet dezastru pentru el, pentru România, şi nu ştiu, are un fel de energie care nu ştiu de unde vine. Şi acum eu vrea să îi dau al doilea titlu lui Liviu Dragnea. Ce Duban şi bancurile lui, ce Bobonete ce Văncică, în seara asta Dragnea a fost cel mai tare actor de stand up comedy, mai ales că îl dor şi picioarele. Sigur, putem găsi şi nume de scenă, că nu poţi spune Dragnea Show, dar "Flauşatul Show" sau "Flauşatul" ar avea mare suuces. Uite, chiar mă gândesc acuma, nu ştiu dacă am avea succes sau nu, sau dacă o să accepte, îi facem o propunere serioasă. Dacă acceptă, fără nicio obligaţie financiară din partea lui, să aibă câte un show săptămânal la Realitatea Tv, putem să îl şi înregistrăm, îi dăm şi un spaţiu de sâmbătă seara, în care să distreze oamenii. Nu, nu glumesc, au mai fost fel de fel de lideri politici în lume, duşi cu pluta în felul lor. Eu spre judecata telespectatorilor noştri, poate unii s-ar uita, poate unii s-ar enerva. Eu în mod oficial îi fac această propunere în această seară, fără obligaţie financiară din partea lui, să aibă un show de sâmbăta seară, de genul stand up comedy, în care să spună fel de fel de bazaconii. Sigur că şi băieţii ăia de la stand up comedy spun fel de fel de lucruri false, îmbrăcate cu umor, unii se amuză, alţii se enervează, pentru că se spun multe adevăruri. Repet, această propunere este una serioasă, pe care i-o fac din calitatea pe care o am, să susţină un show de standup comedy de două ore, sâmbătă seara, înregistrat sau nu, să vedem ce îi poate capul”, a spus Gușă.

Ulterior, Gușă a vorbit despre cât de grav este faptul că Gabriela Firea a declarat că ministrul de interne Carmen Dan a adus documente care erau transcripturi ale discuțiilor dintre prefectul Capitalei și un secretar de stat:

”O altă scenă pe care tu ai evocat-o este lipsa de bărbaţi din PSD. Vai de capul lor, câţi muşchi îşi arată de fiecare dată şi nu sunt în stare de nimic. A trebuit să vină Gabi Firea, atenţie, pe o tematică foarte importantă pentru români, maxim de importantă pentru telespectatorii noştri, respectiv responsabilitatea de la protestul din 10 august, când români au fost bătuţi, au fost gazaţi, siluiţi. Ei, Gabi Firea a avut această tărie să spună această problemă în care a devolat faptul că există penetrări de comunicaţii, de telefoane mobile, de whatsapp, pe care Carmen Dan, aflată sub controlul lui Tobă, fostul şef al Poliţiei, prin care Coldea a controlat Poliţia o lungă perioadă, lucru de unde s-a inspirat şi Dragnea, pentru că în acest triunghi de putere Dragnea-Coldea-Maior, Dragnea a avut acces la informaţii. Iar el s-a dus mai departe prin a controla nu doar Ministerul şi pe Carmen Dan, dar şi DGIPI, structura informativă internă. Deci supracontrol, de unde a avut acces la acest gen de informaţii”.

Cozmin Gușă a mai explicat că acele comunicații au fost furnizare de DGPI, întrucât Dragnea este obsedat de a controla serviciul de informații al MAI:

”Adevărata bombă detonată de Firea este accesul la comunicaţii private pe care nu le putea avea decât de la DGIPI, care a fost obsesia lui Dragnea, iar în disperare de cauză, înainte de Cex, a avut proasta informaţie să o folosească. Şi hai să fim serioşi, aici nu Carmen Dan vorbeşte, nu Dăncilă dispune. Aici este Liviu Dragnea, nu are nimeni niciun dubiu, nici din studio, nici din faţa televizorului. Iar această bombă ne arată că România nu este condusă în niciun fel, iar instituţiile se implică în fel de fel de negocieri subternare, cu de alde Coldea, alde Tobă, şi aşa mai departe. Faptul că a fost atacat atât de dur George Maior, care era tovarăş de al lor. Faptul că Maior, Coldea şi cu Dragnea au uneltit să îl dea pe Hellvig afară de la minister, ca să vină Dragnea îl locul lui. Hellvig a avut acel dosar la ANI, asta e un fapt. Fiind în acestă complicitate, un vârf al triunghiului este total criticat de un alt vârf, Dragnea, care se află în colaborare cu celălat vârf, Coldea. Să nu ne închipuim că Maior, cât ar fi de slab, o să stea cu mâinile în sân să vadă cum îşi bat ăştia joc. Coldea este extrem de frustrat, el crede că lumea nu i-a fost recunoscătoare, el crede că l-a pus pe Iohannis preşedinte şi pe Hellvig la SRI. Şi acestă frustrare îl face să acţioneze extrem de dur şi coroziv. Surpriza este ostracizarea lui Maior din grupul lor, care sigur poate să aibă la bază dorinţa lor ca Maior să îi relaţioneze la Washington, neînţelegând că Maior nu are relaţii la vârf în Administraţia Trump. Maior a avut relaţii într-o administraţie americană dominată de oamenii lui Soros. Astăzi el nu mai poate să livreze”.

Consultantul politic a vorbit apoi și despre discursul lui Liviu Dragnea. Acesta a spus că Dragnea a anunțat că nu va candida la prezidențiale tocmai pentru a-l încurca pe Iohannis:

”Apoi, ameninţarea atat de dură la Iohannis, noi am mai vorbit că cel mai comod adversar pentru Iohannis este Dragnea. Iar Dragnea a făcut un fel de sacrificiu de regină şi i-a spus: "Domnul Klaus, eu nu mai candidez ca să mă poţi bate foarte usor, ci îl voi susține pe cel care te poate bate mai ușor, pe Tăriceanu”. Iar Dragnea a fost foarte obsedat să încurce lucrurile la vârful statului român, un stat român care este dominat nu de ambiții pentru strategii valoroase, ci de oameni preocupați de propriile funcții. Iar lovitura mare dată de Dragnea care a spus: ”Nu vei mai fi președinte încă 5 ani, pentru că eu îl susțin pe Tăriceanu, și cu voturile PSD, și voturile din dreapta, nu te mai califici. Il mai ai și pe Cioloș, poate nu mai intri nici în turul 2”, a mai explicat Gușă, care a subliniat că voturile din partea dreaptă se împart.

În finalul intervenției, Gușă a mai explicat că Dragnea l-a amenințat pe Hellvig, într-un mod nenominalizat, tocmai pentru că șeful PSD se bazează prin informații care vin fie pe filiera Coldea, fie pe filiera Carmen Dan, prin ofițeri. Totodată, Gușă a mai susținut că Gabriel Oprea a fost înlăturat de Dragnea pentru că nu se mai potrivea regulilor.