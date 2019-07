Cozmin Guşă, analiză explozivă a contracandidaților lui Iohannis la prezidențiale

Cu 100 de zile înainte de alegerile prezidențiale, Klaus Iohannnis pare să aibă șansele cele mai serioase să câștige un al doilea mandat, dar jocurile nu sunt pe deplin făcute, a afirmat consultantul politic Cozmin Guşă. Într-o analiză a contracandidaților, făcută în emisiunea "Jocuri de putere", Gușă a încercat să sintezeze plusurile și minusurile principalilor actori și cum interacțiunea dintre aceștia poate influența deznodământul.

Ponta şi-a asumat rolul de "pansament"

"Victor Ponta m-am convins că nu mai joacă rolul de lider de partid, ci de pansament la Dăncilă, după ce înainte s-a oferit pansament la Tăriceanu. A jucat prost şi o spun în calitate de fost mentor al lui, a jucat prost marţi, nu s-a consultat cu colegii lui şi de aici iritarea lui Mihai Tudose, intra marţi pe la toate televiziunile să-i spun "Nu, Nu!". Victor Ponta rămâne un poilitician valoros în continuare, însă acum a jucat foarte prost", a comentat Guşă prestaţia fostului premier şi lider al PSD.

"Asta e păcăleala PSD; care crede că jucând acest rol de jolly-jocker., să fim de folos unuia sau altuia , noi neavând șanse să obșinem președinția, hai că rămânem la guvernare până în 2020. Nu vor rămâne, vor fi alegeri parlamentare anticipate, posibil concomitent cu cele locale, pentru că le va conveni tuturor asta."

Barna are aer de neştiutor, dar şi de "ghidonat"

"Dan Barna este neştiutor din 2 motive. Unu, este nou și nerodat în politică, fapt ce poate avea și valența poyitivă, cam cum a fost cayul actorului din Ucraina (care a câștigat alegerile prezidențiale - N.R.). Barna nu este însă cauţionat prin faptul că nu e simpatic, nu e ca Florin Călinescu în urmă cu 20 de ani. O altă problemă care-l face să pară neştiutor este că dă senzaţia că este pilotat. Cel mai rău lucru pentru un candidat la prezidențiale, care trebuie să-și inspire masa de partid și restul cetățenilor este să-i dea impresia că e ghidonat, că cineva îl ţine în braţe şi de aceea spune sau citeşte nişte lucruri care nu-i aparţin, cum a fost povestea cu "pastila albastră, pastilă roșie" de la Congres", este de părere Cozmin Gușă.

Viorica Vasilica Dăncilă e înfricoşată, n-are nici susținere, nici pregătire

"Viorica Vasilica Dăncilă e înfricoşată, în primul rând, pentru că ştie că nu poate mobiliza structura de partid, ştie că nu le poate da bani primarilor nervoși, cum e Robert Negoiţă, plus cei pe care-i dezamăgește, cum e Paul Stănescu. Sigur, ei poate o vor vota, dar nu vor mai mobiliza şi oamenii din organizaţii la vot. Frica Vioricăi Dăncilă este legată şi de faptul că nu va avea sprijul întregului partid. O altă sursă a fricii ei este că nu are expertiyă poltiică reală, la o emsiune serioasă, cu specialişti, nu s-ar decurca, iar emisiunile comandate nu conving."

Călin Popescu Tăriceanu este disperat, joacă la "Ia-mă nene!"

Cozmin Gușă a criticat și atitudinea lui Călin Popescu Tăriceanu. "Este disperat, pe de o parte pentru că nu are partid şi de aia joacă la "Ia-mă nene!", crezând că-i impresionează pe cei din PSD și nostalgicii nu o votează pe Dăncilă, ci pe el. Mici șanse, cei care n-o voteză pe Viorica cel mai probabil nu vor veni la vot. O altă sursă a disperării lui Tăriceanu cred că este cea legată de dezvăluirile din activitatea lui politică, este cel mai vechi candidat, un om care a fost în multe guverne, a avut multe portofolii și au avut surpriza să vedem multe dosare, pe care, sigur, el le-a prezentat drept operă a statului paralel și a scăpat întotdeauna prin mecanismul parlamentar.(..) Asta poate explica și prezența lui permanentă la guvernare sau în Parlament, asta i-a asigurat imunitatea lui persoanlă. El are nevoie de majoritate la Senat pentru votul care nu a dat drumul ridicării imunității parlamentare", a comentat Gușă.

În aceste condiții, este de părere consultantul politic, cel mai probabil runda finală a prezidențialelor se va disputa între Klaus Iohannis și Dan Barna, cu posibilitatea ca Viorica Dăncilă să aibă totuși un rol semnificativ, dacă în septembrie face o restructurare serioasă a Guvernului.

Cozmin Guşă a caracterizat prezidenţiabilii: Lui Iohannis îi este mult mai greu cu Barna în finală