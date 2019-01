Cozmin Gușă: Este un adevărat scandal internațional. Lupta anti-corupție din România, dinamitată

Consultantul politic Cozmin Gușă a afirmat, la Realitatea TV, că el avea informația privind azilul politic a lui Sebastian Ghiță și că excesele făcute de DNA Ploiești pun sub semnul întrebării lupta anti-corupție din România.

”Eu aveam această informație cu azilul politic pe care l-a primit Sebastian Ghiță, dar acum că au apărut și dovezile, pe de o parte toate speculațiile se spulberă, pe de altă parte apare ideea de scandal internațional în urma acțiunilor de la DNA Ploiești. Este foarte grav, el primind acest statut în urma unor analize, treburile se complică și chestionează calitatea actelor de justiție care s-au făcut la Ploiești. Noi am vorbit mult despre excesele celor de la Ploiești, de la Oradea sau chiar de la Brașov și care au dinamitat practic lupta anti-corupție din România, care este o luptă mai mult decât necesară întrucât România a fost devalizată aproape pe de-a-ntregul. Aceste excese practic nu anulează, dar pun sub semnul întrebări multe lucruri în regulă care s-au făcut la DNA împotriva unor devalizări realizate fie de oameni politic, fie de complici ai lor. Ceea ce este foarte grav, practic Sebastian Ghiță, prezentând această dovadă de azil politic, plus lucrurile care s-au prezentat public despre DNA Ploiești, duce la o chestionare a mandatului de arestare din partea lui Onea, Portocală și alții de acolo care fiind inculpați la rândul lor, practic se dovedește în urma inculpării că au desfășurat o luptă personală”, a explicat Cozmin Gușă.

Acesta a mai spus că dacă mergem la capătul firului o să găsim un înalt ofițer al SRI, pe nume Florian Coldea. ”Vreau să fac o precizare, apropo de securism, eu, personal, Realitatea TV, săptămâna trecută, am fost înfierați la un post concurent de știri, B1 TV. Împotriva acestui post am avut tot timpul de spus niște lucruri și chiar am spus, în noiembrie, când anumiți colaboratori ai noștri pe care îi bănuiam de niște lucruri necurate nu au mai putut să vină la Realitatea TV, că se vor regăsi cu toții la B1 TV. Acest B1 TV, cu patronii lui, Oancea sau Păunești, au avut un demers pe care eu l-am catalogat de tip securistic. Am văzut că Ghiță le-a cerut un drept la replică, iar ei nu au răspuns. Pentru telespectatorii noștri, ca să fie extrem de clar, așa zisa poză de la Belgrad a fost publicată de alți oameni din mass-media pe care i-am caracterizat ca fiind tot securiști, respectiv cei de la tabloidul Libertatea, cu Cătălin Tolontan, director editorial. Acel demers și tenta securistă cu care a fost publicată poza, ne face să credem că există oameni în presa românească care acționează la comandă și care ne oferă nouă concluzia că vânătorile alea de vrăjitoare care au fost în '89 și după aceea continuă la anumite instituții de presă. Cred că astăzi totul pare clar și devine extrem de evident că fostul stat paralel, reprezentat de Florian Coldea și de Laura Codruța Kovesi, au desfășurat o luptă împotriva unor persoane fără să aibă argumente”, a mai explicat consultantul politic.

Confom lui Cozmin Gușă, oameni de afaceri importanți din România au fost șantajați și puși să scrie după disctare denunțuri forțate să fie publice și care chestionează felul în care anumite departamente ale DNA și, poate, ale altor Parchete au acționat în România.

”Este un moment trist să vedem aceasta imagine și văd că nimeni nu se duce la esență, la origini. Tot Ghiță a afirmat că aceași unitate de la DNA Ploiești, cu Onea și Portocală au instrumentat dosare și au forțat denunțuri din partea unor oameni de afaceri prinși la înghesuială chiar împotriva lui Iohannis. Și atunci vin și întreb: De ce nimeni nu se sesizează împotriva acestor demersuri la capătul cărora s-a aflat acest Florian Coldea”, a completat consultantul politic

”Practic este o bombă care explodează în capul fostei conduceri a SRI, reprezentată la vârf de Coldea și de Maior, și de care nimeni nu dorește să vorbească. De ce? Probabil tot din cauza unor relații necorespunzătoare sau șantaje care se petrec. Din pricipa acestor excese derulate la DNA Ploiești, în colaborare cu fosta conducere SRI, practic lupta anti-corupția este dinamitată ca și credibilitate, ceea ce ne face un mare rău internațional și, indirect, le face un bine celui din preajma lui Dragnea, care se folosește de aceste pretexte beneficiează de acest context”, a dezvăluit Cozmin Gușă.

Întrebat despre imaginile pe care Sebastian Ghiță le deține, Cozmin Gușă a precizat că ”e vorba de multe fotografii, de multe filmări, care, într-adevăr, pe care o remarcăm pe Laura Codruța Kovesi care nu doar ar avea o relație mai mult decât personală cu Sebastian Ghiță pe care apoi l-a urmărit și demonizat într-un fel”.

”Mai putem observa relații între oameni din instituții la vârf, din perioada băsismului în România și chiar de după și care dacă vor fi cercetate, toată telenovela care s-a jucat în România se va înlocui cu o altă telenovelă pentru că așa suntem noi, din telenovelă în telenovelă, care poate să aibă ca victimă finală inclusiv personaje ca Laura Codruța Kovesi și Florian Coldea”, a încheiat Cozmin Gușă.