Cozmin Guşă: Avem o telenovela politică multinaţională care poate schimba România

Dezvăluirile recente legate de încrengătura de interese creată de generalul Florian Coldea pot detona un nou scandal uriaş, care-l poate viza chiar şi pe fostul preşdinte Traian Băsescu. Într-o intervenţie la Realitatea TV, consulantul politic Cozmin Guşă a explicat cum o audiere, aparent banală, a fostului preşedinte, poate lămuri una dintre cele mai răsunătoare afaceri post-decembrieste, Roşia Montană.

Dosarul Roşia Montană poate fi detonat din Statele Unite şi asta ne-ar scăpa de palat unor penlizări împovărătoare

"Avem o telenovela politică multinaţională al cărui răspuns va schimba România. Acea audiere a lui Traian Băsescu, foarte ciudată şi neexplicată public decât aşa, în glumă, în stilul lui Băsescu, ascunde un alt scandal pe care încă nu s-a marşat. S-a vorbit foarte mult timp că ar fi o anchetă din Israel, la Tel Aviv, dar nu-i aşa. Acest scandal a fost generat din Statele Unite către Israel, unii dintre actorii implicaţi acţionând şi în România. Apropos de marele proiect Roşia Montană, care a fost ghidonat până la nivelul la care se vorbeşte că ar trebui să plătim despăgubiri de aproape 5 miliard de dolari unei companii a lui Beny Steinmetz, pe care acesta a cumpărat-o de la Frank Timiş, un apropiat al lui Traian Băsescu încă din vremea când nu era preşedinte.

Acest scandal dezvăluit, pe surse, de Dan Andronic la Cornel Nistorescu, readuce în atenţie falanga din timpul lui Traian Băsescu, cu şefii serviciilor, George Maior şi Florian Coldea. Cei doi nu au acţionat doar în justitie, ci şi în domeniul afacerilor. Problema este că Mark Gitenstein (fostul ambasador SUA la Bucureşti – N.R.) care bătea când voia în poartă la Cotroceni şi arbitra meciurile între Ponta şi Băsescu, nu se simte foarte bine în SUA si această investigatie, din câte am aflat de la surse din America si nu am şanse să greşesc, este legată exact de acest dosar.

Vă daţi ce ar însemna cele 5 miliarde pe care ar trebui să le plătitm lui Steinmetz si altor beneficiari, printre care se află, poate, şi Soros.România poate fi pusă pe butuci, va fi vai de capul nostru. (...) Într-un singur caz nu va trebui să plătim, dacă justiţia americană şi internaţională va dovedi un trafic de influenţă la nivel înalt în dosarul Roşia Montană." a explicat Guşă

România e ca un autobuz condus de şoferi care beau sau adorm la volan

În acest context, al unui potenţial scandal cu potenţial uriaş, Cozmin Guş face o analiză dură a clasei politice.

"Dacă ne uităm azi la săracul stat român, pare că cei care poartă răspunderea sunt într-o joacă în curtea grădiniţei, nimeni nu îndrăzneşte să ridice piatra. De la bătuta pe loc pe care o fac Dragnea şi camarila, la Klaus Iohannis, care-şi dezamăgeşte electoratul şi susţinătorii aproape zi de zi, până la perplexitatea lui Tăriceanu, pe care până acum câteva săptămâni îl vedeam candidat la prezidenţiale. Dacă e nevinovat, de unde acestă perplexitate şi intoleranţa lui de a vorbi în public?

Din păcate, focusul pe România creşte foarte mult, pe măsură ce se apropie preşedinţia rotativă a UE şi europarlamentarele din 2019, vedem un scandal generat din SUA pe linia Tel-Aviv-Bucureşti. E o preşedinţie pe care nu avem cum să o administrăm. Pentru că nu ne-am pregătit deloc.

România are probleme urgente şi această inacţiune de la nivelul statului nu poate să ne bucure. Adversarii politici se tot bucura, râd unii de alţii când unul greşeşte. Dar când i se întâmplă preşedintelui Senatului, pe care-l consideram capabil să-l combată pe Dragnea, nu avem de ce să ne bucurăm. Când preşedintele acţionează cum acţionează, cum să ne bucurăm? Ne e teama. E ca şi cum am fi călători într-un autobuz al cărui şofer ori atipeşte cu capul pe volan, ori scoate de sub scaun tot felu de sticel din care bea." a comentat Cozmin Guşă.