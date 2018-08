Cozmin Gușă: Liviu Dragnea are obsesii cu serviciile secrete. Vrea să domine SRI-ul

Consultantul politic Cozmin Gușă a declarat într-o intervenție telefonică la Realitatea TV că liderul PSD Liviu Dragnea are obsesii cu serviciile secrete și că ar vrea să domine SRI-ul, o instituție care în ultima vreme își face treaba exemplar.

"Este evident că Dragnea și ai lui au profitat de faptul că Diaspora a dorit să vină pașnic, dar neorganizat și să manifesteze împotriva unor excese care se practică în această guvernare și împotriva eliminării dreptului lor de a trăi pe viitor într-o democrație nefuncțională, într-un stat de drept.

În baza acestei informații că oamenii nu sunt organizați, Dragnea și ai săi au găsit posibilitatea de provocare clandestină, fel de fel de grupuri au fost puse de către ei să provoace, pentru ca să dea posibilitatea jandarmilor să acționeze și să înducă frica în populația României. El a vrut să ne fie frică. Eu i-am răspuns că nu ne frică deloc, că ne-am enervat pentru că eu nu suport aceste minciuni. Această minciună nu le va da posibilitatea să mai dea vreun pas înapoi.

Nu se va întâmpla nimic cu jandarmii, pentru că nimeni nu va da înapoi cu această strategie. Acest atac aveau nevoie să-l decredibilize ca să ajungă la planul lor.

În urmă cu două luni, am vorbit de un plan devoalat, cu un scenariu în 5 puncte de după condamnarea lui Dragnea, care viza inclusiv decredibilizarea lui Iohannis și potențiala lui suspendare, dar avea un punct acolo și atacul asupra SRI. Ia uite că se întâmplă aceste lucruri. Nu aveam informații atunci, dar era ceva logică.

Dragnea are tot felul de obsesii apropo de serviciile secrete. Are obsesia DGIPI, structura specializată a Ministerului de Interne, probabil de la tacsu de la milițieni de pe vremuri, o are pe secretara Dan care i-a rezolvat problemele. Obsesia SRI dezvoltată de prietenia lui cu Florian Coldea, el stătea și se mira pe la mesele când bărbierea porcul, ce forță are SRI, uite ce face Coldea: cum arestează oameni. Un SRI care în ultima vreme s-a calmat, își vede de treaba lui. De aici și minciuna cu Justiția.

PSD-ul Dranea și ai lui nu vor o justitie independentă, ei acuză excesele din justitie ca să poată să încalece Justiția și mai multe excese și mai mari. SRI-ul ar putea să-i asigure lui Dragnea această sculă de care are el nevoie.

În comunicatul SRI se scrie clar ce s-a dat, ce informații s-au trimis, exact în această structură DGIPI care are în grijă acest gen de manifestații publice. Dacă a existat o problemă era la DGIPI. Dacă SRI-ul avea ceva de făcut era să informeze DGIPI și în comunicat se zice că a informat DGIPI, inclusiv când era în celula de criză Carmen Dan.", a spus Gușă.



De ce SRI?

Pentru că Dragnea vrea ca prin atacul la SRI să genereze printr-o mișcare de supunere, fie o ulterioară schimbare în Parlament să-și subordoneze planurilor lor: monitorizarea cetățenilor, de intimidarea lor.

De ce atacul la Helvig?

"Pentru că atacurile astea sunt concertate. Fie că le vorbește unul din parlament, fie că vorbește Veorica-Vasilica. Așa a învătat Dragnea de la Coldea pentru că dacă nu schimbă directorul civil să fie de partea lui, dacă nu schimbă conducerea SRI nu are nicio șansă să-și subordeneze structura și atunci ținta lor a devenit Eduard Helvig, pe care în urmă cu câteva luni îl lăuda ca pe un tip echilibrat.

Helvig nu mai este echilibrat pentru el pentru că că nu îi mai pune pe tavă interesele pentru scopurile lui și îmi dau seama că Iohannis a devenit o țintă secundară și atunci încearcă să atace această structură de echilibru funcțională, eficientă care este SRI-ul și îl destabilizezi dacă ataci la vârf, dar cu informații din interior. Nu am nicio îndoială că actul de consiliere pe care Florian Coldea îl face lui Dragnea. Asta e problema SRI. Să vadă dacă fostușl prim adjunct furnizează informații, ce fel de informații, cum și le trafichează.

Dragnea devine extrem de eficient în baza informațiilor de la Coldea.

Eu am văzut parte din informații pe care și le trimiteau Dragnea și Coldea. A venit și mi le-a arătat un prieten.", a mai spus consultantul politic.