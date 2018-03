Cozmin Guşă: Dragnea a făcut toată ziua presiuni asupra liderilor locali pentru votul de mâine

Cozmin Guşă

Cu câteva ore înainte de congresul PSD, a cărui miză este subordonarea partidului la comanda exclusivă a lui Liviu Dragnea, liderul social-democrat încă nu este sigur de succesul demersului său de a o instala pe Viorica Dăncilă pe poziţia a doua în partid. Potrivit consultantului politic Cozmin Guşă, care are informaţia din tabăra social-democrată, Liviu Dragnea a stat de vorbă, vineri după-amiază, cu liderii din teritoriu, sugerându-le că ar fi bine să voteze "cum trebuie", dacă vor să mai beneficieze de sprijin, administrativ şi politic, de la centru. Dragnea conduce stalinist PSD, bazându-se pe ameninţari şi pe laşitatea oamenilor, a mai comentat Guşă, în direct la Realitatea TV.

"Miza este una absolut uriaşă, semnele astea de independeţă pe care le-au dat nişte oameni onorabili, respectabili, apropos de funcţia de preşedinte executiv, cum sunt Ecaterina Andronescu sau Nicu Bănicioiu, sunt foarte deranjante. Am o informaţie de ultimă oră cum că Liviu Dragnea şi-a petrecut întreaga după-amiază invitând preşedinţii de organizaţii judeţene şi spunându-le că votul lor, per ansamblu, va fi unul foarte vizibil şi că trebuie să se gândească, foarte bine, cum votează mâine (sâmbătă - n.r), în condiţiile în care funcţia lui nu este pusă în joc, pentru că în funcţie de asta se vor împărţi şi bugetele de la fel de fel de ministere şi funcţiile, că am văzut fel de fel de odrasle ale baronilor ajunse în diverse posturi," a declarat Cozmin Guşă.

"Eu am mai spus că este un plan pur stalinist în care Dragnea, pe de-o parte, ameninţă, deşi n-ar trebui să facă asta, iar pe de altă parte teama şi laşitatea unor colegi din conducere vor acţiona (...), aşa că va fi foarte simplu pentru cei care urmăresc votul să analizeze şi să identifice cine nu a fost de partea lui Daddy, iar presiunea asta va timora foarte mult orice acces de independenţă. Cu acest gen de ameninţări, plus cu acest control total, doreşte să-i timoreze pentru ca, la finalul zilei, să zică "ei, vedeţi că nu este nicio opoziţie?" şi că oameni precum Ecaterina Andoronescu, Nicolae Bănicioiu sau Codrin Ştefănescu n-au susţinere şi deci partidul este în regulă.

Dacă ne uităm la cine sunt aceşti oameni care au aere de independeţă şi cine vor fi cei propuşi şi aleşi din ordinul lui Liviu Dragnea o să ne dăm sema cât de mare este diferenţa de calibru intelectual, de onoare între cei care fac o încercare să regleze din nou democraţia internă de partid, adică cei neagreaţi de Dragnea şi ceilalţi, o grupare laşă, o grupare arivistă, cu destule probleme infracţionale"," a afirmat consultantul politic.

Viorica Dăncilă este unul dintre cele mai anoste personaje politice

Planul cinic al lui Liviu Dragnea de a obţíne controlul deplin atât asupra României, cât şi a PSD, ar urma să fie împlinit prin intermediul executantului perfect, Viorica Dăncilă. "Rar mi-a fost dat să văd om politic la vârf, un personaj atât de gol, atât de lipsit de conţinut, cu atât de puţină cultură generală, dar cu o dorinţă de a fi importantă la senectute sau de a se purta în spaţiul public ca şi cum ar şti ceva. Trebuie să ne gândim că doamna Dăncilă ne face de ruşine "cu brio" în arena internaţională, este ruşinată şi penalizată inclusiv de la Bruxelles, de către europarlamentari care o cunosc. Din păcate, acest cuplul Dragnea-Dăncilă ne indică încotro se îndreaptă lucrurile nu numai în România, ci şi în PSD. (...) Acest congres ne sugerează, ne arată cum este condusă, de fapt, România, în dispreţul legilor şi al regulamentelor, împotriva unora care se opun unor dictaturi, cum sunt cei 3, Nicu Bănicioiu, Ecaterina Andronescu şi Codrin Ştefănescu, poate or mai fi şi alţii, Cătălin Rădulescu, de exemplu, iar importanţa pentru România este una foarte mare," a afirmat Cozmin Guşă.

Dragnea vrea să-şi exercite nestingherit puterea absconsă, Realitatea TV îl încurcă

"Puterea financiară absconsă a lui Dragnea, care înseamnă şi o putere de influenţare uriaşă, este una decisivă şi, încă o dată subliniez, vorbim despre cel care conduce România de fapt, din postura de lider al majorităţii parlamentare care a dat Guvernul, prim-ministru de facto şi de aici ne putem duce cu imaginaţia ce alte niveluri din viaţa publică, ca sa nu mai vorbesc despre massmedia, pot fi controlate de către Liviu Dragnea, prin forţa banilor negri", a mai spus Guşă.

Cozmin Guşă crede că, în războiul său cu Realitatea TV, Liviu Dragnea încearcă să se folosească şi de ineficienţa instituţiilor care se presupune că guvernează jocul din massmedia. "CNA este pus acolo, de câţiva ani, ca să penalizeze Realitatea TV cu amenzi, fără un club român de presă, fiecare face ce-l taie capul, în funcţie de interesele lui, legile din Justiţie sau alte lucruri care trebuie ascunse dansează pe diverse partituri cu Liviu Dragnea într-un fel pe care doar noi îl relatăm, la Realitatea TV. Pornind e la acest aspect infracţional uriaş pe care cei mai bine informaţi îl ghicesc în spatele lui Dragnea, putem să ne dăm seama şi de ce presiunea asupra trustului Realitatea TV este atât de mare, de la emisiuni comandate la alte televiziuni împotriva televiziunii noastre până la lucruri mai sofisticate sau ascunse privirii, prin care Dragnea încearcă, efectiv, să închidă, Realitatea TV, deranjându-l şi conţinut, dar şi faptul că se discută lucrurile de către vectori în care românii au încredere, aşa cum se va discuta şi sâmbătă, în ziua congresului PSD," a precizat consultantul politic, în intervenţía sa.