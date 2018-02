Cozmin Guşă: Atacul la adresa Realitatea TV este un atac asupra libertăţii de exprimare

Elan Schwartzenberg acuză că Realitatea TV i-ar fi fost furată. Guşă: E la modă să ataci Realitatea

Atacul lansat de omul de afaceri Elan Schwartzenberg la adresa actualei conduceri a Realitatea TV are mai multe mize, atât una personală, cât şi una mult mai serioasă, care implică politicieni, oameni din serviciile secrete şi oameni de afacer ce vor să scape basma curată în faţa Justiţiei, este de părere analistul poltic, Cozmin Guşă.

Într-o intervenţie la Realiatea TV, Guşă a vorbit despre sincronizarea atacului contra televiziunii de ştiri cu cel la adresa DNA.

"Spiritul liber în România deranjează. Pe de-o parte, statul este deranjat întotdeauna atunci când se izbeşte de un spirit liber care se exprimă, iar pe de altă parte, prin comparaţie, patronii care-şi călăresc redacţiile în interes propriu sunt deranjaţi de insulele de normalitate cum a încercat Realitatea TV să fie şi a reuşit, în foarte bună măsură.

Pot să fac o comparaţie dură: în timpul în care Dan Voiculescu era la puşcărie şi partenerul meu era în puşcărie şi nu cred că a avut o puşcărie mai uşoară decât a avut Voiculescu, dar asta nu s-a văzut pe post, nu am făcut campanii împotriva procurorilor, împotriva oamenilor din stat, nu am minţit poporul cu televizorul şi asta spune de la sine că am deranjat.

Simpla comparaţie cu unii care inventau ştiri ca să-i facă pe plac unui proprietar aflat în puşcărie nu dădea bine.

Această simultaneitate de atacuri vine într-un context în care toti cei care au furat, toţi cei care au dosare şi au fost condamnaţi sau au şanse mari să fie condamnaţi şi-au unit forţele ca să siluiască sistemul de Justiţie.

Realitatea TV si realitatea.net, invitatii noştri permanenţi, colegii noştri, exprimându-se în spiritul normalităţi şi developând această intenţie, această cârdăşie a celor care au greşit în faţa Justiţiei, au deranjat foarte tare şi am fost percepuţi, în ultima vreme, ca un soi de scut al Laurei Codruţa Kovesi, o percepţie falsă. Noi nu am apărat-o pe Laura Codruţa Kovesi, însă prin comparaţie, ceea ce face ea încercând să ţină în picioare sistemul de la DNA, care este un sistem valid, cu imperfecţiuni (apropos de Portocală, Eva, Iorga şi aşa mai departe) noi cred că ne-am făcut treaba în interesul telespectatorului şi al cetăţeanului şi asta n-au înţeles cei care inventează fel de fel de lucruri împotriva noastră.

Noi avem în mare majoritate telespectatori premium, inteligenţi, cetăţeni care-şi plătesc taxele,(...) foarte mulţi dintre patronii români, cei cu profesii liberale, care au venituri mai mari şi care, repet, plătesc impozite la stat de pe urma cărora guvernele corupte , împărţind banii într-un mod nedrept, îi fac să trăiască bine şi pe cei care sunt mai trântori şi sunt telespectatorii altor televiziuni precum Antena 3, RTV sau B1 TV. În mod cinic, chiar aşa arată treaba.

Aceste atacuri concertate vor, pe de-o parte, să descurajeze redacţia, pe de altă parte vor să creeze probleme administrative, alţii vor să ne creeze probleme de credibilitate şi atunci, bine-nţeles că vor scădea încasările din publicitate şi ne va fi mai greu să plătim salariile şi aşa mai departe, inventând tot timpul o poveste cu insolvenţa Realitatea. Asta nu ni se datorează, i se datorează exact celui care ne critica la B1 TV, Elan Schwartzenberg. care a declanşat acele proceduri de intrare în insolvenţă, adică a fost un gest de nesimţire, dar şi altora, de la Sebastian Ghiţă la Sorin Ovidiu Vîntu, care au adus televiziunea într-o stare financiară în care chiar a trebuit să intre în insolvenţă în acele vremuri. Noi am preluat-o în insolvenţă, cee ce era extrem de limpede pentru oricine ar fi dorit să afle adevărul şi după aceea am încercat să ne facem treaba, necţionând împotriva statului, acţionând în interesul cetăţeanului, după cum s-a văzut. (...)

Este un atac asupra libertăşii de exprimare. În aparenţă, ei mă înjură pe mine, discută despre fel de fel de lucururi, prezentând fie minciuni sfruntate, fie jumătăţi de adevăr, dar problema este că afectează oglinda asta a normalităţii, pe care a creat-o Realitatea TV. Ei ar fi vrut ca să nu mai existe nimeni care să gândească liber şi ca toată lumea să vorbească despre excesele procurorilor, despre faptul că ei (cei care conduc această campanie - n.r.) ar fi nişte oameni cinstiţi şi că n-ar fi devalizat, în complicitate cu politicienii, bugetele Românei. Ei, asta nu se poate, eu nu ştiu să fac presă altfel, cei care lucrează cu mine la Realitatea nu vor face presă decât aşa, atâta timp cât suntem în picioare vom sta drept.

Nici măcar nu sunt trist, imi dau seama care sunt mizele, că o fi fost şantajat Elan Schwatzenberg ca să spună aberaţiile astea, plus probabil, alţi duşmani," a afirmat Cozmin Guşă.

Oamerni din servicii se află în spate şi orchestrează

Analistul politic a punctat faptul că toate aceste evenimente din ultima vreme nu s-ar fi produs fără implicarea unor oameni din serviciile secrete. "N-am nicio îndoială privind implicarea SIE (...). În mod evident vorbim doar de o falangă, nu de întregul Serviciu de Informaţii Externe, dar există o falangă de ofiţeri acoperiţi care acţionează. Ei au avut mai multe ţinte. Ţinta iniţială a lui Cătălin Tolontan (care l-a atacat în mai multe rânduri pe Cozmin Guşă - n.r.) a fost Federaţia română de judo, pe care ar fi dorit să o lase fără finanţare doar pentru că sunt eu acolo. Şi asta în baza unei prostii, a unei anateme pe care ei o tot aruncă şi anume că, vezi Doamne, federaţia merge bine şi sunt rezultate pentru că prietenul meu Marius Vizer e prieten cu Vladimir Putin şi ar fi o chestie de gem rusofil. Ca să vedeţi cât de amatori sut, cu ce-şi pierd vremea, pentru că asta era şi ideea, atât a unor comentarii din Gazeta Sporturilor, cât şi a unor comentarii suplimentare la articolele din GSP, meninte să-i descurajeze pe săracii sportivi.

Noi tot timpul am discutat, în public, despre un stat paralel de la SRI care, neîndoilenic, în timpul lui George Maior, al lui Florian Coldea şi al lui Traian Băsescu, în special, pentru că el l-a creat, a exista un astfel de stat, de care însă a profitat genul Dragnea de politicieni, care în ciuda multitudini de dosare a rămas în picioare. Niciodată nu s-a dsicutat despre felul în care unii din SIE ar acţiona, iar astăzi vedem că acest lucru este mult mai evident şi oamenii încep să se răzbune, pentru că au putere, au făcut agenţi acoperişi cu asupra de măsură, cărora le-au creat unele avantaje, unora în alte ţări, altora în ţară şi în urma acestor avantaje vor ca aceştia să pună umărul."

Elan Schwartzenberg a încercat să joace un rol, dar a făcut-o în felul lui

Chiar şi atacul lui Elan Schwarzenberg s-ar putea încadra în această scheme a intereselor cu finalitate penală, crede Cozmin Guşă. "Elan profită de o modă şi doreşte să faca şi el parte din cercul ăsta al corupţilor care spun "uite-o pe periculoasa de Kovesi" sau "uite cine sunt periculoşi, de fapt", dar a interpretat în felul lui personal, atacând Realitatea TV, atacându-se pe noi şi utând să-şi înşire numărul dosarelor şi al acuzaţiilor la adresa sa şi pe care n-a putut să le demonteze.

El s-a chinuti foarte mult, unul dintre cei doi, Maior sau Coldea, ar fi dorit o întâlnire a unui Schwarzenberg, fugit în Israel, cu Traian Băsescu, tocmai ca să poată să fie absolvit într-un fel, în public, de o posibilă pedeapsă din partea DNA sau chiar să se întoarcă în ţară. Băsescu a refuzat acea întâlnire.

El se simte bine acolo, are o relatie foarte veche şi bună cu Benjamin Netanyahu, care e un soi de Dragnea (în sensul că are mai multe dosare de corupţie) mai talentat şi mai arătos. Netanyahu doreşte să o ducă bine în continuare şi născoceşte tot felul de războiae regionale, la noi Dragnea vrea să o ducă bine inventând războaie interne care pun jos, din păcare, sistemul administrativ şi judiciar pe care-l avem.

Singurul fel în care am atacat în ultimel zile a fost să spunem şi să demonstăm prostiile pe care le-au debitat despre noi şi spectatorii noştri să-şi facă o părere. Eu pot povesti multe lucruri despre Sorin Oancea de la B1 TV, dar n-o s-o fac, pot să vă spun despre familia Păunescu, dar n-o fac, iar despre Dan Voiculescu pot să-mi dau un doctorat, dar, la fel, n-o să spun lucruri publice, pentru că nu e felul meu. Îi las pe dânşii să apară în această postură de delatori," a mai comentat Cozmin Guşă.