Cozmin Guşă: Situaţia în PSD, gravă - Darius Vâlcov, conducătorul de facto al Guvernului

Cozmin Guşă

Consultantul politic Cozmin Guşă a analizat, într-o intervenţie telefonică la emisiunea Talk News, cu Denise Rifai, de la Realitatea TV, condamnarea lui Darius Vâlcov, în primă instanţă, la opt ani de închisoare şi implicaţiile reale pe care această condamnare le va avea asupra PSD.

Consultantul politic a explicat, la Realitatea TV, că ramificaţiile acestei condamnări se vor extinde şi asupra partidului şi că, în viziunea sa, este vorba de o "problemă dublă" pentru Liviu Dragnea, care se află la cea de-a doua pierdere a unui om important din jurul său, în ultimul an, pe lângă Vâlcov numărându-se şi Ionel Arsene de la CJ Neamţ.

"E un moment care sigur că trebuie discutat şi înţeles aşa cum se cuvine. Nu este aşa cum pare, este mult mai grav.

Îmi voi face o scurtă declaraţie de interese, pentru ca să fie foarte clar din ce poziţie vorbesc: îl cunosc foarte bine pe Vâlcov, a ajuns primar în 2004, în timp ce eu eram şef de campanie la PSD. El era un băiat tânăr, de viitor, inteligent, după cum l-au apreciat şi cei din Slatina, el reînnoindu-şi mandatele şi după cum fiecare premier sau preşedinte PSD, de la Ponta la Dragnea, şi înainte Blaga şi Băsescu l-a lăudat. Darius Vâlcov a fost lăudat de toţi liderii ca fiind un bun profesionist, fie ca un bun administrator, fie ca ministru de Finanţe. În plus, sigur, avem şi o relaţie: el a fost năşit de către noi, în căsătoria sa, deja consumată, cu fosta sa soţie, Lavinia Şandru.

Îl cunosc foarte bine, dar am fost şocat când au apărut dezvăluirile probate. Nu am crezut, cu tablouri în pereţi şi întâlniri în cimitir, m-a depăşit. Nu am crezut că e posibil aşa ceva, cât de bine mă pricep eu la oameni. Recunosc, n-am păstrat legătura cu el, din acel moment.

Este o lovitură foarte mare pentru guvernare, pentru PSD şi pentru Dragnea. Să fie foarte clar, Guvernul Dragnea 1, operativ, nu a fost condus de către Viorica Dăncilă, ci a fost şi este condus de Darius Vâlcov, autorul programului de guvernare şi interpusul lui Liviu Dragnea pentru a conduce acest guvern", a explicat Cozmin Guşă.

Noi astăzi, când vorbim de această problemă, a spus consultantul politic, "nu vorbim de problema unui consilier de stat decât din punct de vedere formal. Informal, vorbim de conducătorul de facto al Guvernului, care a păţit acest fapt dramatic pentru o persoană, acest lucru foarte grav din punct de vedere public. Cei din PSD ştiu adevărul, de aceea şi întârzie o reacţie de la PSD. Ei ştiu că la CEx nu a fost impusă Viorica Dăncilă ca prim ministru, ci a fost impus guvernul Dragnea 1, cu Vâlcov conducător operativ".

Practic, PSD are condamnat, în primă instanţă, la 8 ani de închisoare cu executare, conducătorul operativ al Guvernului, consideră Cozmin Guşă. "Şi ce ştiu eu ştiu şi toţi cei din PSD şi toţi partenerii externi. Din acest motiv, situaţia este atât de gravă şi problema lui Dragnea e mare, vorbim de guvernare.

Din punct de vedere personal, problema lui Dragnea este mult mai mare. În calitatea lui de preşedinte PSD adus la putere de către partid, el având un scor personal mult mai mic decât partidul, a avut nişte obligaţii, de grup şi personale. Adică: "Măi, preşedinte Dragnea, nu ai carismă, ai un scor mic, nu te plac românii, dar noi, partidul, te aducem la putere cu tine preşedinte. Dar ai obligaţia să dai pensii, amnistii şi graţieri, să modifici legile Justiţiei, să rezolvi pe unul şi pe altul." Dragnea n-a reuşit nimic din toate angajamentele pe care şi le-a luat în faţa partidului sau din angajamentele personale luate în faţa unor apropiaţi. Cel mai apropiat, din acest punct de vedere, fiind Vâlcov şi nu mă îndoiesc că Dragnea i-a dat asigurări personale fie că Legea Amnistiei va veni până la data sentinţei, fie că, într-un fel sau altul, problema sa ar putea fi rezolvată pe culoarele întortocheate şi întunecate de complicităţi ale justiţiei.

Un altul pierdut pe drum de Dragnea, practic umbra lui în ultimul an, a fost Arsene, preşedintele CJ Neamţ, care, la rândul lui, într-un mod ciudat pentru mine, a fost arestat într-un dosar în care probele materiale sunt puţine şi unde nu se justifica arestarea. După Vâlcov, e al doilea om foarte apropiat faţă de Dragnea în faţa căruia nu s-a ţinut de cuvânt, nu i-a oferit protecţie.

Pe rând, probabil că oamenii din PSD se gândesc: "Poate Dragnea, ăsta pe care l-am pus la putere să ne protejeze, nu e în stare să ne protejeze sau face alt joc". Condamnarea lui Vâlcov de azi şi arestarea lui Arsene de la Neamţ le ridică probleme mari, apropo de încredererea pe care să o mai aibă în Liviu Dragnea că i-ar putea apăra".

Consultantul politic a explicat cât de mari sunt problemele pe care le are Liviu Dragnea, spunând:

"Problema e dublă pentru Dragnea: şi-a pierdut conducătorul operativ al guvernului său Dragnea 1, adică Vâlcov, pentru că, indiferent ce am spune, nu va rezista nici presiunii mediatice şi nici celei internaţionale, pentru că nu poţi avea un premier de facto sau conducătorul aparatului operativ al guvernului un om condamnat în primă instanţă la 8 ani pe bază de probe şi mai are nişte dosare şi apoi, cea de-a doua, este cea legată de încrederea liderilor PSD în el că este în stare să le rezolve problemele. Mai degrabă liderii PSD îl suspectează pe Dragnea că îşi negociază rezolvarea propriilor dosare prin mijloace pe care le cunoaşte din statul paralel unde a fost partener tot timpul, decât să le rezolve problema comună şi motivaţia e clară: Dragnea, dacă execută mandatul partidului şi dă amnistia şi graţierea, rămâne fără autoritate în partid. Atât timp cât el se salvează personal şi ceilalţi din partid rămân cu dosare, el are un argument împotriva lor. Dragnea nu e un lider atât de mare, încât să poată conduce partidul fără posibilitate de şantaj. Şi atunci a fost suspectat că el nu a vrut să se dea OUG 13, ci doar să îi păcălească pe cei din partid ca să vină timpul în favoarea sa şi să îşi rezolve dosarele personale."