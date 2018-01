Cozmin Guşă: Carmen Dan va demisiona. Tudose vrea să se impună într-un guvern politic

Consultantul politic Cozmin Guşă a afirmat, la Realitatea TV, că Mihai Todose joacă ca la carte. "Faptul că nu se împlică în lupta pentru preşedinţia PSD, aşa cum marea majoritate a prognozat, în afară de mine, în afară de noi, faptul că nu se prezintă ca un prezidenţiabil îi dă greutate în funcţia pe care o are şi sugerează seriozitate", a explicat acesta.

"PSD-ul, apropo de prestigiul său public, mai atârnă de un fir subţire de păr, tocmai din cauza neseriozităţii cu care a fost tratat actul de conducere al partidului printr-un management dezastruos şi clientelar a lui Dragnea, iar de aici a venit şi neseriozitatea cu care a fost tratată guvernarea. Să ne amintim că după câştigul alegerilor, propunerea Sevil Shhaideh a fost una neserioasă pentru că nu a avut acordul partidului, propunerea Sorin Grindeanu a fost tratată ca neserioasă pentru că fără motiv a fost descăpăţânat, iar din momentul în care Tudose şi Guvernul lui a ajuns la Palatul Victoria nu a existat săptămână în care să nu se vorbească şi despre plecarea lui Tudose. Asta nu înseamnă seriozitate şi predictibilitate", a detaliat Cozmin Guşă, adăugând că Tudose tocmai asta încearcă să facă: să recâștige autoritatea publică a unei instituţii administrative viciate politic.

Acesta a mai explicat că, în totală opoziţie cu Dragnea, Tudose vorbeşte despre colegi de partid şi nu de prieteni. "Aceasta este marea minciună a lui Dragnea, dacă îl auzi vorbind despre un coleg zice prietenul meu bun, adică prietenul lui pe care dacă nu l-a înjunghiat deja pe la spate sau se pregăteşte să îl înjunghie, fie că este vorba de Paul Stănescu sau de Mitică Buzatu sau alţi colegi pe care îi vizitează acum în Moldova. Practic, vestea bună pentru România este că avem o mai mare predictibilitate a guvernării, iar ofensiva clară împotriva puroiului de la MAI este evidentă. Noi ne-am enervat primii zilele trecute şi mulţi nu pricepeau de unde atâta revoltă. După aceea, această revoltă s-a multiplicat pentru că am dat peste un muşuroi de nereguli şi complicităţi, apropo de situaţia cu pedofilul poliţist. Culmea este că Carmen Dan voia să o rezolve tot la fel, voia să folosească acest prilej pentru ca să sancţioneze unele persoane care nu sunt de acord cu aşa-zisa reformă din justiţie a lui Dragnea şi să fie înlocuită o persoană independentă cu un om de casă. Noroc că omul de casă care a refuzat propunerea lui Carmen Dan s-o fi gândut la ce scheleţi are în dulap şi a zis: «Mi-ar plăcea mie să fiu şeful Poliţiei Române, dar la ce am acumulat până la vârsta asta fragedă, hai să stau cuminte că poate nu devoalează nimeni afacerile pe care le am»", a dezvăluit consultantul politic.

Cozmin Guşă a mai spus că a văzut că şi fostul preşedinte Băsescu, ca şi alţii, îl acuză pe Tudose de lispă de autoritate pentru faptul că nu o demite pe Carmen Dan. "Aici este vorba de stitul de conducere. Tudose conduce acest Guvern ca pe un Guvern pe care i l-a dat partidul, dar el doreşte să îşi impună autoritatea asupra colegilor, ceea ce este şi normal. Atunci tot la fel de normal este ca într-un Guvern politic să îi dai posibilitatea acelui coleg să demisioneze, tocmai pentru că pe această cale amiabilă, fără lupte interne în partid, treaba să meargă înainte. Este corect ce face Tudose, bineînţeles, dacă în urma solicitărilor respectiva sau respectivul nu înţelege să trebuie să demisioneze, devine răspunderea directă a premierului să îl înlocuiască pe acel ministru", a mai precizat acesta.

Cozmin Guşă a precizat că "Liviu Dragnea, care trăieşete cu servicii secrete atât la masă cât şi în capul lui, avea obsesia să pună mâna pe MAI. "Să nu uităm că Liviu Dragnea este fiu de miliţian din Gratia, fost şef de post. Dragnea are şi altfel de inclinaţii pentru MAI şi atunci Carmen Dan, care nu a fost în stare să fie ministru de Interne niciodată, a acoperit un loc pentru Dragnea, adică practic noi l-am avut pe ministru de Interne pe Dragnea în persoana lui Carmen Dan, zisă ministresa microfon".

Potrivit consultantului politic, Liviu Dragnea nu se mai află în aceeaşi situaţie în care de unul singur a propus-o pe Sevil premier. "Liviu Dragnea şi-a pierdut autoritatea, pentru că PSD-ul parcă pare că doreşte să se reseteze", a completat el.

Cozmin Guşă a mai precizat că a văzut şi intervenţia lui Adrian Năstase privind scrisoarea lui Bădălău. "Asta nu este un lucru rău, pentru că Adrian Năstase poate fi acuzat de multe, dar nu de faptul că nu ar şcunoaște management de partid sau politic, iar retrezirea unor oameni din partid ar putea să ajute partidul. Nu mă gândesc la o candaditură a lui Năstase la preşedinţia partidului. Din acest unghi, să revenim la Dragnea, el nu mai poate să impună un ministru de Interne. Face promisiuni, îi spune lui Gabriel Vlase că îl pune ministru de Interne, îi promite şi lui Oprişan, cred că o să împartă postul asta prin Moldova la vreo 4-5 interlocuitori, în condiţiile în care eu mă aştept ca ministresa Carmen Dan să demisioneze", a mai spus Cozmin Guşă, adăugând că nu poate să fie altă autoritatea să îi împună asta.

"Doamna ministru nu prea are ce să facă decât să demisioneze, nu poate să se opune acestei cereri publice şi nici nu are vreun argument să se opună. Deci practic se va încheia această perioadă Carmen Dan. Dar, vă rog, să reţineţi că noi l-am avut în ultimul an de zile pe Liviu Dragnea ministru de Interne. Cred că din politeţe pentru Carmen Dan cei care se refereau la ea o numeau ministru", a detaliat consultantul politic.