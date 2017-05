Cozmin Guşă: "Decizia în cazul lui Cheloo este una înţeleaptă. Este un model pozitiv"

Decizia judecătorilor prin care Cheloo, solistul trupei Paraziţii, este obligat să presteze muncă în folosul comunităţii la o şcoală din Prahova, este o decizie echilibrată şi înţeleaptă, spune consultantul politic Cozmin Guşă.

"Această decizie poate să aibă un impact bun, cu condiţia ca aceia care sunt în situaţia să managerieze acest lucru să aibă înţelepciunea să-l gesioneze corect. Vorbesc atât din perspectiva unui părinte, cât şi din cea de preşedinte al federaţiei de judo, unde am peste 400 de copii. Cred că Cheloo a primit o decizie echilibrată din partea justiţiei române, un domeniu dintre cele mai puţin organizate din România şi responsabil pentru marasmul în care ne aflăm de mulţi ani", a declarat Guşă într-o intervenţie la Realitatea TV.

Potrivit lui Cozmin Guşă, Cheloo este o vedetă pozitivă care, în urma unei greşeli pe care a făcut-o, a primit o decizie înţeleaptă de a se reabilita tocmai printre elevi.

"Eu îl cunosc pe Cheloo de mai mulţi ani. Are capabilitatea de a face mult lucruri bune. În primul rând, este o vedetă celebră în România, are mulţi susţinători pentru că are dreptate în mesajul lui. În al doilea rând, mesajul lui anti-sistem este pe placul noii generaţii. În al treilea rând, Cheloo este un tip foarte inteligent, dar cu defecte, ingredientele unui mare artist de oriunde din lume", a explicat Cozmin Guşă.

În urma greşelii sale, artistul de la Paraziţii, poate fi de folos comunităţii din perspectivă educaţională. Potrivit lui Cozmin Guşă, mai sunt şi alte personalităţi publice la noi care pot greşi, dar care sunt pozitive şi care pot primi o condamnare la muncă în folosul comunităţii.

"Sunt personalităţi publice care pot greşi, dar care pot să fie de folos prin pedepse de muncă în cadrul comunităţii, cum putea să facă şi Adrian Năstase, Adrian Severin sau Sorin Roşca Stănescu. Sunt oameni care, nefiind nocivi pentru societate, au greşit la un moment dat", consideră consultantul politic.

Potrivit lui Cozmin Guşă, este o mare oportunitate pentru şcoala directoarei din Prahova de a face din acest caz un exemplu, dacă îl gestionează "ca la carte".

"Când ai o vedetă aşa de mare în propria curte, un om care iubeşte România, trebuie să te foloseşti de oportunitate. Poate fi folositor, sistemul poate să înveţe. Au posibilitatea să extragă substanţă didactică din această speţă, cu o vedetă care nu a omorât pe cineva, ci a avut o slăbiciune şi acum plăteşte pentru ea", spune Guşă.

În România, sistemul educaţional a decăzut şi din cauza faptului că mulţi directori sunt retrograzi şi nu se adaptează la cerinţele zilei, spune consultantul politic.

"Cheloo este un model pozitiv. Dacă avem curiozitatea să analizăm mesajul său, este un om care iubeşte România şi tineretul. Criza de valori din România a pornit de la non-valori care coordonează domenii-cheie. Nu dorim să-l dăm ca model pe Gigi Becali, pe Victor Ponta sau pe Sebastian Ghiţă. Mulţi oameni de calitate sunt fani ai lui Cheloo", a mai spus Cozmin Guşă.

Artistul va avea de muncit 100 de zile lucrătoare la şcoala generală din comuna prahoveană Adunaţi, potrivit deciziei judecătorilor Tribunalului Prahova.