Cozmin Guşă: Există o majoritate parlamentară care va vota graţierea corupţiei

Consultantul politic Cozmin Guşă a afirmat, la Realitatea TV, că discuțiile pe marginea proiectului de lege al graţierii nu trebuie purtate cu pasiune, ci cu înţelepciune şi că actuala majoritate parlamentară are interesul de a scăpa de rigorile legii. Conform acestuia, după ce s-a decis ca faptele de corupţie să nu mai fie graţiate, se va merge pe altă soluţie, se va linişti mulţimea din stradă, însă există o majoritatea formată din diferite partide care va vota în Parlament aceste prevederi.

"Discuţia despre amnistie şi graţiere este una care nu trebuie purtată cu pasiune, ci cu înţelepciune. Şi mai ales nu trebuie purtată de cei care doresc să avantajeze anumite cauzuri private. Societatea românească este bolnavă oricum. Este bolnavă din cauza minciunii, a răzbunărilor interpersonale, dar mai ales din cauza hoţiei generalizate. Românii se revoltă pentru că ei simt că aceste demersuri nu sunt pentru vindecarea societăţii româneşti. Graţierea, amnistia ar avea şi un fel de sorginte creştinească, numai că românii pricep foarte bine că parlamentarii pregătesc aceste legi în interes personal, că pe domnul Băsescu nu mila creştinească l-a împins să vină cu amendamentele pe care le-a propus, ci pur şi simplu frica de şantajul pe care îl aplică asupra sa Elena Udrea, probabil într-un fel legitim din punctul de vedere al ei, având în vedere că ea consideră că ceea ce a săvârşit, dacă a săvârşit, a săvârşit în primul rând la îndemnul şi în beneficiul lui Traian Băsescu. Acest gen de mizerii simt românii atunci când ies în stradă. Nu cred că au o problemă legată de faptul că ar fi graţiate o serie de persoane care s-au comportat bine în sistemul penitenciar, care venind în societate ar aduce o serie de beneficii economice", a detaliat Cozmin Guşă.

Conform consultantului politic, problema este legată de minciună, mai ales că, în mod evident, majoritatea aleasă să guverneze nu doreşte acest lucru, ci să dea legi care să îi scape pe dânşii şi pe apropiaţii lor, ca grup infracţional, de rigorile legii. "Românii au ghicit acest lucru şi din motivul acesta noi nu trebuie să credem că românii sunt împotriva unei sentiment normal, creştinesc, de a-i ierta pe unii care s-au îndreptat, de a-i ierta pe păcătoşi. Nici vorba. Dar ei sunt împotriva acestui gen de minciuni, minciună a majorităţii care spune că a venit să guverneze dar de fapt a venit să amnistieze şi să graţieze", a explicat Cozmin Guşă.

"În campania electorală am fost minţiti atât din stânga, cât şi din dreapta"

"În campania electorală de la finele anului 2016 am fost minţiti atât din stânga, cât şi din dreapta. Domnul Dragnea, venind din stânga, ne-a minţit că doreşte să administreze mai bine România, că doreşte să guverneze în interesul celor săraci, şi când colo dânsul a venit să graţieze şi să îşi administeze propriile probleme pentru ca să poată candida la prezidenţiale. Iar de partea cealaltă, doamna Gorghiu ne-a zis că doreşte să se lupte cu PSD-ul, să lupte împotriva baronilor, iar ieri am văzut-o că a lipsit într-un mod nemotivat la discuţia privind amnistia şi graţierea, pe care ar fi condamnat-o şi care venea la iniţiativa PSD-ului. Am fost minţiti din ambale părţi, iar exemplu doamnei Gorghiu de ieri ne confirmă practic această minciune", a afirmat consultantul politic, explicând că acest lucru ne mai confirmă şi motivul pentru care PNL a pierdut alegerile, întrucât nu exista interesul acesta, ci altul.

"Votul din Comisie trebuia să iasă aşa cum a ieşit"

Cozmin Guşă a mai declarat că votul din Comisie trebuia să iasă aşa cum a ieşit. "Acum se va merge pe altă soluţie, se va linişti pentru o perioadă mulţimea. Camera Deputaţilor este decizională şi plenul este decizional. Şi eu vă spun că există la ora actuală o majoritatea de circa 75% din toate partidele care va vota aceste prevederi atunci când vor veni în plen, pentru că tocmai asta a fost şi intenţia celor care l-au pus pe Traian Băsescu să execute aceste lucuri", a completat acesta.

"Băsescu a spus că el poate să facă aceste lucruri în felul în care i s-au impus, însă s-a făcut de ruşine, dar cum să se mai facă de ruşine în plus după două mandate de preşedinte ca cele pe care le-a avut", a precizat consultantul politic.

Conform lui Cozmin Guşă, "ruşinica trebuie arătată şi fostului preşedinte al PNL, care nu a urmărit decât propria sa îndestulare, şi-a bătut joc de organizarea campaniei şi acest cuplu teribil Alina Gorghiu - Lucian Isar au avut un scop clar: să se îndestuleze în campania precum ştiu colegii de partid, nu să administreze campania.

"Partidul Naţional Liberal nu mai este un partid în adevăratul sens al cuvântului, dar găştile cu decizie în funcţie de instinctul de conversare al propriile libertăţi se strâng şi negociează, însă nu în interesul cetăţenilor, ci în interes propriu. Exemplu Gorghiu - Isar care au privatizat pe timpul campaniei PNL-ul este unul foarte clar care ne sugerează falimentul partidului preşedintelui Iohannis", a mai explicat acesta, adăugând că ne dăm seama ce sprijin va va avea Klaus Iohannis la următoarele alegeri prezidentiale dacă PNL-ul arată cum arată acum, cu un preşedinte ca Alina Gorghiu sau Raluca Turcan, care nici dânsa nu se poate lauda cu performanţele sale.

"Pe baricada opoziţiei rămân doar jurnaliştii şi strada"

"Pe baricada opoziţiei rămân doar jurnaliştii şi strada. Este însă mult prea puţin şi mai trebuie aşteptat un rând de alegeri. Este esenţial ca domnul Iohannis să reîncarce o parte din populaţia pe care a avut-o de partea sa şi pe care parţial a pierdut-o. Cei care păreau speranţa, USR, vedeţi câtă mizerie este şi acolo la dânşii şi practic cei care păreau o speranţă nu au cum să fie, iar în interiorul arcului parlamentar toţi sunt interesaţi de ce li se cuvine lor personal, fie că vorbim de PNL, de USR, de UDMR, practic lucrurile nu se pot schimba în Parlament, aşa că să nu sperăm asta", a afirmat consultantul politic.

"Tot jocul blamului public se mută la nivelul Parlamentului"

Cozmin Guşă a explicat că este vorba de un joc de calcul politic pe care strategii lui Dragnea şi Tăriceanu l-au explicat. "Tot jocul blamului public se mută la nivelul Parlamentului care se spune că este instituţia fundamentală decizională, reprezentativă a României. Parlamentul o să voteze cu o majoritate destul de largă amnistia şi graţiera, iar un atac asupra Parlamentului bineînţeles nu este posibil în acest moment, iar dacă va fi puternic admonestat de forţele de ordine publică. Practic, se mută din faţa Guvernului posibilele contestări şi revolte publice în faţa Parlamentului, despre care Dragnea şi Tăriceanu ne explică faptul că este instituţia fundamentală fară de care România nu poate trăi, în teorie aşa este, nu însă şi în practica noastră. Bineînţeles, Parlamentul va fi de neatins şi se va rezolva şi problema amnistiei şi graţierei", a completat Cozmin Guşă.

Consultantul politic a mai precizat că nu le va fi frică de stradă. "Strada la noi nu este violentă, iar fenomenul #REZIST a fost un protest calm, pozitiv, plin de înţelepciune şi umor, nu a fost unul violent, pentru că acolo se dorea o atenţionare şi o îndreptare a lucrurilor. La noi nu vor fi manifestaţii de stradă care să dea jos guverne sau parlamente, să nu ne mai amăgim", consideră acesta.

"Interesul lui Liviu Dragnea este să ajunge preşedintele României"

Legat de dezbaterea Curţii Constituţionale de astăzi privind legea care îi interzice lui Liviu Dragnea să fie premier, Cozmin Guşă a spus că "nu îl interesează pe Liviu Dragnea prea mult aceste lucruri". "El nu îşi doreşte să fie premierul României, ci preşedintele României. Va folosi însă toate aceste posibilităţi pentru a se mediatiza și pentru a creea o platformă pentru o candidatură care în acest moment este cvasi-sigură", a completat consultantul politic, încheind că lucrurile sunt făcute, acestea putând merge chiar până la o posibilă suspendare a lui Klaus Iohannis.