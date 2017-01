Cozmin Guşă, despre numele surpriză din Guvern: MAE nu este congruent cu Teodor Meleşcanu

Consultantul politic Cozmin Guşă a făcut în direct la Realitatea Tv, o analiză asupra componenţei Cabinetului Grindeanu, în funcţie de numele vehiculate. Astfel, acesta a precizat că în opinia sa, Teodor Meleşcanu, propus de ALDE, nu este o variantă corespunzătoare pentru MAE, dar în schimb, George Ciamba ar fi o propunere călduţă, dar nu una care să revoluţioneze Ministerul Afacerilor Externe. Guşă a mai subliniat că pentru Ministerul Finanţelor ar fi în cărţi Viorel Ştefan, acesta având mai multe şanse decât Cristian Socol. Pe de altă parte, o miză foarte importantă o are Ministerul de Justiţie, indiferent despre cine vorbim: Florin Iordache sau Şerban Nicolae, numele care pot prelua şefia acestui minister.

Întrebat cum vede posibila nominalizarea lui Teodor Meleşcanu pentru conducerea MAE, Guşă a spus că eforturile pe care trebuie să le facă un ministru de Externe nu sunt congruente nici cu energia lui Meleşcanu, dar nici cu trecutul acestuia:

"Ca să începem cu o glumă aşa de început de an, am auzit informaţia mai de dimineaţă, la Realitatea Tv, eram cu un prieten neimplicat în politică, dar mai hâtru şi mai întelept aşa, şi a început să râdă şi a spus: "Domnule, dar chiar în halul ăsta, doar să treacă strada de la Muzeul Antipa la Guvern? Apropo de locaţia din Piaţa Victoriei şi de vârsta înaintată a lui Teodor Meleşcanu. Dar sigur că nu vârsta este cea mai mare problemă a lui Meleşcanu, poate nici nu e atat de bătrân dacă Trump a devenit preşedinte la 70 de ani, Meleşcanu la 75.... să spunem că ar fi ambiţios. Dar eforturile pe care trebuie să le facă un ministru de Externe nu sunt congruente nici nu energia lui Meleşcanu, şi îmi pare rău să o spun, pentru că domnul Meleşcanu este un domn simpatic care ştie să se facă plăcut, dar nici cu umbrele şi trecutul său care duc dinainte de 1989. Au de a face cu Viena, cu fosta Securitate, au de a face cu sinuciderea fratelui lui Nicoale Ceauşescu, plus că Meleşcanu a fost mereu în prim-planul puterii, dar dacă mă tăiaţi, nu ştiu să vă spun vreo realizare a sa, ca minstru de Externe, cât şi al Apărării sau şef SIE, astfel încât acest gen de propuneri afectează mult pornirea Guvernului PSD- ALDE. ALDE nu a fost serios cu această propunere, cu cred că a fost luat în seamă", a spus Cozmin Guşă.

Pe de altă parte, acesta a precizat că George Ciamba, propunerea care a venit după Meleşcanu, este o propunere călduţă, dar nu una revoluţionară:

"Apoi, către după amiază s-a confirmat varianta cu un tehnocrat din MAE, George Ciamba, are experinţă pe zona turco-greacă, ceea ce nu e puţin lucru. Dacă se va confirma, este o propunere o propunere călduţă, nu este o propunere care să revoluţioneze şi nu este o propunere de om politic puternic, ceea ce un Guvern PSD-ALDE, care se află în coabitare cu preşedintele, ar fi trebuie să o susţină, pentru că în interacţiunea cu preşedintele Iohannis, un om politic ştie să mai discute, sa mai acomodeze diversele elemente care sigur se vor afla în dispută, pentru că nici nu ar avea cum să nu fie în dispută, pentru că în Constituţie se stipulează clar că ce puţin în două domenii rolul preşedintelui este unul major: Apărare şi Externe. Practic este în fişa postului, toate tratatele pe care le-ar semna România în timpul Guvernului PSD-ALDE sunt negociate de către Guvern dar preşedintele le încheie, le dă forma finală, le trimite", a mai spus Guşă, subliniind încă o dată că trebuie acordată multă atenţie posturilor de la Externe şi Apărare.

Consultantul a mai spus, referitor la un posibil post pe care l-ar putea avea Eugen Teodorovici în acest Executiv, că va trebui să mai treacă timp astfel încât oameni din apropierea lui Victor Ponta, care este considerat un trădător în PSD, să poată accede la funcţii în acest Guvern format de PSD-ALDE. "Genul Teodorovici, apropo de legătura cu Ponta, nu este preferat, nu este prizat de PSD, în acest moment.".

În schimb, acesta a precizat că trebuie salutată propunerea unei femei la şefia MAI, dacă se va confirma, şi a subliniat că Liviu Dragnea îşi doreşte să aibă autoritate asupra MAI:

"Şi propunerea de la Interne este una interesantă, dacă ne gândim că şi acolo au fost vehiculate nume, care, apropoe de psihoza asta a zilei şi Academia de Informaţii, ar fi fost absolventa acestei Academii. Este posibil să existe şi un astfel de flitru, dar dacă ne uităm şi analizăm propunerea de la Teleorman (n.r Carmen Dan), este limpede ca Dragnea doreşte să aibă autoritate asupra MAI, şi-a pus o apropiată, înţeleg că doamna are experienţă administrativă. Eu nu cred că este rău ca o femeie să conducă MAI, eu de multe ori spun că în anumite domenii unde trebuie precizie şi conştiiciozitate, femeile sunt de perferat, iar dacă doamna de la Teleorman îşi va pune expertiza şi corectitudinea în slujba ministerului, nu cred că va fi rău. Dar va genera ceva tensiuni această propunere, cunoscătorii ştiu în ultima vreme a avut loc o ocupare a MAI şi a serviciului secret de acolo, de către structurile mai puternice ale statului român. Această propunere bineînţeles că va şoca, dar repet, Dragnea vrea autoritate asupra MAI", a mai spus Guşă.

Acesta a mai precizat că pentru Ministerul Finanţelor, s-a decis ca cel propus să fie Viorel Ştefan,"un om care ştie meserie", a doua variantă fiind Cristian Socol. Guşă a mai precizat că dacă ne raportăm la pregătirea celor din Guvern, nu sunt nume mari:

"Dacă vreţi, există o formulă din algebră, Guvernul este mai mic sau egal cu Liviu Dragnea, nimeni nu pare să în întreacă la experienţă pe Liviu Dragnea".

Guşă a mai subliniat că ALDE a venit cu propuneri îndoielnice, dintre care: Daniel Barbu, pentru Cultură, sau Daniel Constantin, "viclean copil de casă", pentru care se inventează un minister şi a menţionat că singurul nume care merită luat în calcul de la ALDE este Sorin Cîmpeanu, întrucât propunerea cu Teodor Meleşcanu nu este una serioasă".

Cozmin Guşă a mai arătat că cei din coaliţia de guvernare au un instinct de conservare când vine vorba de tranşarea situaţiilor juridice din anul 2017, motiv pentru care propunerea de la Ministerul Justiţiei are o importanţă foarte mare.

"Probabil că există un instinct de conservare a propriei autorităţi, din partea PSD şi mai ales a lui Liviu Dragnea. A tot rulat astăzi o ştire cu cei care îşi vor tranşa situaţia juridică în 2017. Presiuni sunt si asupra lui Liviu Dragnea şi asupra celor care face parte din Guvern astăzi sau care au funcţii importante în Parlament sau care vor face parte din viitorul Guvern şi atunci este firesc ca ei să acţioneze ca un bloc compact, în speranţa că ceea ce ei consideră breşa lor să poată să îndrepte prin anumite legi. Ăsta va fi un element clar şi asta va tensiona foarte mult dezbaterea publică, din acest punct, este foarte important să vedem propunerea de la Ministerul Justiţiei. Faptul că ministerul nu a fost cedat celor de la ALDE, PSD a preferat să păstreze Justiţie, pentru că de la nivelul acelui minister, foarte multe se vor coordona. Dacă va fi Florin Iordache este una, este un om care poate defila cu argumente şi în cazul uneo bătăi clare care se va isca acolo, amnistia, care se negociază şi se discută. E şi harnic, nu l-am văzut să absenteze din planul vieţii profesionale în Parlament, în ultimii ani. Dacă în schimb vor fi nume multe mai dure, gen Şerban Nicolae, vorbim despre cu totul altceva. Dacă în schimb, vor fi nume care Robert Cazanciuc, care are experienţă, ne putem iar gândi la alte rezolvări", a spus Guşă.

Totodată, Guşă a mai spus că trebuie urmărit modul în care se duc negocieri pentru formarea Guvernului, dar mai ales, ce propuneri se vor face la Apărare şi Externe, astfel încât fie în acord, cât de cât, şi cu preşedintele Iohannis:

"Este o luptă surdă în a influenţa numirile din Guvern(.....) Dar este foarte important felul în care Liviu Dragnea şi majoritatea PSD-ALDE îşi vor acomoda cât de cât propunerile de la Externe şi Apărare cu Preşedinţia, cu Klaus Iohannis", a spus Guşă, adăugând că nu crede că Ion Iliescu va avea vreun cuvânt de spus în formarea Guvernului, şi, probabil, nici nu trebuie să îl aibă.

Consultantul a precizat că dacă ne raportăm la negocierile dintre PSD şi ALDE, negocierile se duc în funcţie de majoritatea parlamentară, iar în cazul de faţă vorbim de un raport 9-1, adică după nouă miniştri propuşi de PSD, celor din ALDE le revine un singur nume, punctând că ALDE nu are oferte pentru Guvern, sărăcia de oferte putând să le submineze şi prestigiul. Totodată, Guşă a mai reiterat că propunerea lui Daniel Barbu este una nepotrivită.

Întrebat care este logica negocierilor pentru formarea Guvernului, dacă se duc doctrinar sau în funcţie de nevoi, Guşă a detaliat:

"Nu ar fi fost rău să se ducă doctrinar, pentru că doctrinar ar fi însemnat ca cel puţin anumite lucruri de pe zona de expertiză a celor de dreapta, de la ALDE, să fie rezolvată altfel şi să fie o competiţie internă care ar fi dat soluţii mai bune. Din păcate, nu este aşa, iar fiecare îşi acomodează oamneii după ce are. Am mai zis: Daniel Barbu, vine iar ALDE cu el, Daniel Constantin... e foarte, foarte puţin. Legat de negocieri, ca să înteleagă telespectactorii noştri, ele se fac cam aşa: se discută despre contribuţia de la majoritatea parlamentară şi se vede cam care e proporţia de mandate de la care se porneşte. ALDE porneşte deja cu un handicap, are acel 5% ar trebui să fie mai puţin, au funcţia de preşedinte al Senatului, numărul 2 în România, este un post foarte important, nu doar când vorbim de suspendarea preşedintelui. Dacă vorbim de patru miniştri şi un post de preşedintele Senatului, ALDE deja şi-a depăşit cu mult norma pe care putea să o aibă, de circa doi miniştri", a mai spus Guşă.

Spre final, Guşă a precizat că această guvernare trebuie să fie precisă şi disciplinată pentru români, astfel încât cetăţenii să fie convinşi că direcţia este bună, iar România este stabilă din punct de vedere macro-economic.

Totodată, Cozmin Guşă a mai spus referitor la coabitarea dintre Guvern şi Klaus Iohannis, că "pentru un dans, este nevoie de doi" şi şi-a exprimat speranţa că va exista suficientă înţelepciune pentru înţelegere, astfel încât să nu existe un război intern.

"Pe termen lung, anul 2017 va fi un an de reimpărţire a cărţilor, iar dacă noi plecăm de la masa de joc, ca să mergem să ne tragem palme în încăperea de dincolo, ceilalţi la masa de joc îşi împart cărţile, iar noi rămânem, ca de obicei, cu praful de pe tobă", a încheiat Guşă, făcând referire la contextul geopolitic, raportat la un posibiul război politic intern în România.