Cozmin Guşă, despre blocajul de pe Valea Prahovei: Regresul Poliţiei în a organiza traficul

Consultantul politic Cozmin Guşă a declarat, la Realitatea Tv, că blocajul de pe Valea Prahovei este cauzat şi de incapacitatea Poliţiei de a organiza şi fluidiza traficul de sărbători. Precizările au fost făcute în contextul în care Guşă a rămas blocat, în coloană, în timp ce tranzita Valea Parhovei. Acesta a mai spus că Poliţia Română vrea să îşi facă imagine prin declaraţiile transmise de Departamentul de Comunicare al Poliţiei Române, când de fapt, de sărbători toţi românii care merg spre staţiunile de la munte se confruntă cu lipsa de mobilizare şi de soluţii a Poliţiei Române. "Nu faceţi treabă, nu serviţi Patria", le-a trasmis Guşă celor din Poliţie.

"Unul din punctele în care s-a împotmolit fosta Guvernare PSD, cu Victor Ponta în frunte, cel care a spus că nu va mai candida niciodată, este această austostradă (Braşov- Comarnic), care este folosită de români, în momentele în care vor să se relaxeze şi îşi cheltuiesc banii, statul român acumulând taxe din aceste cheltuieli. Şi aici e vorba de batjocură, noi vedem aceste lupte politice, intre Iohannis si Dragnea, între Guvernul de stanga si Guvernul de dreapta: comenatrii lipsite de orice responsabilitate. Dar, încă o dată, nu este leagt neapărat de faptul că eu stau într-o coloană: nu asta deranjează, nu mă grăbesc, am nişte cărţi pe care mi le-a dat Tavi Hoandră, stau în spate şi le citesc. Dar hai să vă spun două lucruri care definesc regresul inclusiv al Poliţiei Române, că de Guvern am vorbit, în a organiza traficul. Marea performanţă a Poliţiei este asta: pe lângă blocajul de la Sinaia spre Predeal, a mai apărut blocajul de la intrarea Comarnic. De ce? Pentru că autorităţile de acolo nu au fost în stare să facă două pasarele, sunt două treceri de pietoni care blochează circulaţia, un singur poliţist pe raza localităţi Comarnic care blochează circulaţia pentru ca de pe o străduţă lăturalnică din dreapta, cei 50- 70 de locuitori cu maşini să meargă în stânga, şi atunci se blochează tot fluxul de la Bucureşti spre Valea Prahovei", a spus Cozmin Guşă.

Acesta a mai relatat cum un poliţist a blocat inutil traficul spre Poiana Braşov, deşi era liber:

"Doi la mână: toată populaţia ţării era informată zilele trecute că traficul spre Poiana Braşov este blocat şi că nu se poate intra mai ales dinspre Râşnov. Şi asta am experimentat-o singur. Ştirile erau false. Traficul era defluidizat, drumul era deszăpezit, în schimb un poliţist, un Dorel, era pus cu maşina de-a curmezişul pe sensul de intrare către Poiana Braşov, şi dădea sms-uri. Presupun că nu şefului, ci iubitei. Şi oamenii stăteau aliniaţi, cu şoseaua blocată, stând încă o oră din concediul lor să aştepte la coadă, să se dea drumul o dată la cinci minute. Dar unde era surpriza: traficul era liber, şoseaua nu era blocată, Poiana Braşov nu era blocată, şi el, poliţistul nu aflase asta. Venind dinspre Poiana Braşov către Sinaia, am oprit şi i-am spus: "Domnul poliţist, nu ii mai ţineţi pe aceşti oameni în parcare: este deblocat, deszăpezit, este uscat. "Da?! nu am ştiut. Stăteam aici că am primit dispoziţii acum câteva ore". Despre asta să vorbim, nimeni nu are imaginaţie şi soluţii", a msi spus Guşă.