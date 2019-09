Cozmin Gușă: "Vizita lui Dăncilă în SUA, prost organizată. A fost introdusă într-o capcană"

Cozmin Gusa in studioul Realitatea TV. Foto: Cristian Otopeanu

Consultantul politic Cozmin Gușă a decriptat, la Realitatea TV, vizita premierului Viorica Dăncilă în Statele Unite ale Americii. "Vizita a fost prost organizată" și "Dăncilă a fost introdusă într-o capcană", a explicat Cozmin Gușă.

"Vizita sa a fost prost organizata si deloc institutionalizata. Nu poti sa mergi in SUA in calitate de prim ministru fara sa ai tot programul pus la punct, sa il anunti oficial, pe puncte, si sa risti o incropeala. Din pacate pentru Romania si pentru Viorica Vasilica Dancila s-a intamplat cu aceasta vizita.

A fost un act pompieristic, prin care cei care au sfatuit-o, cu siguranta si consulul Romaniei la New York, vestitul avocat Catalin Dancu, ca ar trebui sa incerce sa paraziteze intr-un fel, in sens pozivit, vizita in SUA a lui Klaus Iohannis, dar asa ceva nu se face. Nu poti sa lasi pe surse, fara sa contrazici, timp de 10 zile, ca te vei intalni cu vicepresedintele SUA, fara ca el sa stie si fara sa existi pe agenda formala si informala. Si, apoi, sa te miri ca nu iese", a spus Cozmin Gușă la Realitatea TV.

Și a continuat: "Iar acele instantanee, poze, dat mana cu Macron si stat la o masa lunga de 50 de persoane, alea sunt glumite. Cineva a introdus o pe Viorica Vasilica Dancila intr-o capcana. Comunicatul lui Richard Perry, pe care l-am cunoscut pe vremuri, in care nici nu o pomeneste pe Viorica Dancila, ci doar pe Ramona Manescu, imi arata ca presupunerile ar fi corecte, respectiv ca cineva a introdus-o intr-o capcana.

Daca nu se va intalni cu Mike Pence, stiu ca se fac eforturi foarte mari, atunci, in plina campanie electorala, va fi o problema de imagine majora pentru campania Vioricai Vasilica Dancila".

"Legat de aceste vizite de tip pompieristic in SUA, cum este si vizita lui Dan Barna, tot la fel, ca sa fie acolo, ne arata cat de jos zburam in politica externa. Ca un avion rablagit care imprastie ingrasaminte.

In mod evident, Viorica Dancila, si prin intermediul lui Catalin Dancu, s-a dus pe o mana evreiasca in SUA. Daca nu se vor face eforturile ca sa i se asigure intalnirea cu Mike Pence, atunci este inca un minus dintr-o parte a globului, respectiv Israel, unde Viorica Dancila si-a asigurat o mare simpatie, legata de mutarea ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim", a mai spus patronul Realitatea TV.