Cozmin Guşă, despre violenţele din 10 august: O unitate specială a MAI trebuie să răspundă

Consultantul politic Cozmin Guşă a vorbit la Realitatea TV despre cine este responsabil pentru violenţele din 10 august.

"Pe Dăncilă, pe Viorica Vasilica, a iertat-o cel de sus, asta e viaţa, nici măcar de Carmen Dan nu aş discuta, ne tot învârtim în jurul cozii. De la ”Fantoma Albă”, care a protejat aproape pe toată lumea şi care nici măcar nu este personajul principal, tot uităm că acel șef de la DGPI, unitate care avea sarcini precise prin lege ca să monitorizeze manifestațiile, în special cea din 10 august, despre acest om Mărculescu, despre care noi am dat pe surse ar avea relații apropiate Dragnea, nu vorbește nimeni nimic. Este o tăcere totală şi acest DGPI, despre care şi Ponta a spus că e implicat în monitorizarea liderilor PSD, cu şeful său, Mărculescu sau codiţă de vulpe, aşa cum i se mai spune, nu păţeşte nimic. Tot discutăm despre violențe. Ele au existat pentru că au fost lăsate să existe pentru ca să fie pretextul acelei intervenţii extraordinar de dure pentru a descuraja nişte cetăţeni oneşti", a explicat Cozmin Guşă.

Acesta a mai spus că dacă Parchetul Militar nu merge până la capăt și fac audieri de formă cu secretari de stat, nu se află nimic. "Şi pe Carmen Dan, dacă o cheamă la audieri, o cheamă degeaba. Aici e vorba de o unitate specială a MAI, cu un șef precis, care trebuie să răspundă pentru acele violențe pentru că avea sarcină prin lege să identifice şi apoi să extragă elementele violente. Viorica Vasilica a spus astăzi că au fost elemente străină, pai să ne spună cine a fost acolo pe 10 august. Cei cu tricouri negru nu vorbeau limba română, ci rusă. Să ne spune dacă sunt de la Cernăuţi", a mai precizat consultantul politic.

Întrebat ce părere are despre afirmaţiile făcute de Ion Cristoiu, Cozmin Guşă a spus că povestea cu Ion Cristoiu este simplă. "Dacă noi am fi avut aceeaşi şansă să ne curăţăm în 1989 şi să aflăm despre multă lume o serie de lucruri, ne-am fi îngrozit. Eu am avut şansa să discut cu foşti şefi ai serviciilor secrete de dinainte de 1989, în diferite formule...crede-mă că niciunul dintre telespectatori nu ar dori să afle nemerniciile pe care Ion Cristoiu le-a făcut la comandă chiar înainte de '89. Dacă le-a făcut la comandă atunci, înseamnă că le face la comandă şi acum. Iar acest lucru ne dă nouă o altă informaţie: că în spatele lui Dragnea sunt nişte forţe retrograde cu rădăcinile de dinainte de 1989 în statul totalitar, şi oamenii aştia se miros între ei", a mai spus acesta.

"Din păcate nu e doar Ion Cristoiu, sunt mai mulţi. Deci, dacă Ion Cristoiu ne provoacă, eu l-aş invita, decât să ne înjure, la Realitatea să discute despre aceste lucruri să vedem cine e mai avizat, el cu trecutul lui, care nu s-a prescris, sau noi care încercăm, cu greşeli poate din când în când, să ajutăm să se dezvolte o conştiinţă civică în aşa fel încât oamenii corecţi, plătitorii de taxe să nu plece de tot din ţara asta, că oricum au plecat din cauza acestor securişti sau ajutoare de securişti care oricum au pervetit conştiinţa publică din România după 1989. Eu vă propun sa nu discutăm despre Ion Cristoiu pentru că este prea trist pentru presă. O cârpă mai mare şi mai murdară ca el nu există", a încheiat Cozmin Guşă.