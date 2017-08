Cozmin Guşă: Unirea România - Modova, oportunitate şi necesitate geopolitică! #Ro+Md=RO!

"Doua precizari initiale: prezint acum o schita / rezumat a unui posibil proiect al unirii Romaniei cu Moldova, ce apare azi in sfarsit ca o oportunitate si necesitate geopolitica, concept ce-l voi dezvolta intr-o lucrare mai ampla pe care o voi publica chiar la Editura Mihai Eminescu, detinatoarea acestui interesant site de stiri, tracknews.ro. Ceea ce exprim aici este contextualizat in ansamblul interactiunilor specifice geopoliticii dezordinii, teorie pe care-am lansat-o in toamna lui 2011, pentru a descrie felul in care triunghiul de forte geopolitice SUA-NATO, Germania-UE, respectiv Rusia-Eurasia, actioneaza pe teritoriul frontierei imperiilor reprezentata de catre tarile postcomuniste, inclusiv Romania.Am fundamentat schita pe baza unor capitole: premise, context, repectiv avantaje/efecte", scrie consultantul politic Cozmin Guşă.

Premise:

Dezvoltarea Romaniei este blocata; privatizarile total defectuoase, distrugerea capacitatii semnificative de productie, amanetarea pietelor de consum catre corporatii, etc., toate dublate de obligatiile de comportament politico-economic ce decurg din statutul de membru NATO si UE, ofera imaginea clara a blocarii dezvoltarii pe termen lung pentru Romania si reclama declansarea urgenta a unui proiect cu impact geopolitic semnificativ, care sa poata surmonta dificultatile majore sugerate aici;

Moldova are statut de stat semiesuat; din motive istorice si obiective azi, in tara fratilor nostri de peste Prut, nu se mai poate ajunge la o portanta economica ce sa-i asigure autonomia; in plus, statutul de tara condusa netransparent si prin interpusi nu ii poate oferi nicidecum calitatea de interlocutor serios nici macar in fata establishmentului autocratic de la Moscova, sau cu atat mai mult acolo;

Statutul de membru simplu al ”clubului euratlantic” se dovedeste insuficient pentru aspiratiile romanilor; aderarea la NATO si UE, sustinuta si dorita in mod entuziast in Romania, presupunea cel putin trei lucruri pentru cetatenii romani: prosperitate economica importata din UE prin integrare (deziderat care azi a devenit himeric, mai ales in conditiile crizei profunde a UE si a reinvierii mercantilismului germano-francez), capacitate militara NATO-SUA implementata asupra capabilitatilor nationale de aparare romanesti, ce sa ne protejeze de presiunea ruseasca (partial indeplinit, insa intr-o masura insuficienta, mai ales in perspectiva previzibilelor negocieri/cedari pe linia Trump-Putin), respectiv lupta anticoruptie eficienta si liberalismul constitutional specific euratlantismului, ce sa pulverizeze in mod natural vechea clasa politica (avem aceeasi clasa politica dominanta, eventual prezenta prin reprezentantii desemnati ai ”seniorilor coruptiei”);

Strategia Rusiei de a folosi muntii Carpati drept baraj natural este inca activa; pentru observatorii experimentati este evident ca rusii si azi doresc sa cucereasca acest aliniament natural pentru a bloca extinderea Vestului, si ca isi subordoneaza strategiile geopolitice zonale (discrete!) si acestui deziderat, lucru extrem periculos pentru integritatea teritoriala a Romaniei; devine clar faptul ca regimul Putin nu-si va schimba strategia referitor Romania/Carpati, decat daca i se ofera o alternativa de joc teritorial care sa le satisfaca nevoile geopolitice;

Inexistenta vreunei solutii ce sa includa Romania si Moldova pentru armonizarea intereselor de frontiera ale celor doua imperii, euratlantic respectiv eurasiatic; Romania plus Moldova, la pachet cu potentialul Marii Negre, ofera cadrul ideal pentru constructia solida a unei entitati speciale la zona de confluenta a imperiilor.

Context:

Axa Trump-Putin si nevoia de punti regionale de negociere; rebipolarizarea lumii contemporane, pe care o prevedeam inca de la inceputul mandatelor Obama, reclama solutii sofisticate de abordare a negocierilor in zonele cu temperatura geopolitica ridicata, asa cum e azi frontiera postsovietismului; exceptionalismul american post - razboi rece, nu a fost tratamentul potrivit pentru crizele firesti induse de catre unipolarism si unic hegemon, iar lumea emergenta creata intre timp ca o consecinta neasteptata a globalizarii, forteaza azi actiuni dure si concrete, in numele unui bipolarism instalat intre euratlantism si eurasiatism, cu doua axe, una militara , americano-rusa, respectiv una economica, americano-chineza; proiectul #Ro+Md=RO! poate reprezenta una dintre puntile regionale de negociere efectiva si folositoare la frontiera istorica a imperiilor;

Relatia UE-Rusia, marcata de dependenta explicita a Germaniei de energia si subteranele Kremlinului; in mod vizibil, Germania isi monetizeaza in mod acerb pozitia de lider informal al UE, ceea ce va induce in mod consecutiv contrareactii interne in Uniune, ce nu vor fi deloc constructive pentru solutionarea crizei europene; in plus, Rusia isi va reactiva satelitii subintelesi (din care grupul Visegrad nu este nici macar cel mai important, ci doar mai vocal!), pentru a negocia mai dur cu Germania bilateralismul intraeuropean instalat; avand in vedere pretentiile de hegemon direct ale Germaniei asupra Romaniei , proiectul #Ro+Md=RO! pe care l-am construi , ofera in mod public oportunitati de intelegeri ruso-germane cu consecinte geoeconomice, foarte utile in atare situatii complicate;

China marcheaza economic teritoriul frontierei imperiilor; partenerul de bipolarism economic al SUA, are o strategie eficienta de a ”zidi economic” varianta sa de frontiera subordonata geoeconomic jocului eurasiatic, dar cu intentia clara de a da sah Germaniei in Europa, prin ocuparea desfacerii pe pietele postcomuniste, la pachet insa cu investitii directe, energetice, strategice si comerciale, ceea ce e un evident plus in fata unei Germanii , preocupata strict de exportul sau si consumul nostru, esential pentru mentinerea PIB-ului german; acest lucru va fi generator de nemultumiri comparative pentru post-comunisti, ce vor exersa in relatia cu China, exact mercantilismul ce a ridicat Germania in fata celorlati europeni; blocul #Ro+Md=RO!, inclusiv in baza relatiilor vechi cu China, dar si a proaspetelor investitii directe, va reprezenta o entitate mult mai interesanta pentru chinezii ce mai au doar vreun deceniu pana sa devina si ”de jure” economia numarul unu a lumii.

Regiunea noastra este blocata din punct de vedere geopolitic; consideratiile ce le-am prezentat pana acum, releva multiple actiuni in regiunea noastra, dar niciun proiect geopolitic ce ar putea debloca zona inspre negocieri constructive; cand vom discuta in plus si despre rezolvarea conflictului transnistrean, printr-o solutie negociata in cadrul proiectului #Ro+Md=RO!, putem avea perspectiva mai ampla a unui cos de oportunitati geopolitice pe care hegemonii vor stii sa le fructifice, iar protagonistii proiectului Ro+Md vor avea sansa de a le oficializa.

Avantaje/Efecte

Romania isi poate uzufructa potentialul geopolitic, moldovenii se emancipeaza, devin cetateni; frustrarea nationala postceausista exprimata frust dupa 1989 prin expresii precum ”noi romanii nu mai contam!”, si-ar putea gasi leacul printr-un proiect pe care-l putem construi si aborda in spiritul vremurilor si al corectitudinii aratata in sfarsit si in fata propriilor cetateni , nu doar in jocul cu partenerii externi, cetateni romani abuzati prin coruptia endemica si descurajati prin indiferenta cu care au fost tratati de liderii politici in ultimele zeci de ani; Moldovenismul nu exista! Acest concept de moldovenism a fost inventat spre avantajul material al unor politicieni de la Chisisnau, sau al unor oligarhi vremelnici, al unor retele nostalgice de kaghebisti, pozitionati total impotriva intereselor statului moldovean si a unor cetateni pacaliti prin propaganda, in fapt tot niste romani in cautare disperata de demnitate si prosperitate; chiar sistemul oligarhic moldovenesc, reprezentat azi de catre puternicul si sofisticatul Vlad Plahotniuc, poate fi un actor util pentru acest proiect de constructie, in lipsa clara de solutie viabila de supravietuire personala pe termen mediu si lung; reinventarea negociata este preferabila oricum incertitudinii, ca efect al negocierii marilor puteri peste capetele decidentilor locali, lideri (in)formali fara greutatea specifica necesara unui joc major;

Ro+Md isi fructifica potentialul intelligence-ului cu expertiza majora in spatiul celor doua imperii, euratlantic si eurasiatic; bineinteles ca aceasta zona de integrare prezinta riscurile majore pentru proiect, insa poate fi considerata sarea si piperul constructiei discrete; si asa va fi considerata si de catre protagonistii prenegocierilor;

Aspiratii istorice legitime indeplinite si rol multiplicat pentru noua structura statala in reconstructia geopolitica a UE si a regiunii; energiile pozitive si constructive generate de acest proiect nou pe harta intereselor hegemonilor, vor genera emulatia potrivita, cu care vor empatiza nu doar populatiile Ro+Md sau cercurile de afaceri si influenta; proiectul poate reaseza pe harta un nou pivot geopolitic , pe care specialistii triunghiului de interese SUA-Germania-Rusia, vor stii sa-l fructifice pe masa negocierilor asumate.

