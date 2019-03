Gușă, reacție după ce Tudor Chirilă a spus "Sper că încă vorbesc la o televiziune independentă"

Cozmin Gușă, replică pentru Tudor Chirilă

Consultantul politic Cozmin Gușă, acționar al Realitatea TV, i-a răspuns în direct actorului Tudor Chirilă care i-a aruncat mănușa cu privire la independența postului de știri. "Realitatea TV este poate singura televiziune independentă, corectă, echilibrată", a declarat Gușă în startul emisiunii "România 2019" de vineri seara.

"Sper că încă vorbesc în fața unei televiziuni independente. Sunt evidente și dramatice încercările de a confisca și ultimele redute de presă independentă. Este grav ce se întâmplă. Fără o presă independentă nu poate exista informare", a spus Tudor Chirilă, vineri seara, în timpul unui protest al actorilor de la Teatrul de Comedie pentru susținerea justiției.

Declarația lui Tudor Chirilă a fost făcută în fața microfonului Realitatea TV, singurul post care a transmis în direct revolta actorilor la adresa OUG 7, ordonanța contestată masiv și de magistrați.

Cozmin Gușă a acceptat provocarea venită din partea actorului, simbol al protestelor anti-guvernamentale din ultimii doi ani, și i-a răspuns că "Realitatea TV este poate singura televiziune independentă, corectă, echilibrată":

"Actorii sunt supărați și au dreptate. Fiecare înțelege adevărul jurnalistic așa cum îl înțelege. Am preluat șarja lui Tudor Chirilă și îi răspund că Realitatea TV este poate singura televiziune independentă, corectă, echilibrată. Atât pentru Tudor Chirilă, cât și pentru alții: ambiția mea și a colegilor mei de la Realitatea este să nu ne lăsăm manipulați și să nu manipulăm", a declarat acționarul postului TV la începutul emisiunii "România 2019" din Harghita.

Potrivit acestuia, justiția a fost batjocorită în România nu doar în ultimii doi ani, ci în ultimii 30 de ani, începând cu procesul soților Ceaușescu.

"De fiecare dată când vorbim de justiție, de Kovesi, Coldea sau Dragnea, încercăm să o facem în baza faptelor, pe care le-am înteles așa cum le-am înțeles. Justiția a fost făcut praf, dar nu numai acum. Niște oameni cu probleme penale încearcă să o discrediteze acum, dar justiția a fost batjocorită în România începând din 1989, de la procesul lui Ceaușescu, oamenii din justiție au fost șantajați, manipulați, nici Codruța Kovesi nu a scăpat de șantaj, după părerea mea și am spus-o cu claritate de mai multe ori, Kovesi este în postura în care devine necredibilă", a explicat consultantul politic.

Cozmin Gușă și-a detaliat punctul de vedere: fosta șefă a DNA nu poate fi considerată o "eroină" deoarece a făcut jocurile "statului paralel" consolidat în timpul mandatului lui Băsescu.

"Kovesi nu e un actor, ea a făcut parte din statul paralel român, din rândul celor care au răspuns drepți în fața lui Traian Băsescu. Kovesi să nu se folosească, precum actorii, de evenimentele recente pentru a obține o popularitate mai mare. Mesajul meu pentru Tudor Chirilă este: Kovesi nu este o eroină pentru mine, decât dacă ar veni și ar spune "Frați români: sunt o victimă a lui Băsescu, Maior, Coldea, m-au folosit ca pe o coadă de topor, am anchetat doar oameni de afaceri români, mi-au interzis să anchetez oameni de afaceri străini, mituitorii sau politicieni din UDMR cu afaceri necurate", cum am arătat în emisiunea de seara trecută. Trebuie să știți că am invitat politicienii de la UDMR în emisiune, dar nu au dorit să vină la o dezbatere civilizată în care aveau posibilitatea să își susțină poziția", a mai spus Gușă.

Dacă Laura Codruța Kovesi ar face demersul invocat de consultantul politic, ea ar putea să devină din nou credibilă, este de părere Gușă. Acționarul Realitatea TV a subliniat că există o presiune mediatică puternică împotriva postului, inclusiv pe grupurile de Facebook, dar mesajul este clar: "nu ne lăsăm".

Cozmin Gușă a comentat la cald și decizia Curții Supreme de vineri seara prin care a fost anulată decizia BEC din ziua anterioară prin care se interzicea participarea împreună, ca alianță, a USR și Plus la alegerile europarlamentare.

"Acum USR și Plus nu se mai pot victimiza, li s-a dat posibilitatea să se victimizeze o zi. Probleme similare cu ale lor au și ALDE, care nu au făcut un divorț legal cu Daniel Constantin. Și USR și Plus au cântat fals, nu și-au făcut actele ca lumea, iar prin chestii avocățești au reușit să rezolve situația. Semnul V vine de de la victorie, nu de la victimizare, toți politicienii au preferat V-ul de la victimizare, de la Băsescu până la Oprescu și alții", a mai spus Cozmin Gușă.