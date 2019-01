Cozmin Guşă: Toată clasa politică este vinovată pentru ce se întâmplă acum împotriva presei

Cozmin Gusa

Acţionarul Realitatea TV Cozmin Guşă a dezvoltat la emisiunea "Jocuri de Putere" decizia CNA de a suspenda emisia Realităţii TV în data de 17 ianuarie, pentru 10 minute.

Consultantul politic a scos în evidenţă trei puncte importante care trebuie menţionate odată cu anunţul crunt pentru postul nostru de ştiri, care doar a relatat evenimentele din 10 august 2018, când a avut loc mitingul Diasporei.

"Această ofensivă am presupus-o în toamna anului trecut când am decis înfiinţarea Partidului Realitatea tocmai pe acest motiv. Eu ştiam că momentul în care nu vor putea să marteleze Justiţia pentru ca să închidă Realitatea TV cu armele Justiţiei, cum n-au putut, vor apela la aceste organisme politizate, ca CNA-ul. Am fost surprins că într-un fel tema iniţială de la CNA era cea cu "Dragnea, p..ă mică", ce am zis eu pe 11 august. Apoi, mai târziu când am auzit că de fapt e vorba de 10 august, în momentul ăla treburile s-au schimbat", şi-a început Cozmin Guşă discursul.

Acţionarul Realitatea TV a dorit, în primul rând, să le mulţumească telespectatorilor postului nostru pentru mesajele de solidaritate pe care le-au transmis încă din primele minute de la aflarea veştii suspendării emisiei.

"Înainte să spun cele trei lucruri pe care vreau să le precizez, pe scurt, vreau să le spun telespectatorilor noştri că sunt realmente impresionat, le mulţumesc foarte mult pentru aceste mesaje de solidaritate, mesaje de calitate, de la oameni care ştiu să scrie în limba română. Am fost impresionat de acest val de mesaje de solidaritate", a afirmat Guşă.

În continuare, Cozmin Guşă a expus cele trei puncte foarte importante care se desprind după decizia CNA-ului.

"1. Nu ne pot ei persecuta cât putem noi rezista. Vom rezista în continuare, pentru că suntem mai bine pregătiţi decât ei şi pentru că noi credem în misiunea noastră. Pericolul este destul de mare, la un anumit şir de acest gen de penalizări, se poate pune în discuţie pierderea licenţei şi a imposibilităţii de a mai emite. Suntem departe de aşa ceva. Faptul că vom rezista înseamnă un tribut pe care-l plătim libertăţii de expresie. Şi vrem să plătim acest tribut. Vrem să vorbim liber despre ceeea ce ar trebui să se întâmple în ţara noastră şi vrem ca prin noi cetăţenii României să poată să se exprime în continuare. Decizia pe care am luat-o, de a rezista în continuare, se bazează pe argumente. Nu trebuie să fim panicaţi. Sigur că eun pericol, dar vom rezista", a zis Guşă, care a prezentat, ulterior, punctul doi:

"2. Este un moment al solidarităţii în mass-media. Şi am salutat cu plăcere atât mesajul directorului de la Evenimentul Zilei. Cei de la G4media şi alţi oameni care au venit şi s-au îngrijorat atât de soarta Realităţii, cât şi de soarta presei. Şi-au dat seama că următorii pe listă ar putea fi chiar ei, prin diferite alte mijloace. Dacă nu e CNA, un alt mijloc, poate financiar, poate de tip dosare... Din acest unghi putem privi pozitiv acest eveniment negativ pentru Realitatea, că probabil unii din presă vor înţelege că trebuie să fim uniţi. Eu mizez în continuare că la partidul Realitatea să vină jurnalişti cu expertiză şi din alte trusturi, care să poate să militeze în interiorul Parlamentului European şi al României pentru libertatea de expresie. Un cetăţean care nu se poate exprima liber îşi pierde calitatea de cetăţean".

Cozmin Guşă l-a amintit la punctul 3 şi pe preşedintele Klaus Iohannis, de la care aşteaptă un mesaj. Realitatea TV este televiziunea care l-a ajutat, practic, pe Iohannis să-şi câştige mandatul de preşedinte în 2014. O altă concluzie a consultantului politic: starea în care a ajuns presa din România este o consecinţă a modului în care clasa politică s-a purtat cu această putere din stat.

"3. Toată clasa politică este vinovată pentru ce se întâmplă împotriva presei, pentru că rând pe rând au fost la putere şi n-au considerat de cuviinţă că trebuie să întărească independenţa presei şi pe rând toţi, din stânga în dreapta, şi nu doar Dragnea care este astăzi au închis ochii, au pus câte un jug pe gâtul presei libere: prin şantaje, prin arestări, prin intimidări, fie prin racolarea unor jurnalişti ca ofiţeri acoperiţi. Acest lucru a malversat într-un fel fundamental opinia din presă. Vreau să le mulţumesc celor din opozişie că şi-au expprimat mesaje de solidaritate. Îi încurajez s-o facă şi pentru restul presei care mai este liberă, pentru că doar aşa mai putem spera că ideile pot să circule în România. Multe vor fi suprizele în 2019. Apropo de prezidenţiale, încă mai aştept un mesaj din partea lui Klaus Iohannis. Din februarie 2016, de când a intervenit în favoarea Antenei 3, nu a mai sprijinit nicio entitate de presă, iar la Realitatea e un punct important pentru el, că l-a ajutat mult în strategia din 2014 de a deveni preşedinte, înspre a-şi apăra drepturile şi a pune un fel de stavilă împotriva dictaturii lui Dragnea. Nu e doar Dragnea, sunt mai mulţi. Mâine (n.r. - miercuri), de la orele 20.00, voi fi şi eu prezent împreună cu cei care sunt moderatori, vom face o radiografie a tuturor treburilor dovedite care s-au întâmplat împotriva cetăţenilor României pe 10 august, a demersurilor pe care noi le-am făcut şi a felului în care oameni din statul român, în complicitate cu cei care s-au aflat în Piaţă şi i-au bătat pe românii din Diaspora le-au realizat împreună. Vom face un remember 10 august 2018, cu probele pe care noi le avem. Intenţia asta cu CNA este o intenţie de a oficializa faptul că nu mai ai voie nu doar să manifestezi împotriva Puterii, nici să organizezi emisiuni în care invitaţii să se exprime liber împotriva Puterii, care este de fapt într-o complicitate transparentă", a concluzionat acţionarul Realitatea TV.