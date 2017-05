Cozmin Guşă, dezvăluiri în scandalul desecretizării arhivei SIPA: "Să nu cumva să avem vreun Pacepa"

Consultantul politic Cozmin Guşă a fost invitatul lui Denise Rifai, la Talk News de la Realitatea TV, unde a comentat cel mai fierbinte subiect al acestor zile, desecretizarea arhivei SIPA, vorbind despre implicaţiile profunde asupra întregului sistem de justiţie românesc şi, implicit, asupra societăţii.

Cozmin Guşă a comentat scandalul desecretizării arhivei SIPA, explicând că au fost deja publicate "rânduri" din aceste dosare, mapa profesională a Noricăi Nicolai, care fiind un luptător în justiţie înainte de 1989 şi rămânân cu acest statu şi după 90 este un exemplu în acest sens. Cu această mapă, a explicat consultantul politic, Norica Nicolai a fost făcută praf, scurgerile de informaţii din dosarul dânsei blocând-o în parcursul carierei.



Cozmin Guşă a mai oferit şi alte exemple ale unor scurgeri de informaţii din arhiva SIPA: "celebrul bileţel al generalului Coldea, invocat de Geoană, când era preşedinte PSD, celebra Aspazia Cojocaru, verişoara lui Octav Cozmâncă, membră a Curţii Constituţionale, care a fost devoalată cu diverse treburi, printre care şi calitatea de fost informator al Securităţii. Tot din dosare de la SIPA".



Au mai fost astfel de scurgeri în presa românească, spune consultantul politic. "Nu ştim cine le-a dat drumul, dar nu asta trebuie să ne sperie, ci trebuie să ne sperie cine cunoaşte aceste informaţii despre judecători, procurori şi le foloseşte. Ar putea să nu le publice şi să meargă uşor la urechea cuiva, judecător de la Curtea Constituţională, spunându-i că are un trecut de colaborator, sau că are o viaţă dublă şi, dacă s-ar afla, soţia l-ar ucide, sau că a făcut o tranzacţie....Poate să spună "Domnule Amăriei, primul procuror şef al PNA, ştim că aţi avut un accident din culpă care nu s-a cercetat, să fiţi cuminte în funcţie". Sau poate spune "Domnule Voinea, procuror în dosarul soţilor Ceauşescu, ştim că ai avut un accident din culpă care nu s-a cercetat, poate nu îi condamni la 100 de ani de puşcărie sau la moarte pe soţii Ceauşescu". Astea sunt lucruri cu care se şantajează. De aceea vedem această perplecsitate şi declaraţii de autişti la oameni politici ai României, pentru că există foarte multă presiune în sistem.



Vedem multă presiune în sistem, cea mai mare de până acum, legată de dosare. Le tremură chiloţii tuturor: celor care sunt vizaţi de dosarele SIPA şi ar putea fi devoalaţi, celor care au umblat la dosare sau le-au colportat pentru că şi ei ar putea fi cunoscuţi şi, să nu cumva să fie şi cea de-a treia categorie, cei care au pasat altora din străinătate aceste dosare. Ar fi similar cu ce a făcut în 1978 fostul general de Securitate, trădătorul de ţară Mihai Pacepa, atunci când a evadat şi a devoalat toată reţeaua direcţiei de Informaţii Externe a României, oameni au fost ucişi în urma acelor dezvăluiri, ofiţeri acoperiţi sau oameni cu identitate falsă, oameni care lucrau pentru România. Sau, cum s-a zvonit că şi generalul Talpeş, din funcţia sa de fost director SIE, ar fi livrat asemenea fişe. Nu cumva să avem vreun Pacepa sau vreun Talpeş, poate nu de sex masculin, poate că va fi de sex feminin acum acest personaj, care ar fi luat aceste informaţii şi le-ar fi dat cuiva "Poftim, devii stăpânul absolut al jocurilor din justiţia românească". Dacă s-a întâmplat asta?".

Consultantul politic susţine desecretizarea arhivei SIPA, dar în anumite condiţii, extrem de importante: "Absolut da, e nevoie să fie desecretizată arhiva SIPA. Dar felul în care se face desecretizarea e bine să fie măsurat. Înainte de desecretizare, lucru pe care văd că nu se mai concentrează nimeni astăzi, trebuie să discutăm de acces, de fotocopiere şi de tranzacţionare. Cazul SIPA are două aspecte total diferite: dacă şi cine a avut acces, dacă şi cine a fotocopiat şi cine a tranzacţionat, astea sunt la nivelul penalului şi apoi avem o discuţie legată de responsabilitatea, în timp, a celor care au adunat aceste date şi dacă mai este nevoie să fie menţinute în sistem.



Din dosare ne vom da seama dacă nu cumva, în anumite instanţe avem de-a face cu judecători viciaţi, care au obiceiuri ciudate, cu procurori care nu sunt normali la cap, cu oameni ai legii care au alte interese".



Guşă spune că "dreptatea trebuie să o faci oricând" şi că oamenii condamnaţi pe nedrept sau care au fost condamnaţi în urma unor presiuni şi deciziile făcute în urma unor şantaje....toate trebuie să fie casate şi oamenii care au şantajat trebuie să fie pedepsiţi.

Consultantul politic a analizat parcursul întregului scandal SIPA, la Realitatea TV, din perspectiva omului care a vorbit despre arhivă încă din 2003 şi care a urmărit îndeaproape întregul proces.



"Nu am avut un cutremur mai mare decât ăsta şi o spun din perspectiva celui care a vorbit public din 2003 despre asta. Ştiu şi când am făcut asta, înainte de o vizită în Statele Unite, după ce am demisionat din PSD. Am discutat public cu colegi de-ai mei din acea entitate civică pe care o înfiinţasem, printre care şi Aurelian Pavelescu pe care îl recrutasem din postura sa de avocat, care mi-a semnalat acest caz şi am început să discut public, în 2003. Doamna Macovei era destul de timidă, făcea demersuri din partea unor ONG-uri pentru a avea acces, dar i s-a refuzat accesul...abia după instalarea sa, în 2005, ca ministru, a început să discute. Mă ocup de acest caz, cu intermitenţe, din 2003 încoace.



Vreau să fac un apel telespectatorilor şi cititorilor Realitatea: să cerceteze pe internet sau în biblioteci evoluţia acestui caz, ca să îşi dea seama ce important a fost acest serviciu secret pentru justiţia din România, care mai degrabă nu s-a făcut şi pentru soarta unor oameni, a unor entităţi, a unor alegeri, să nu uităm că în 2009 alegerile au fost câştigate după ce CCR a dat un verdict total nepotrivit în favoarea lui Băsescu, pentru a ne putea, măcar mental, să ne rescriem istoria, gândindu-ne ce ar fi fost dacă nu ar fi existat dosarele SIPA, folosite de unii împotriva altora, oferindu-le imunitate unora în pofida altora şi, deja de pe lista numelor sugerate sau aduse în discuţie, vedem oameni care au rămas în libertate deşi au făcut privatizări ciudate, deşi au participat prin soţie sau prin parteneri la alte lucruri ilegale, dar forţa documentelor de la SIPA la care au avut acces le-a oferit o imunitate", spune Cozmin Guşă.

În privinţa posibilelor soluţii în privinţa scandalului desecretizării arhivelor SIPA, Cozmin Guşă a comentat propunerea făcută de fostul preşedinte Traian Băsescu, spunând că ar putea reprezenta o soluţie, dar că soluţia propusă de Tăriceanu, topirea arhivei, nu este o soluţie pentru România.



"Băsescu, eu sunt de obicei în dezacord cu el, a avut o propunere astăzi o legată de cum s-ar putea manageria cazul SIPA şi a vorbit de o comisie independentă formată din 9 judecători. Comisie independentă rămâne, cifra ar putea fi bună, dar nu neapărat judecătorii. De unde ştim noi cine este corect sau incorect?



Această soluţie cu topirea, invocată de Tăriceanu, nu e o soluţie. Rămânem cu oameni defecţi în sistem şi fără grijă sau cu copiile în custodia altora? Se pune problema să dovedim dacă cineva a fotocopiat sau dacă sunt entităţi statale....care le pot folosi foarte uşor împotriva oamenilor din justiţie. Nu e mai bine să le facem curăţenie, să vedem în ce fel ar putea fi şantajaţi nişte oameni din sistem şi să îi trimitem acasă?



Nu aş dori ca aceste dosare să fie aruncate în ventilatorul dezbaterilor publice, am face o mare nedreptate. Dar o comisie care, sub jurământ, se apucă să lucreze şi administrează oameni din sistem care trebuie eliminaţi pentru că sunt foarte nocivi. Nu vreau să aflu ce a făcut cineva de la CCR când s-a luat decizia să nu se aprobe renumărarea voturilor în 2009. Nu vreau să ştiu ce făcea doamna Aspazia Cojocaru, o dau pe dumneai drept exemplu, dar, pe cei care se lovesc de nedreptăţile din justiţie, simpli cetăţeni, cred că îi interesează şi nu şi-ar dori ca în sistem să existe oameni şantajabili în sistem", susţine consultantul politic, la Realitatea TV.

Ştire în curs de actualizare.