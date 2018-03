Cozmin Guşă: Scena politică se reaşează, Dragnea pierde teren, Iohannis nu e decis

Scena politică românească se rearanjează, în anul premergător alegerilor prezidenţiale! Dacă Partidul Social Democrat, în frunte cu Liviu Dragnea, pierde din teren, ei bine, Klaus Iohannis pare indecis în ceea ce priveşte un al doilea mandat la Cotroceni. Despre toate acestea a vorbit consultantul politic Cozmin Guşă, într-o ediţie specială a emisiunii Realitatea Românească.

Chiar dacă în prezent formează o coaliţie, nu există niciun fel de prietenie între Liviu Dragnea şi Călin Popescu Tăriceanu, apreciază consultantul politic. Mai mult! Şeful PSD se teme de preşedintele Senatului, apreciază Guşă.



"Liviu Dragnea nu va renunţa, el se va duce spre preşedintie, absolut, chiare dacă a devenit neprezidentiabil. Dragnea e dublu deranjat de Tăriceanu, pentru că acesta are mai mult succes inclusiv la electoratul PSD, iar pe de altă parte îl deranjează pentru că, in scenariul din capul său, al suspendării lui Iohannis, cel care i-ar prelua preorogativele, interimar, ar fi Tăriceanu, din poziţia de preşedinte al Senatului. "



Cât despre Klaus Iohannis, planurile preşedintelui pentru alegerile din 2019 sunt sub semnul întrebării.



"Iohannis a fost lovit de descăunarea lui Mihai Tudose, gestul de plecare i-a stricat un mecanism care funcţiona destul de bine, o relaţie instituţională. Mi-e greu să dau un diagnostic legat de electoratul lui Iohannis în perspectiva lui 2019 şi îmi e greu sa dau un diagnostic legat de ceea ce ar vrea iohannis de la viitorul său," a declarat Cozmin Guşă.



Cea mai sigură variantă, pentru România, mai ales în contextul creşterii puterii şi influenţei zonale a Rusiei, este tot orientarea pro-americană, a mai apreciat consultantul politic.

"În cazul unui parteneriat strategic explicit, implicit consumat, doar aşa ne vom putea salva, iar noi trebuie să ajungem în această postură, ideal ar fi ca americanii să se convingă în mod clar că dacă pierd România pierd influenţa în Europa. (...)Eu mă bazez pe acest parteneriat cu americanii, mai ales că din Europa ne mai păzesc Germania şi Franţa, cel mai uşor pentru România ar fi ca americanii să încerce o reconsolidare adevarată. "