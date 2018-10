Cozmin Guşă: România nu se califică pentru preşedinţia Uniunii Europene. Unii vorbesc de RO-EXIT

Consultantul politic Cozmin Guşă a vorbit, la Relitatea TV, despre dezbaterile din Parlamentul European de luni seară. De asemenea, acesta atrage atenţia că România nu se califică pentru preşedinţia Uniunii Europene, pe care trebuie să o preia de la 1 ianuarie, atrage atenţia Cozmin Guşă. Consultantul politic a ajuns la această concluzie după ce a analizat ultimele evenimente cu impact asupra ţării noastre.

"Uniunea Europeană nu a intrat de ieri, de azi, în această perioadă de rigiditate, a intrat de ceva vreme, dar a refuzat să acţioneze într-un mod nepotrivit şi atunci acest gen de mişcări în Europa au proliferat. Este o criza a Uniunii Europene, nu mai este niciun secret, însă în interiorul acestei crize liderii din ţările importante au măsuri dure pentru a salva ceea ce este de salvat şi ceea ce este util", a spus Cozmin Guşă.

Consultantul politic a spus că înainte de a comenta afirmaţiile făcute de prim-vicepreşedintele Comisiei Europene Frans Timmermans şi consecinţele imediate pentru România, trebuie să "punem trei tuşe, trei întâmplări de ieri care ne arată în ce fel abordăm aceste discuţii care astăzi se vor oficializa prin prezenţa oficialilor lui Dragnea la Bruxelles.

"Miercuri sigur vor fi dezbateri legat de evenimentele din 10 august. Să nu uităm că discuţiile din plen vor fi centrate pe 10 august şi masacrul de la Bucureşti", a completat acesta.

"Prima imagine, cu acest Theodor Stolojan, un urmaş al securismului primitiv din România, un om cu adânci rădăcini în zona de represiune nu doar morală, ci şi financiară a fostei securităţi, care astăzi, din partea liberalilor, tronează la Bruxelles. Ne-a spus un lucru care a fost şocant pentru toată lumea. Noi ştiam că liberalii sunt colaboraţionişti, dar încearcă să ascundă acest faptul, că într-un fel, dânşii vor vota alături de PSDragnea, dând semnalul că treburile în România se pot rezolva prin forţe proprii. Asta nu este patriotism, este colaboraţionism de cea mai joasă spetă din partea PNL pentru că nu am văzut declaraţii acide sau dure şi acest colaboraţionism împotriva lui Stolofan. Şi acest colaboraţionism ne arată că şi scopul liberarilor este comun cu cel al Dragnea şi se centrează pe modificările din sistemul de justiţie. Trist că un securist ca Stolojan încă mai poluează mediul politic şi din Europa, nu doar din România. Al doilea lucru, UDMR-istul asta şovin, fostul asistent al lui László Tőkés, şovinul şef, anti-românul de serviciu din 1989, ne-a arătat că au suficientă forţă de şantaj asupra clasei politice să face ce vor şi să nu vorbească niciodată în numele României. Acest aşa-zis partid, care este o balama politică şi a furat cot la cot cu toate guvernările din România, ne arată criza pe care o trăim chiar şi atunci când vorbim de minorităţi care în România au suficiente drepturi. Şi când zic suficient mă refer la conotaţia pozitivă a termenului şi nicidecum la altceva. A treia imagine tristă care s-a declanşat este cea a RO-exist-ului. Au apărut voci important care nu sunt din scena politică, dar sunt importante pentru că ele sunt la remorca guvernării şi trăiesc prin declaraţii publice care parazitează discuţia. Iar această propunere deja discutată pe larg de ieşirea României din spaţiul european este a treia tuşă foarte periculoasă. Oamenii aştia care vorbesc aşa, unii sunt operaţi la creier la modul figurat, dar alţii o fac conştient, nedându-şi seama că atât cât mai trâim bine se datorează tocmai acestui influx din partea UE, angajările pe bani mai mulţi se fac de companii străine în România, economia românească şi-a pierdut deja capacitatea de a mai realiza un asemenea sistem de retribuţie sau de performanţă internă. Cealaltă parte consitentă, mă refer la Diaspora, munceşte exact în UE şi alimentează, de asemenea, bugetul României cu sumele necesare pentru că să avem această flobabilitate, tocmai pentru că noi suntem acestui club european", a detaliat acesta.

Cozmin Guşă a mai spus că o dată cu referendumul se va declanşa mai vârtos această campanie privind "RO-EXIT".

"Acum despre ce s-a întâmplat ieri: europeni ne-au pus o oglindă în faţă, ştiam că se va întâmplat asta, o oglindă în care s-a văzut această faţă hâdă a mediului intern din România. Minciunile legate de 10 august, un eveniment, pe care scurt descris, în care PSDragnea l-a mobilizat prin oameni care nu au fost dezbvăluiţi tocmai ca să ducă la violenţp, este întors pe dos de fel de fel de mincinoşi care o fac cu mult patos, dând României o imagine neguvernabile. Iar liberarii prin Stolojan, practit, achiesează la părerea lui PSDragnea legat inclusiv de 10 august. Ne-am ridicat poalele în cap, cu poliţia politică din România, s-au menţionat protocoale, nu au fost menţionate servicii secrete, dar pentru unii de acolo a părut că în România tronează securismul şi nimeni nu a avut nimic de spus", a explicat consultantul politic.

Cozmin Guşă a mai spus că s-a vorbit de capitalismul românesc, care nu mai există, cu un atac dur din partea guvernării asupra corporaţiilor internaţionale. "Într-adevăr din punct de vedere al justiţie au fost tratate diferit, însă aceste lucru nu se rezolvă în tribuna PE, ci se realizeză prin altfel de negocieri pe care instituţiile statului ar trebui să le facă. S-a vorbit şi despre presă şi libertatea presei, din păcate, mult prea timid, în condiţiile în care presa este prima victimă a unor politicieni care şi-au dat mână de la stânga la dreapta tocmai pentru ca în România cetăţenii să nu mai fie reprezentanţi print-o dezbatere liberă", a mai spus acesta.

Conform lui, că această anti-performanţă a României de la nivelul Comisie va continua miercuri în plen cu un scandal apoteotic.

"Tupeul nu ne părăseşte niciodată, în faţa unor evidenţe se merge cu o doamnă, săraca, care nici nu ştie să citească de pe voi şi care este prim-ministrul României, şi cu un domn care nu a excelat în altceva decât să fie o unealtă perfectă în mâinile celor care nu vor să păzească justiţia, ci vor să o marteleze. Politicul este infestat doar de tupeu. Legat de Timmermans, el a fost foarte precis şi foarte bine informat legat de ceea ce se întâmplă în România şi de ceea ce ar putea să fie rezolvat cu sprijinul Uniunii Europene. Pentru că cei care vorbesc astăzi despre independenţă şi suveranitate, da există, dar în interiorul UE, pentru că atunci când am acceptat să fie parte a acestui club al prosperităţii, cu toţii ştim că am făcut cedări la independenţă şi suveranite pentru a fi conformi cu acest club. Şi românii au fost de acord şi sunt de acord într-un procent covărşitor. Două tuşe pentru Timmermans, sub formă de critici, de la voci publice pe care eu mi le asum acum. Domnul Timmermans, dacă tot este aşa de bine informat, nu avea cum să discute starea critică a presei din România, pentru că şantajul şi mita poate să ducă libertatea de expresie prin presă la genunchiul broaştei. Asta se întâmplă astăzi în România când Realitatea este ameninţată pe faţa că va fi închisă, când alte site-uri sunt puse într-un malaxor şi sunt ameninţate astfel încât să le fie tăiată orice libertate de expresie. Asta este un lucru nonconform cu Uniunea Europeană. A doua tuşă este reprezentată de faptul că domnul Timmermans a trecut repede peste situaţia corporaţiilor multi-naţionale care într-adevăr au mituit în România, exact în acele dosare în care unii politicieni au fost condamnaţi şi arestaţi, iar mituitorul nu a păţit nimic. Asta s-a întâmplat cu buna ştiinţă a autorităţilor de la Bucureşti, aşa cum s-a întâmplat şi această drenare de capital ilegală a profiturilor corporaţiilor nu a fost niciodată pusă pe masa pentru negocieri individuale ale politicienilor", a completat Cozmin Guşă.

"Concluzia: ni s-a arătat prin discuţiile de luni că România este incompatibilă politic cu acest club. Dacă din punct de vedere al cetăţenilor activi, al mişcărilor anti-guvernamentale, al Diasporei, suntem complet compatibili cu clubul european, din punct de vedere politic suntem incompatibili", a mai spus conultantul politic.

Conform acestuia, în aceste condiţii astăzi se va discuta, în vizita negociatorului-şef al Comisiei Europene, Michel Barnier, despre faptul că România nu are cum să se califice pentru preşedinţia rotativă a UE din ianuarie 2019. "Această dezbatere acum începe, în condiţiile în care reprezentanţii acestui Guvern incompetent sunt la Bruxelles cică tocmai să negocieze. Cine negociează cu o doamnă care nu ştie să vorbească româneşte şi nu înţelege termeni esenţiale în limba română, darmite partea administrativă, darmite să îşi asume în numele României o preşedintie administrativă timp de 6 luni. Ăsta este pericolul pe care noi l-am semnalat de două luni, el există în continuare. Începând de astăzi se va pune această problemă, nu ştiu dacă vor fi publice discuţiile, dar în subteran ele chiar vor exista. Şi vă întreb: ce putem să contraargumentăm dacă ni se spune că nu ne calificăm? Imaginile de luni, discuţiile, ceea ce se întâmplă azi şi miercuri, le arată tuturor că nu ne putem califica pentru preşedinţia rotativă, mai ales în acea perioadă în care se discută configuraţia viitoare a Uniunii Europene, un semestru în care vor fi şi alegeri europarlamentare, nişte evenimente importante. Atunci ce să facă decât să ne spună că nu ne calificăm, în condiţiile non-acţiunii de la Bucureşti a celor care ar fi trebui să acţioneze în această vară, decât să stea să se bronzeze la munte sau pe la mare sau să îşi facă negocieri personale în vederea alegerilor din 2019, prezidenţiale sau europarlamentare. Pentru că nu am văzut decât această fugă locuri pe listă la europarlamentare. O ruşine!", a încheiat acesta.