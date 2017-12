FOTO EXPLICATIE: Cozmin Guşă: Realitatea TV a reuşit să rămână normală într-o lume mass-media bulversată

Cozmin Guşă, acţionarul Realitatea TV, a transmis, într-o intervenţie telefonică, un mesaj pentru jurnaliştii care lucrează la postul de ştiri: "Ați reușit să rămâneți normali. Și asta nu este puțin lucru într-o lume mass-media bulversată. Iar această normalitate v-a adus un premiu foarte important: dedicația cetățenilor onești, resposabili, apolitici".

"Părerea cetățenilor din stradă despre Realitatea TV, cel mai important premiu"

"Ați reușit să rămâneți normali. Și asta nu este puțin lucru într-o lume mass-media bulversată. Iar această normalitate v-a adus un premiu foarte important: dedicația cetățenilor onești, resposabili, apolitici, care și-au dat seama că treburile la noi se desfășoară în condiții de independență jurnalistică, pe baza unei strategii, pe baza agendei cetățeanului care este asuprit de către cei care îi iau votul o dată la 4 ani, apoi nu-l mai bagă în seamă. Iar acesta este cel mai important premiu: părerea cetățenilor din stradă despre Realitatea TV, despre voi, despre noi. Există scenele celebre din timpul acestui an în care destule televiziuni au început să-și mascheze sigla, pentru că altfel nu puteau să stea în piață și să emită de acolo, lucru care ne arată anormalitatea societății românești, dar mai ales din interiorul presei. Și ăsta e un premiu foarte frumos și consistent pe care îl meritați.



Telespectatorii acceptă spiritul acesta de echipă. Într-o echipă se zâmbește, se spune lucrurilor pe față, chiar dacă sunt neplăcute. Și asta nu este puțin, mai ales în mass media, care este o întreprindere cu totul deosebită de restul. Este un demers în televziune de 24 din 24 în care, voi cei care lucrați, stați cuplați nu doar pe durata intervalului în care munciți, ci și în restul intervalului pentru ca să puteți să fiți apți și profesionști atunci când vă vine rândul. Și acum este și rândul meu să vă felicit pe fiecare la final de an, pe fiecare în parte, pe unii v-am mai criticat, iar dacă sunteți la această seară aici, în fața telespectatorilor, înseamnă că a fost o critică constructivă", a spus Guşă, într-o intervenţie telefonică.

"Televiziunea aceasta a fost decisă, cu mulţi ani în urmă, în biroul meu de secretar general al PSD"



"Dar o să vă spun ceva ce nu vă place, sau unora nu le place: televiziunea aceasta a fost decisă cu mulți, mulți ani în urmă, pe o stradă celebră pentru voi, în care ați petrecut mult timp la reportaje. Și anume, în biroul meu de secretar general al PSD, pe Kiseleff nr. 10. Acolo, domnul Prigoană, care era un pionier al vremurilor, a venit să-mi ceară părerea pentru o televiziune de știri care nu exista în România. L-am încurajat și am pus la cale această întreprindere media, numită Realitatea. Și numele l-am dat împreună. Silviu Prigoană a fost un pionier și merită respectat pentru curajul lui de atunci.



Și cei care au urmat au avut curajul și au făcut eforturi. De la Sorin Ovidiu Vântu, care a preluat televiziunea de la niște intermediari ai lui Adrian Năstase în cumpăna anului 2004.



În rest cu Ghiță din Serbia, dacă tot vorbim de culise... Îmi amintesc că sediul televiziunii lui Ghiță este, totuși, sediul Realitatea. Iar Realitatea a fost obligată să emită din cort. Mulți dintre voi ați fost martori la acea emisie din cort. Tocmai că un fost director al Realității, care aparținea în mod evident statului paralel, a semnat un act prin care i-a cedat domnului Ghiță întreg sediul - care era o investiție de 9 milioane de euro, cu plus sau minus... cine știe. Vorbim despre sediul din Casa Presei. A trebuit să-și găsească Realitatea alt sediu. Și e acest sediu deosebit din care emitem acum", a mai spus Cozmin Guşă.

"Acest brand a reușit să-și păstreze echilibrul, normalitatea"

"Asta e parte din povestea patronală a Realității și am spus-o, tocmai, să fie cu atât mai semnificativ pentru că acest brand a reușit să-și păstreze echilibrul, normalitatea, să emită pentru telespectatori, pentru oameni care doresc în continuare să gândească și refuză umilința. Și pentru oameni care găsesc în spiritul nostru de independență, în spiritul nostru antiguvernamental, care a fost este și va fi antiguvernamental, pentru că nu cred să vină un guvern, în anii următori, care să lucreze pentru România", a mai spus Cozmin Guşă.

"În rest, trebuie să îmi dau și mie un premiu. Pentru că, în mare parte, urmați niște proiecte pe care eu le-am gândit, chiar și niște emisiuni. Familia aceasta a Realității este una care este mult mai mare decât își pot telespectatorii închipui. Au fost mulți oameni la Realitatea, care apoi au plecat la alte trusturi. În rest, meritul unora este că nu ne-au înjurat după ce au plecat, ceea ce e un lucru bun, pentru că nici noi nu înjurăm pe nimeni. Și acesta este unul dintre statusurile televiziunii noastre, că nu atacăm alte trusturi, chiar dacă suntem vedete negative, unii dintre noi, sigur, începând cu mine, la alte televiziuni. Felicitări încă o dată!", a mai declarat Cozmin Guşă.



Jurnaliştii REALITATEA TV au avut câteva întrebări pentru Cozmin Guşă.



Andra Miron: Ai vreun politician preferat? Dar unul total antipatic?



Cozmin Gușă: Nu am niciunul preferat. Chiar n-am. L-am lăudat pe Tudose pentru lupta lui cu Dragnea, dar dacă mă uit cum guvernează, chiar nu pot să-l aplaud. De la liberali nu pot să remarc pe nimeni. Klaus Iohannis îmi oferă ceva speranțe, deși am fost un critic al lui în ultimii ani, când îl văd că nu face mare lucru, îl bănuiesc de niște strategii mai mari în următorul an. Antipatici... sunt mulți! Nimeni nu o să poată să-l detroneze pe Ion Iliescu în acest clasament al sufletului meu. E bătrân deja, am înțeles că domnia sa are probleme, îi doresc sănătate, dar la vârsta asta... Dar sunt politicieni, care îmi sunt antipaci pentru minciuna asta pe care o rostogolesc de ani de zile.



După cum știți cu toții, așa în privat, oamenii sunt simpatici. Dar aceasta este masca lor pentru a-și vedea mai departe de distrugere. Dacă aș fi avut un politician tânăr preferat, mi l-aș fi amintit, iar dacă nu mi l-am amintit înseamnă că n-am.



Denise Rifai: Care este emisiunea ta preferată de la Realitatea? Iar dacă ai un jurnalist preferat de la Realitatea, care este acela?



Cozmin Gușă: Nu am o emisiune preferată. Am moderatori preferați, toți cei care sunt pe post. Moderatorii mei preferați sunt cei care fac ratingul cel mai mare pe publicul comercial, ca să putem să ne plătim chiria. În rest am înțelegere pentru cei care în timpul zilei nu pot să facă suficient rating, pentru că teleshoppingul este mult prea lung. Am înțelegere pentru toți. Dar să știi că am remarcat faptul, Denise, că ți-a crescut audiența în ultima vreme.



Tecla Tudor: Cum putem să facem pentru a crește Realitatea Plus?



Cozmin Guşă: Mi-aș dori exclusivități mai multe. Potențialul fiecăruia dintre voi este mult mai mare și este capabil să producă exclusivități. Pentru că, nu-i așa, sunt hrana de bază a ratingului și a prestigiului publicului. Realitatea Plus, noi am gândit-o ca pe un proiect editorial complementar, prin care să reușim să mergem pe alte zone. Ne-am dus într-o zonă de reportaje despre România, într-o zonă de discuții despre altfel de lucruri decât politică. Și am reușim să promovăm prin Realitatea, prin postul mamă, Realitatea Plus.



Neînțelegerile cu cabliștii, cu aceștia care uzufructează pe gratis audiența pe care noi o avem, și repet este doar în cazul televiziunilor românești. În rest ei plătesc bani grei unor televiziuni din străinătate, dar care susțin corporații multinaționale. N-am reușit până acum. Sigur, Realitatea Plus este și un proiect care să ne ferească de dușmanii care ne caută în coarne toată ziua și care ne amintesc mereu că Realitatea este în insolvență, uitând să spună că Realitatea a fost introdusă în insolvență de către foștii patroni. De către polticieni care ne critică că avem datorii la stat, uitând să spună că noi suntem în cadrul planului de reorganizare și îl respectăm, fiind auditați mereu de către justiție și judecători. Și sigur, politicienii care uită mereu despre datoriile partidelor lor.



Mă deranjează, însă, când cei din alte trusturi de presă vorbesc despre Realitatea și știu bine situația Realității și cine a generat această situație a Realității. Și cât de greu le-ar fi și lor dacă n-ar avea contracte cu guvernele să supraviețuiască. Asta este dezbinarea din presă, o dezbinare care este generată și de către un om care este Liviu Drangea. Un om care comandă fel de fel de controale, care trebuie să găsească ceva pe la trusturile de presă, un om mic. Nu am cum să am o relație bună cu un om mic.