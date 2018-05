Cozmin Guşă: "PSDragnea se face de râs"

Cosmin Guşă: "PSDragnea se face de râs"

Consultantul politic Cozmin Guşă a vorbit, exclusiv la Realitatea TV, despre probleme pe care le are guvernarea actuală.

"Ce se întâmplă la PSDragnea este de cascadorii râsului. Eu sunt plecat din ţară acum, am fost prin vreo două redacţii străine şi nu am avut ce face decât să ne distrăm cu oameni din mai multe ţări despre ideea partidului de guvernământ din România, de a face un miting despre incompetenţă, care e Viorica Vasilica, adică de susţinerea unei incompetenţe. În final discuţia a degenerat, părearea unanimă a fost că această incompetenţă este într-un fel şi nesimţită pentru că nu o ţine nimeni cu funia acolo, ea fiind, săraca, vai de capul ei, fără şcoală, fără exprimare, neînţelegând limba română, dar ea stă acolo legată cu funii. S-a legat cu funii de scaunul de prim-ministru şi stă. Umor negru despre guvernarea României, dar, într-un fel, într-adevăr PSDragnea se face de râs. L-am auzit şi pe Ponta cu capul mare al lui Oprişan şi aşa este. Vocaţia asta a trădării, a baronilor este ceea ce a distrus PSD-ul, şi mare parte din aceşti baroni s-au potrivit într-un fel sau altul cu pornirile baronului şef, ale lui Dragnea. Aşa a existat această continuitate, această susţinere, apariţia în cadru lângă Dăncilă sau lângă Dragnea. Să fiţi convinşi că la Oprişan se traduce prin avantaje de tip administrativ şi financiar", a declarat Cozmin Guşă, la Realitatea TV.

Consultantul politic a mai vorbit şi despre noua ascensiune a lui Victor Ponta, implicit a partidului Pro România.

"Se alintă Victor Ponta. Este din nou înr-o perioadă bună a vieţii, nu are nicio emoţie, informaţiile sunt clare, vor mai veni parlamentari în continuare la ceea ce inspirat numesc ei, noul PSD şi asta este o sintagmă care le va aduce succes, pentru că vechiul PSD nu este PSD, este PSDragnea. Şi atunci găselniţa asta cu noul PSD care li se potriveşte, într-un fel îi caracterizează, sunt bărbaţi tineri marea majoritate care sunt acolo la Pro România, pentru că nu se fac de râs nici cu şcoala absolvită, nici cu prestigiul profesional.

Eu îl văd ca potenţial de nou PSD, (n.r. Pro România) şi spun acest lucru în calitate de fost secretar al PSD, am lucrat şi cu Victor şi cu Nicu, Bănicioiu şi alţi băieţi din zona 40 şi ceva de ani care sunt acolo şi nu au vreo problemă cu expertiza sau cu calitatea politică în niciun fel.

Victor Ponta a avut probleme pentru că a căzut în plasa lui George Maior atunci când era prim-ministru, îl asculta prea mult pe fostul director al SRI, prietenul lui Sebastian Ghiţă, om de afaceri, afaceri cu statul şi exagerând toate aceste lucruri, şi pe această combinaţie de prieteni ai lui, şi George Maior este prieten şi Sebastian Ghiţă este prieten, combinaţia asta de prieteni ai lui, lacomi de putere sau de bani şi cu Liviu Dragnea trădător, în postura de secretar general sau preşedinte executiv în spatele lui, pentru că Liviu Dragnea a jucat tot timpul cu duşmanul lui Ponta, cu generalul Coldea, Ponta şi-a dat foc la valiză, şi de unde era aproape sigur preşedintele României în 2014, a ajuns după aceea pe la Parchet, trădat, fiind, de toată lumea.

Cred că a fost o lecţie foarte aspră pentru el, care l-a usturat mult, şi, din ce îl văd în ultima perioadă, cred că şi-a învăţat mare parte din lecţiile pe care trebuia să şi le înveţe. Au potenţial aceşti oameni, dar să ne uităm la trenduri, că acestea contează.

Pro România este clar în sus, este un partid la modă, am văzut că au fost nu ştiu câte mii de înscrieri on line , într-un weekend, ceea ce nu e puţin. Iar trendul lui PSDragnea este clar în jos. Dacă Dragnea nu ar ajutat atât e mult de Coldea sau dei cei de la SIE, cred că s-ar prăbuşi imediat", mai spune Guşă.

Cozmin Guşă a vorbit şi despre alegerea lui Valeriu Steriu la PSD.

"Ce nu am înţeles eu şi vreau să comentez neaparat, nu am înţeles cum băiatul acesta, Steriu. Mă rog, băiat, cred că are în jur de 50 de ani, are un avantaj şi când este bărbat arată a copil, nu mai vreau să insist mai mult. După ce a reuşit să scoată la vopsea atâta timp cu toate presupunerile că ar fi ofiţer acoperit SIE, şi probabil că e, a migrat de la un partid la altul, pentru că mereu găsea reuşea să găsească avantajele, a reuşit să o scoată la capăt, faptul că vorbea cu subiect şi predicat de agricultură l-a pus într-o postură de preşedinte UNPR.

Gestul pe care l-a făcut acum, mergând să întărească echipa lui Dragnea, practic îl pune în fund. Steriu şi-a distrus o carieră pe care reuşise să o scoată cumva la capăt. El nu este un băiat prost, nu am altă explicaţie decât că l-a teleghidat cineva. Şi varianta asta, de ofiţer acoperit la SIE, fiind dovedit, într-un fel, că SIE îl sprijină pe Dragnea în demersurile lui. Soldat sau căpitan su ce eşti tu Steriu, marş la Dragnea. „Domnule, mă fac de râs, ce să fac, nu pot să fac”, dar ordinul se execută, nu se discută.

Putem să îl lăsăm pe Steriu să îl facă pe prostul, dar asta nu înseamnă că şi acceptăm, mai ales că eu îl ştiu pe Steriu de 17 ani, a fost secretar de stat la minister în vremea lui Ilie Sârbu, băiat profesionist atunci, nimic de spus. În niciun caz nu e prost sau naiv şa cum vrea să pară", a precizat Cozmin Guşă.