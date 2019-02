Cozmin Gușă: Dragnea acționează ca un om nervos. În PSD se întâmplă lucruri ciudate

Consultantul politic Cozmin Gușă a afirmat, într-o intervenție telefonică la emisiunea "Jocuri de Putere" moderată de Rareș Bogdan, că în PSD se întâmplă lucruri ciudate, dar că lupta pe partea stângă a spectrului politic nu este tranșată deloc, Pro România rămânând în postura de outsider, în ciuda migrației unor lideri de la PSD.

”Tu știi bine că pe marginea celor doi, Ioan Rus și Mihai Tudose, ne-am contrazis de foarte multe ori. De data asta, eu o să fiu într-o poziție ușor diferită pentru că atât timp cât le-a convenit, mai puțin Ioan Rus, mai mult Tudose, au preferat să eludeze un adevăr. Acest băiat din Gratia, Liviu Dragnea, el fiind un mediocru, ceilalți sunt sub-mediocri, a fost sprijinit în toate demersurile lui de către oameni care au fost importanți în statul român, pe care astăzi Dragnea îi accesează cu disperare. Să îți dau un exemplu, sunt în Timișoara de câteva ore și oamenii cu care am discutat aici mi-au semnalat faptul că Dragnea recurge la gesturi de disperare, iar un gest de disperare este chiar împotriva Realității TV. Apelând la acel ajutor al său din umbră, pe numele lui Coldea, domnului Dragnea, care nu îi convine Realitatea TV, nici turneul ăsta pe care îl facem, pe modelul 10 august, încearcă să inducă joi în Timișoara, prin niște oameni de nimic, o anumită atitudine. Ne vom lămuri și vom da mai multe detalii”, a spus Cozmin Gușă, la emisiunea Jocuri de Putere.

Conform lui Gușă, problema lui Dragnea și a altora ca el este legată de presa liberă.

”Din păcate pentru România, Realitatea TV a rămas singura televiziune liberă. Deci, gesturile de disperare, pornind de la acest exemplu, vor atenta la fiecare domeniu al vieții noastre publice. Vorbeam în urmă cu trei zile despre acel șantaj la serviciile secrete din România care s-a tradus apoi prin fel de fel de gesturi anormale. Dragnea acționează ca un om nervos care cere instituțiilor statului să îl asiste, tocmai pentru că în PSD se întâmplă lucruri ciudate. Oamenii pe care îi are alături de el nu înțeleg jocurile de putere și el cere asistență de la oameni din statul român, dar o face cum știe el, cu șantaj. Ioan Rus sau Tudose știau aceste lucruri despre Dragnea și atunci când erau la putere. Mi se pare gestul lor tardiv și interesat. Gestul lor putea să vină în urmă cu un an, un an jumătate, și să nu fie un demers prin care să își pună pepenii în căruța lor pentru că au schimbat partidul și acum sunt la Pro România”, a explicat consultantul politic.

”Ce rămâne însă sunt concluziile legate de nocivitatea guvernării. Însă, astăzi, sunt șanse minimale să se schimbe Guvernul. De asemenea, avem șanse minime să avem un Guvern profesionist care să ne reprezinte bine în Europa. S-a polarizat această luptă politică între fel de fel de oameni care, atenție, din păcate, se compară cu Dragnea. Fiecare în felul lui, însă e cam la fel situația. La acestea se adaugă șantajele pe care Dragnea le are în tolbă și pe care le-a obținut de la oameni din statul paralel pe care acum îi acuză într-un mod fals, cu multă minciună, dar el așa s-a învățat”, a precizat acesta.

Cozmin Gușă mai spune că în stânga, sigur, se va întâmpla o sciziune care va avea loc mai ales la nivel de lideri, nu la nivel de organizații, pentru că organizațiile PSD vor rămâne aliniate celor care semnează bugetul.

”Ăsta este motivul pentru care bugetul întârzie atât de mult, ei calculează acum cui să dea și cui să nu dea fonduri, pentru că organizațiile pe care le-ar pierde nu vor primi bani. Din acest motiv spun că jocul lui Ion Rus sau a lui Tudose, astăzi, chiar dacă pe fond au dreptate, este unul interesat, care nu mai rezolvă problema, economia este pe tobogan, noi nu vom avea investiții, nu vom cheltui banii pentru investiții, ci pentru salarii nemeritate și pe pensii care oricum nu sunt conform cu capabilităților economice ale României. Treaba s-a încurcat rău”, a completat consultantul politic.

Acesta a mai spus că este foarte curios să vadă ce zic cei din județele prin care merge. ”România nu este Bucureștiul și, din păcate, Bucureștiul a condus prost. Să vedem ce zic și oamenii din județe”, a afirmat Cozmin Gușă.

Consultantul politic a explicat că dacă la europarlamentare va fi o luptă clasică între listele de partid și securiștii care sunt de atâta timp la Bruxelles sau securiști noi care nu au făcut nimic în politica româneasca, Pro România nu va avea mult de câștigat și doar va trece pragul electoral.

”Dacă însă va fi o luptă reală, aparatul de partid, de acolo de la PSD, din zona electoratului sigur, asistații social, va precumpăni. În campanie nu cred că se va distinge așa de tare Pro România pentru că oamenii care au plecat la Pro România nu sunt oameni cu imagine atât de bună, ei se compară la imagine publică cu Dragnea, singurul care are un scor mai mare este Ponta. În rest, acolo nu sunt eroi, iar Gabriela Firea nu va reuși să convingă pe plan național chiar dacă va trece la Pro România pentru că are Bucureștiul în spate, un București adminstrat vai de capul lui, și care nu va aduce voturi”, a explicat Cozmin Gușă.

Acesta a mai spus că Pro România, cu toate aceste treceri de lideri, stă tot în poziția de outsider și nu are cum să meargă în acea zonă de o treime din electoratul stângii pentru că nu are vectorii potriviți. ”În Pro România nu vedem mare lucru, în afară de Ponta, iar mesajul acestuia nu pare unul serios. Dacă stăm să judecăm drept, Pro România dacă voia să aibă un scor trebuia să ia niște oameni validați din punct de vedere public și nu să reîncălzească o ciorbă”, a afirmat consultantul politic, adăugând că PSD are o mașinărie de partid mult mai eficace la care se adaugă finanțările de la buget pe care le vor investi în campanie.

”Deci, lupta de stânga nu este tranșată deloc și Pro România va rămâne în postura de outsider. Pe partea dreaptă, imobilismul PNL-ului, agitația din jurul lui Cioloș și a USR-ului, poate produce o sciziune de electoral. Am un orizont de așteptare, până la 1 martie, în care să vedem dedicația lui Iohannis în această campanie de europarlamentare, respectiv, dedicația celor din PNL și posibilitatea lor de a fi mult mai deschiși și la altceva, pentru că este clar, așa cum stăm astăzi, că ei se duc pe o pantă descendentă. Toate chestiile astea, cu Cioloș, cu USR, cu securism, nesecurism, cu Coldea și tot ce se întâmplă acolo reprezintă ceva nou. Ca să concluzionez, pe stânga avem o luptă în care Pro România este doar în postura de mic challenger, în schimb, pe dreapta lucrurile sunt mult mai diferite, deocamdată în defavoarea PNL-ului”, a încheiat Cozmin Gușă.