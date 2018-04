Guşă, precizări despre fondul american care va investi 50 de milioane de euro în presa românească

Compania americană ce va fi folosită ca vehicul financiar pentru un plan de a investi 50 de milioane de dolari în presa din România a fost înființată luna aceasta și ar avea fondurile asigurate, deși nu toți investitorii au aderat încă, pe hârtie, la acest fond, a spus pentru HotNews.ro Cozmin Gușă, inițiatorul proiectului dezbătut intens în piața media, de câteva zile încoace.

Redăm, în continuare, dialogul dintre Hotnews şi Cozmin Guşă:

Rep.: Cine este Ellaal Goldberg Corporation din Washington DC? Am căutat informații despre această companie, dar nu am găsit nimic. Ești implicat în ea?



Cozmin Gușă: Este înființată în aprilie. Este un vehicul financiar sub forma unui fond de investiții, care va opera și va finanța, din SUA, proiectele media pe care compania Ellaal Goldberg din România le va identifica drept fezabile. Cel care a inițiat vehiculul financiar și care este președinte al Ellaal Goldberg Corporation este Mark J. Robertson. Eu sunt implicat în compania românească. Am făcut o adunare generală a acționarilor acum aproximativ o săptămână și s-a schimbat acționariatul, în sensul în care EGC deține acum, la Ellaal Goldberg SA, 70%, eu și ceilalți doi acționari - câte 10%.



Ca procedură de lucru, Ellaal Goldberg SA va numi un executiv media board, format din trei persoane, care va selecta proiectele pentru investiții. Una dintre aceste persoane sunt eu, celelalte două vor fi anunțate în curând. Acest board va analiza toate proiectele, le va expertiza și va face propunerea de finanțare către Ellaal Goldberg Corporation.



Corporația din SUA s-a înființat conform procedurii săptămâna trecută. În această companie intră investitori de pe piața americană, care sunt deja aleși, dar nu pot fi comunicați încă - ei vor deveni parte din acest fond. În mai începe treaba.



Rep.: Dar de unde a apărut Ellaal Goldberg Corporation? A cui este inițiativa?



C.G. : Inițiativa, din punct de vedere formal, este a lui Mark. Din punct de vedere informal, eu sunt cel care a propus proiectul de investiții americane în mass media din Romînia.



Rep.: Și la Ellaal România de când ești implicat?



C.G.: În România au fost alți acționari, în urma discuțiilor am hotărât că Ellaal Goldberg SA este cel mai potrivit vehicul, ei au adus alte companii străine în România - au adus, de exemplu, societatea de asigurări Arch din SUA.

Când am luat deciziile, am hotărît să mergem pe schimbarea acționariatului la societatea românească. Eu nu eram acționar. Nu am participat la activitățile Ellaal Goldberg, am apărut în acționariat acum circa două săptămâni, după decizia referitoare la investițiile în media.



Rep.: În comunicatul în care este anunțat oficial fondul apar și alte elemente confuze. Despre Ellaal se spune că e reprezentată de Mark Robertson, dar acesta este descris drept președinte al altei companii, firma de consultanță Potomac Global Advisors, luată la puricat în presă. Până la urmă, ce legatură este între Ellaal și Potomac Global Advisors?



C.G.: Potomac trebuie luată separat. Nu avem nicio legătură cu ea, decât prin Mark Robertson, proprietar la acea companie. Mark, având calitatea de președinte al acesteia, a folosit notorietatea și a dat comunicatul din calitatea lui de acolo. Eu l-am cunoscut pe Mark în SUA.

