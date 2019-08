Cozmin Gușa: Ponta pare disperat și pârâcios. Liderul Pro România face un deserviciu partidului

Cozmin Gusa

Consultantul politic Cozmin Gușă a afirmat, la Realitatea TV, că Victor Ponta face un mare deserviciu partidului Pro România și că prin acțiunile sale pare ”un om politic disperat și pârâcios”.

”Înainte să comentez ceea ce a făcut Victor Ponta, fapt extrem de important în jocul politic, lăsați-mă să rămân mirat. Credeam că Victor Ponta nu mai poate să oferă surprize la câte giumbuşlucuri a făcut în politica românească. Prima dată când am citit acea delațiune, am crezul că e o glumă. Eu nu am putut să îmi închipui că un președinte de partid se califică să divulge discuțiile avute cu un al lider de partid care este și prim-ministru. Așa ceva nu s-a mai pomenit, nici Corneliu Vadim Tudor nu era în stare de așa ceva. Mai spunea el câte ceva, dar nu în acest hal. Victor Ponta pare un om politic disperat și pârâcios, așa ceva nu se face și cred că o dată cu acest demers al lui Ponta el s-a descalificat din punctul de vedere al unui lider care să mai stea la masa negocierilor. În spatele ușilor închise se discută fel și fel de lucruri, unii mai ies cu declarații pe surse la presă, dar nu se dau toate informațiile discutate pentru că își dau seama că așa nu ar mai putea exista negocieri. Ponta a trecut toate acest bariere și face un mare deserviciu partidului lui care din acest moment devine extrem de nefrecventabil pentru orice ce fel de negocieri”, a afirmat Cozmin Gușă.

”Cine ne poate convinge pe noi că așa au stat lucrurile pentru căeste vorba de cuvântul a două persoană, cuvântul lui Ponta împotriva cuvântului lui Dănculă. Acest demers a fost disperat și practic Victor Ponta a încercat să o tragă pe sfoară pe Dăncilă folosindu-se și de Tăriceanu și au rămas amândoi cu buzele umflate”, a mai explicat consultantul politic.

Conform acestuia, Călin Popescu Tăriceanu a fost lăsat în ofside pentru că PSD-ul și-a asumat o guvernare minoritare. ”Este evidentă nervozitatea din interiorul ALDE ai cărui lideri sunt interesați să rămână la guvernare, pentru că ei nu au o filosofie, sunt o grupare politică care gravitează în ministerele pe care PSD le-a oferit”, a completat acesta.

Cozmin Gușă mai spune că încăpățânarea și duritatea lui Dăncilă a făcut-o să vină astăzi pe o poziție de forță și să nu mai participe la negocieri, înțelegând jocul subternan făcut de Ponta și Tăriceanu.

”Pe lângă victima sigură din punct de vedere public care se numește Victor Ponta, avem un câștigător de etapă care se numește Viorica Dăncilă și care chiar dacă nu o cotam cu aceste însușiri iată că i-a pus la pământ pe Ponta și Tăriceanu. Legat de majoritate, nimeni nu are interes să vină să guverneze. Unii declarativ și mă refer la USR și PLUS și alții informal cum sunt cei de la PNL, nu au niciun interes să îi atârne de gâtul candidatului la prezidențiale, Klaus Iohannis, povara guvernării, pentru că o guvernare dacă va fi a PNL va fi girată de Klaus Iohannis și ar veni într-o campanie destul de complicată. În plus, rolul de opoziție îi dă lui Iohannis o mare parte din simpatia publică. Restul discuțiile sunt inutile”, a detaliat Cozmin Gușă.

Legat de poziție UDMR, consultantul politic a precizat că UDMR-ul nu dorește decât să fie bine pe lângă guvernare.

”Cel mai mare specialist în guvernare minoritară este Călin Popescu Tăriceanu care a guvernat România, cu 20%, între 2004 și 2008 cu sprijinul din umbră al PSD. Adică el a fost 4 ani de zile prim-ministru minoritar. Deci care ar fi problema ca România să aibă acum o guvernare miniritară pentru câteva luni. Imaginea astăzi este cea a unor șmecherați politici, de genul Ponta și Tăriceani, și a altora care joacă doar din postura de opoziție, mă refer la PNL și USR PLUS, care poate să le oferă o bază de susținere la alegerile locale și parlamentare de anul viitor”, a declarat acesta.

Cozmin Gușă mai spune că nu putem vorbi de partide reformate și că această postură de opoziție reprezintă un balon de oxigen pe care stă PNL-ul. ”Credeți că PNL-ul ar fi câștigat europarlamentarele dacă ar fi fost la guvernare? Nici vorbă. A câștigat pentru că a fost în opozție și de această postură de opoziție are nevoie și Iohannis pentru prezidențiale”, a completat acesta.

”Și la PSD treburile sunt clare. Au suportat dictatura lui Dragnea, iar acum orice faptă bună pe care o fac comparativ cu ce a făcut Dragnea se adaugă cu plus la un partid extrem de mare. Scorul slab al PSD în sondaje a fos obținut în urma unei guvernări haotice îndreptate împotriva justiției care l-a avut la volan pe Liviu Dragnea”, a explicat consultantul politic.

Cozmin Gușă a mai spus că Viorica Dăncilă i-a aplicat o etichetă meritată lui Victor Ponta.

”Victor Ponta trece într-o defensivă puternică după o așa boroboață și ajunge la cheremul lui Mihai Tudose care a fost consecvent și a vorbit despre refuzul colaborării cu PSD și ALDE, lucruri pe le-a spus Tudose în urmă cu două săptămâni. Trebuie să nu uităm ce a ultima emisiune a lui Ponta când a fost față în fața cu Denise Rifai și în care a avut mare grijă de modul în care a vorbit despre Dăncilă, fiind extrem de laudativ. Un alt element important este modul în care Crin Antonescu l-a caracterizat pe Ponta, spunând în mod clar că Victor Ponta a distrus USL-ul și l-a detronat din poziția de candidat tocmai din acel joc cu statul paralel pe care Ponta l-a făcut neîncetat”, a încheiat Cozmin Gușă.