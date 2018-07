Guşă, după sondajul Realitatea.net privind "cel mai slab preşedinte PNL": E un mare semnal de alarmă

"Este evident că este un semnal de mare alarmă, având în vedere că preşedintele celui mai mare partid opoziţie ar trebui considerat şi liderul opoziţiei", este concluzia lui Cozmin Guşă după rezultatele parţiale ale sondajului realizat de Realitatea.net, care a relevat că Ludovic Orban este cel mai slab preşedinte al PNL.

Consultantul politic este de părere că rezultatele sondajului indică o criză majoră, tocmai în momentul în care liderul opoziţiei ar fi trebuit să fie foarte puternic.

"Este un sondaj doar pe publicul Realitatea.net, care este unul dintre cele mai citite site-uri din România, poate cel mai citit în materie de politică, citit şi de o parte şi de alta. Este o mare parte din Diaspora care ne citeşte şi oameni anti-PSD, dar şi oameni care ţin cu PSD. Noi vom face o serie. Săptămâna viitoare vom face acelaşi gen de sondaj relativ la UDMR şi apoi de la mijlocul săptămânii către final relativ la PSD. Întrebarea pe care au adrsat-o colegii de la site este una legitimă, nu avem cum să vorbim despre un preşedinte "cel mai bun", putem să vorbim despre un preşedinte "cel mai slab". Cel puţin aceste 3 partide, cu PNL înglobând şi PDL, UDMR, respectiv PSD au guvernat în diverse formule România după 1989, cu rezultatele pe care le-am văzut.

Este evident că este un semnal de mare alarmă, având în vedere că preşedintele celui mai mare partid opoziţie ar trebui considerat şi liderul opoziţiei. Pe site-ul şi la televiziunea Realitatea, care exprimă voinţa cetăţenilor care se opun acestei guvernări haotice, aşa cred eu, că ar trebui să fie o concluzie foarte gravă pentru cei care fac strategii şi care conduc azi PNL. Sondajul arată o criză majoră pentru că avem acest sondaj pe fondul guvernării de sfertodocţi, a celuilalt lider în oglindă al puterii, mă refer la Liviu Dragnea, care astăzi este persoana cea mai urâtă din România, nu urâtă fizic, la propriu... Mă întâlnesc cu fel de fel de oameni, care săracii chiar apucă să spună bazaconii împotriva lui Dragnea şi tot felul de demersuri personale. Ceea ce vedem pe câmp, în galerii, pe numerele de înmatriculare de la maşini exprimă aceată disperare. Pe fondul acestei disperări împotriva lui Dragnea şi ai săi, actualul lider PNL să obţină acest scor negativ, chiar că este un semnal de alarmă", a spus Cozmin Guşă.

Citiţi aici rezultatele parţiale ale sondajului:

Cozmin Guşă a subliniat, apoi, care au fost cele două roluri pe care le-a jucat PNL-ul după Revoluţie. "Greşeala preşedinţilor PNL, a celor din listă, este că n-au încercat niciodată să-şi reformeze partidul", i-a taxat Guşă pe liderii liberalilor de după 1989.

"Dacă ne referim la PNL şi la degringoladă, nici nu avea cum să se întâmple altfel, pentru că PNL-ul n-a jucat un rol vectorizant niciodată în istoria lui de după 1989. Jucând un rol vectorizant în perioadele de dinaintea instalării comunismului, stanilismului şi a dictaturii în România. PNL-ul a jucat doar două roluri: un rol de victimă a jocurilor altora împotriva lor sau într-un rol de alternativă falsă, atunci când au preluat guvernarea şi li s-a părut că guvernează, dar, de fapt, prin fel de fel de înţelegeri subterane, fie au fost susţinuţi de PSD, fie au fost susţinuţi de statul paralel, cum s-a întâmplat cu PDL-ul, chiar cu PNL-ul, deci acest rol de alternativă falsă i-a adus în degringoladă şi-i face să nu reuşească să autogenereze o coeziune bazată pe ceva. Nu reprezintă capitalul naţional aşa cum ar trebui, n-au o doctrină simplă pe care să poată s-o disemineze cel puţin în rândul membrilor. E cu "ba pe-a mă-tii" tot timpul şi aşteaptă erodarea unei puteri ca să revină fără să se reformeze la guvernare. Asta a fost şmecheria lor de fiecare dată, spunând acum îi lăsăm o tură pe PSD-işti, ne înţelegem pe nişte legi în Parlament care să ne aducă şi nouă prosperitate şi le mai dăm la împărţirea bugetului şi baronilor noştri portocalii sau galbeni câte ceva. Stăm 4 ani, ne mai bronzăm la soare, apoi venim din nou la guvernare, pentru că ceilalţi sigur nu vor face treabă, pentri că sunt la fel de nereformaţi ca şi noi. De altfel, greşeala preşedinţilor PNL, toţi cei din listă, este că n-au încercat niciodată să-şi reformeze partidul, negândindu-se că dacă PSD-ul are beneficiul unei mase de manevră electorale pe care o susţine cu tot felul de subsidii gurvernamentale, asistenţă socială... Ei ar avea datoria în faţa unui public mai de calitate să vină cu fapte, cu dovezi, să vină cu oameni mai de calitate, care au idei şi pot să dezvolte proiecte. Singura perioadă în care au dominat şi s-au şi îndestulat este perioada 2005-2008, cu Tăriceanu preşedinte, în care au năvălit nepoţeii galbeni în toată guvernarea de atunci, o guvernare proastă, care n-a pregătit ţara pentru criza care a venit peste noi şi atunci putându-se lua nişte măsuri nu s-au luat, am ajuns unde am ajuns în perioada din mandatul doi al lui Băsescu, care deja era pigmentat de o guvernare PDL. Faptul că fuziunea este neterminată, noi am anunţat de câţiva ani că această fuziune nu se va putea face pentru că aceste formaţiuni sunt asemenea unor lichide care nu se amestecă: apa cu uleiul. Aşa cum nu poţi amesteca SRI cu SIE. la începutul anilor 90 când s-au împărţit informatorii şi agenţii de influenţă, PNL-ul a fost pigmentat în mai mare măsură de agenţi acoperiţi ai fostei direcţii de informaţii externe a Securităţii", a evidenţiat Cozmin Guşă la Realitatea TV.