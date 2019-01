Cozmin Guşă a dezvăluit cine sunt, de fapt, cei care contestă înfiinţarea Partidului Realitatea

"Această frică de mass-media a celor din sistem le generează astfel de reacţii. Ce e mare lucru ca o televiziune să-şi facă un partid? Reprezentarea noastră publică este ceva care nu se contestă", a spus Cozmin Guşă într-o intervenţie la postul Romania TV, în contextul în care există entităţi care contestă înfiinţarea Partidului Realitatea.

La jumătate de an de la depunerea actelor și după trei termene de judecată, Partidul Realitatea nu a primit, încă, undă verde din partea instanței. Mai mult decât atât, de la ultima înfățișare nici nu s-a mai dat măcar un nou termen.

Cozmin Guşă a dat exemplul unor partide care au primit aprobare după numai 3 săptămâni.

"Am analizat ce s-a întâmplat la acea cererea a noastră, pe care am făcut-o ca nişte civili şi am comparat, spre exemplu, partide care au primit aprobare peste 3 săptămâni, cum ar fi partidul domnului Dragomir, fostul SRI-ist, care n-a avut nicio problemă, adică oameni care sunt mai apropiaţi de sistem, şi nu seamănă deloc cu exemplul partidului lui Cioloş. El a preferat să-şi facă alt partid, deoarece cu acel partid, chiar dacă l-ar fi putut înfiinţa, MRÎ (Romania Împreună), n-ar fi putut să candideze la europarlamentare, pentru că trebuie să fie înfiinţat cu 6 luni mai devreme. Cioloş a preferat altă variantă pentru că n-a fost în termen", a afirmat consultantul politic, care, apoi, a dezvăluit cine se opune înfiinţării Partidului Realitatea:

"La noi, un ONG, o organizaţie anonimă, după ştiinţa mea, manevrată din urmă de un baron PSD, ne-a contestat, pe de o parte. Pe de altă parte, genul de idioţi utili, cum ar fi Mălin Bot, care face de râs mişcarea civică din România prin prostiile împotriva unor persoane publice şi prin agramatismul său, dar şi prin violenţa verbală de care dă dovadă. Aşa s-a ajuns ca judecătorii, prin aceste evenimente publice de contestare sau de înfierare sau alte evenimente subterane, să nu dea drumul Partidului Realitatea. Nu este un partid al Realităţii TV, e un partid şi al presei, şi a altor oameni. Nu vom înceta demersurile aici, vom merge înainte. Această frică de mass-media a celor din sistem le generează astfel de reacţii. Ce e mare lucru ca o televiziune să-şi facă un partid? Reprezentarea noastră publică este ceva care nu se contestă".