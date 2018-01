Cozmin Guşă: Nu am apucat să învăţăm civismul. Această criză o să-i responsabilizeze pe mulţi

FOTO EXPLICATIE: Cozmin Gusa

Aproximativ 70.000 de români au ieşit sâmbătă seară pe străzi, în toată ţara pentru a protesta faţă de legile justiției şi de modificarea Codului penal și a Codului fiscal. Numai în Bucureşti s-au adunat aproximativ 50.000 de oameni.

"Manifestaţia a fost una extrem de tonică pentru mine. Oamenii sunt în regulă, românii frumoşi şi responsabili fac aceste lucruri pentru familiile lor", a spus Cozmin Guşă la Realitatea TV.

"Din păcate, arealul civic din România s-a subţiat foarte tare, nu am apucat să învăţăm civismul şi nu trebuie să fim supăraţi nici măcar pe votanţii lui Dragnea", consideră consultantul politic, trăgând un semnal de alarmă: situaţia s-a agravat în România şi din cauza gradului scăzut de şcolarizare, dar şi din pricina numărului redus de cărţi citite.

"Manifestaţia a fost una extrem de tonică pentru mine, pentru alţii care ne uităm la concetăţenii noştri şi ne întrebăm dacă mai au aspiraţii, dacă mai au dorinţe, dacă se exprimă frumos şi din suflet, dacă sunt bine crescuţi şi am văzut oameni în regulă, români frumoşi şi responsabili. Ei fac aceste lucruri nu din dorinţa de a da jos vreun Guvern, pentru că ştiu că nu se poate asta, ei o fac din responsabilitate faţă de familia lor, de profesia lor, de afacerea lor. A fost o marcă bună pentru România. Ştim foarte bine că aceşti concetăţeni ai noştri sau noi cu toţii suntem o minoritate consistentă, ca minoritate. Din păcate, arealul civic din România s-a subţiat foarte tare, nu am apucat să învăţăm civismul şi nu trebuie să fim supăraţi nici măcar pe votanţii lui Dragnea. Am fost un popor minţit grobian după 1989, un popor cu speranţă, iar atunci eşti minţit chiar mai uşor şi uite că pe fondul ăsta de cădere a gradului de şcolarizare, de împuţinare a numărului de cărţi citite, de dispariţie a valorilor şi aşa mai departe... am ajuns unde am ajuns. Nu e chiar totul pierdut, toată această criză o să-i responsabilizeze pe mulţi pentru viitor şi o să-şi dea seama că într-o ţară dacă vrei să fii cetăţean, dacă vrei să ai siguranţă, trebuie să fii activ", a spus Cozmin Guşă, care a continuat pe ideea că o parte din mass-media "n-are cum să fie atrasă într-o soluţie de reconstrucţie morală".

"Trebuie să te informezi, să fie foarte clar pe cine şi de ce ai vota. La noi nu s-a întâmplat asta, uitaţi-vă la baronii din toate judeţele sau la primari, au fost votaţi, revotaţi, răsvotaţi, ei sunt baza acestei puteri, iar când a venit vorba de alegeri parlamentare mai mereu s-a întâmplat aşa. Ce e mai neplăcut acuma e că şi aparatul de propagandă este în defavoarea cetăţenilor responsabili şi mă refer la o mare parte din mass-media, care face jocuri, care n-are cum să fie atrasă într-o soluţie de reconstrucţie morală. Dar activismul care se manifestă şi nu se lasă, români care au venit de la muncă sau de la studii din străinătate, tinerii ăia din Cluj care s-au dus atâtea zile pe jos ca să dea un exemplu, ei sunt un germene care va încolţi, să sperăm că nu va fi foarte târziu", a mai zis Guşă.

Consultantul politic a avertizat că această criză din România înseamnă şi o oportunitate pentru alte puteri.

"Situaţia este foarte complicată, România a ajuns într-o poziţie în care şi-a pierdut într-un fel autonomia de a decide şi când o ţară din punct de vedere al puterii interne decade atât de mult precum România, devine o oportunitate pentru alte puteri, altfel de jocuri, jocuri pragmatice, jocuri egoiste în favoarea altor state, în defavoarea cetăţeanului român. S-a ajuns aici într-un mod destul de transparent, nimeni nu poate să spună că nu s-a aflat în România, vorbesc de ultimii 20 de ani...", a afirmat Cozmin Guşă.

