Cozmin Guşă, noi dezvăluiri: Cine este Ioan Rus?

Cozmin Guşă a povestit în cadrul emisiunii "Realitatea românească", moderată de jurnalistul Octavian Hoandră, cine este în realitate Ioan Rus. Analistul a dezvăluit în premieră şi ce a însemnat momentul 2004, cel al alegerilor locale din Cluj, când s-a aflat de cealaltă parte a baricadei.

"O să răspund din două unghiuri. Ceea ce este pentru mine şi ceea ce este pentru mediul public şi PSD. Pentru mine, Ioan Rus este un prieten foarte vechi, peste 20 de ani de prietenie. L-am întâlnit prima dată în 1996, când avea un demers politic împreună cu Vasile Dâncu, care era un tânăr asistent, cred că era lector, şi de atunci am trecut prin multe împreună. Este un prieten valoros şi corect care nu se sfieşte nici să te critice, nici să te laude, dar îl găseşti întotdeauna la nevoie", a declarat Cozmin Guşă.

Pe de altă parte, acesta spune că pentru români, Ioan Rus este un politician de la care se aşteaptă multe.

"Pentru români, cred că a fost şi a rămas un politician de la care se aşteaptă multe, un om cu expertiză, un intelectual tehnic foarte bine şcolit, un patriot. Din pricina acestor calităţi, un om care mereu, în partidul din care face parte, a avut piedici subiective atunci când ar fi trebuit să ajungă la următoarea treaptă. Şi apropo de demnităţi publice, cea mai greşită, dar corectă acţiune politică a mea, a fost când în anul 2004 în calitatea mea de şef de campanie al PD-ului, a lui Emil Boc, a trebuit să vin să dezvolt o strategie de alegeri la Cluj, care s-a întors împotriva prietenului meu, care atunci era candidat al PSD-ului, dar nici nu am avut ce face pentru că asta era fişa postului. Eu nu regret faptul că Emil Boc a ajuns primar, pentru că e un primar bun, dar am regretat că şi din cauza mea, cu cât capital aveam eu la Cluj, în paralel faţă de ce a făcut Boc. Am contribuit ca Boc să ajungă primar şi nu Ioan Rus, ceea ce ar fi fost mult mai apropiat de sufletul meu. Sigur, acea victorie de la Cluj a deschis de fapt calea gândirii că ar putea fi posibil ca Adrian Năstase să nu ajungă preşedinte la finalul anului. Alegerile locale de la Cluj din 2004 şi înfrângerea lui Ioan Rus în faţa lui Emil Boc, la o diferenţă foarte mică, au netezit calea ajungerii lui Băsescu în poziţia de preşedinte a României la finalul anului 2004. Şi cu asta am făcut şi o confesiune", a declarat Cozmin Guşă.