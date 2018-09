Cozmin Guşă i-a răspuns Monicăi Ungureanu: "Potenţialul ei era de sferturi de finală"

Cozmin Gusa

Cozmin Guşă, preşedintele Federaţiei Române de Judo, a comentat eliminarea Monicăi Ungureanu din primul tur la Mondialele de la Baku.

Cozmin Guşă a declarat pentru Telekom Sport: ”Monica, din păcate, a fost în graficul ei din ultima vreme. Potenţialul ei era de sferturi de finală. Tot ceea ce era peste sfert de finală era în plus. Din păcate, nu reuşeşte să se regăsească, să-şi regăsească spiritul. Sportivii de performanţă nu au nevoie de psiholog!”

Despre restul sportivilor români care vor participa la Mondialele de Judo de la Baku, Cozmin Gușă a spus: ”Din păcate, Alexandra Pop, de la care avem mai mari aşteptări, a fost accidentată şi nu a putut să vină la Baku. O aşteptăm mâine pe Andreea Chiţu, care este liderul categoriei ei şi apoi pe Corina Căprioriu, care, din păcate, are un traseu foarte, foarte greu.

La băieţi avem aşteptări de la tânărul Raicu la 73 de kilograme. Slaba pregătire şi accidentările ne-au adus la aceste Mondiale cu un lot destul de subţire, faţă de potenţialul judo-ului românesc. Însă greşelile trecutului se plătesc".

De la ce a plecat totul?

Judoka Monica Ungureanu, care a pierdut în primul tur al categoriei de 48 de kilograme la Mondialele din Azerbaidjan, a afirmat, imediat după ce ieșit din concurs: "Simt că sunt blocată psihic. De ceva timp nu am mai urcat pe podiumul de premiere, iar asta mă face să pun o presiune în plus pe mine. Chiar nu ştiu cât va mai dura această situaţie. Va daţi seama cum mă simt eu, după ce am muncit atât de mult, iar acum vin la acest Mondial şi pierd din primul tur?”.