Cozmin Guşă: Minciuna nu le este permisă oamenilor de onoare

Cozmin Gușă

Consultantul politic Cozmin Guşă a afirmat la Realitatea TV, în cadrul emisiunii Realitatea Românească, că minciuna nu le este permisă oamenilor de onoare şi că, totuşi, speră că a mai rămas în România o masă critică de oameni curajoşi care să distingă care este parcursul pe care ţara noastră ar trebui să îl urmeze.

"Este o mare plăcere pentru mine să îl avem ca invitat pe Cornel Dinu. Sunt bucuros că astfel de mesaje care sugerează normalitatea şi valoarea pot să fie emise încă într-o ţară care pare pierdută pentru idei, pentru acest gen de emisie", a afirmat Cozmin Guşă.

În ceea ce priveşte faptul că premierul Viorica Dăncilă şi-a permis să mintă spunând că Papa Francisc va veni în România, consultantul politic a precizat că "neamul nostru este valoros, dar din păcate a involuat".

"Noi, fiind într-un fel de competiţie, şi nefiind pregătiţi pentru asta, sigur că am fost mult mai supuşi acestor presiuni şi am căzut mai repede cu liftul decât au căzut alţii din jurul nostru. În seara asta sunt la Budapeste, sâmbătă o să merg să văd meciul cu fetele. Sigur, ungurii fiind mult mai siguri pe ei, însă mai puţin dăruiţi şi hotărâţi decât noi, au reuşit altceva. Puţini dintre cei care mai emit public, din păcate Cornel Dinu emite din ce în ce mai puţin în ulima vreme, ceea ce este rău, pentru că ar trebui să emită mai des, emiţânt atât de puţin, au avut o influenţă mult mai mică asupra mentalului public. Au influenţat mentalul public mai puţin decât au reuşit alţii care sunt mânaţi doar de un instinct de conservare a libertăţii personale. Minciunea, în primul rând, nu este permisă la oamenii de onoare. Şi atunci, într-o ţară în care se minte foarte mult, cum se România astăzi, este clar că la vârf nu mai sunt oameni de onoare, pentru că între oamenii de onoare acest lucru nu este permis. Chiar nici Ceauşescu nu îşi permitea să mintă. Faceau erori, dar miciuna nu era promovată aşa cum este astăzi", a explicat acesta.

Cozmin Guşă a mai spus că marea experienţă a lui Cornel Dinu este legată de relaţiile personale pe care le are cu oamenii de valoare care au reuşit să construiască ceva în ţara asta. "Astăzi, nu ne mai putem aştepta la aşa ceva, dar dacă tot am acceptat să rămânem în ţara aşa cum nu au acceptat 20% dintre medici, 40% dintre ingineri şi lista poate continua, fapt care reprezintă cea mai mare pierdere a României, eu cred şi sper că a mai rămas o masă critică de oameni care îşi doreşte să construiască ceva, care nu a vrut să plece şi care reuşeşte să distingă între ce ar trebuie pentru această ţară. Dacă am reuşi să generăm nişte dezbateri cu oameni care să poată să identifice exact avantajele specifice ale României, s-ar lămuri mai bine şi cei care ar dori să afle aceste lucru, chiar în condiţiile acestei involuţii evidente", a mai afirmat consultantul politic.

Legat de capacitatea vectorilor de a fi curajoşi, Cozmin Guşă spune că aici suntem deficitari. "Vectorii noştri, adică cei care au acces la idei şi care emit idei, preferă această tihnă a confortului personal, în care e bine să nu deranjezi, să nu spui lucrurilor pe nume şi să laşi lucrurile în aşa fel încât ţie să îţi meargă bine şi să nu fii afectat. E ruşinos, dar să vedem cât de jos va coborî ruşinea asta până vom reuşi să ne ridicăm din nou pentru că eu cred că vom reuşi", a încheiat Cozmin Guşă.