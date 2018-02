Guşă: Liviu Dragnea e constrâns să-l ţină aproape pe Eugen Teodorovici

Publicarea unor pasaje din declaraţia făcută, ca martor, de către fostul premier Victor Ponta, în dosarul Tel Drum, ar putea explica numirea lui Eugen Teodorovici în fruntea ministerului Finanţelor, este de părere analistul politic Cozmin Guşă.

Acesta indică un pasajul în care fostul premier este întrebat ce ştie despre anchetele OLAF (Oficiul European Antifraudă) în legătură cu utilizarea fondurilor europene şi Tel Drum?

"Victor Ponta: Imi amintesc ca a existat un conflict intre domnul Dragnea si domnul Teodorovici pe care eu a trebuit sa il mediez, in 2014 sau 2015, nu imi amintesc data. Dragnea l-a acuzat pe Teodorovici de faptul ca a sesizat OLAF cu privire la proiecte cu finantare europeana accesate de CJ Teleorman si executate de firma Tel Drum, ca ar fi sesizat in mod neadevarat OLAF. Am avut o discutie in 3 pe aceasta dilema, in care domnul Teodorovici ar fi negat ca ar fi facut o asemenea sesizare, dar a precizat ca a dat raspunsuri la solicitarea OLAF/DLAF privind anumite contracte, ceea ce era obligatia sa legala." (sursă luju.ro).

Această declaraţie, este de părere Cozmin Guşă, ar putea explica ascensiunea neaşteptată a lui Eugen Teodorovici până în fruntea ministerului Finanţelor, în condiţiile în care acesta a avut mai multe poziţii contrare "programului de guvernare".

"Înţelegem că Eugen Teodorovici a acţionat prin OLAF şi a dat declaraţii clare despre circuituil banilor, contractelor, discuţiilor, în faţa entităţii relativ superioare DNA, pentru că era vorba de bani europeni. Şi aşa înţelegem şi felul în care Liviu Dragnea este constrâns să-l ţină aproape pe Teodorovici, chiar şi printr-o numire împotriva firii sale şi a dorinţei sale," a afirmat Guşă.