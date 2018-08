Cozmin Guşă: Klaus Iohannis de astăzi este ce aşteptau românii. Aveau nevoie de cineva cu autoritate

Cozmin Guşă la Realitatea TV

Cozmin Guşă a declarat la Realizatea Tv că discursul pe care l-a avut Klaus Iohannis la Consiliul Naţional al PNL este exact ce aşteptau românii revoltaţi. Consultantul politic a mai punctat că adunarea PNL a fost una slabă, salvată doar de prezenţa preşedintelui.

Cozmin Guşă a explicat că românii nu mai au confort civic din cauza lui Liviu Dragnea, iar discursul lui Klaius Iohannis era fix ce aşteptau, aveau nevoie de cineva cu autoritate:

„În mod evident, Klaus Iohannis de azi este ceva mult mai apropiat de aceşti români revoltaţi, ei au această cauză a dereglării simţului civic, adică ei resimt că au viziuni sumbre asupra viitorului imediat. Românii de azi, din cauza indivizilor grupaţi în jurul lui Dragnea, nu mai au confort civic, simt că drepturile lor cetăţeneşti sunt afectate. Noi oricum nu avem o opoziţie agregată care să îi mulţumească pe români. Aveau nevoie de cineva cu autoritate pe care să o perceapă şi această autoritate era la Iohannis", a spus Cozmin Guşă.

Totodată, acesta a mai punctat că Dacian Cioloş este un fals aliat al lui Iohannis, iar Tăriceanu este de fapt, un contracandidat mult mai periculos pentru Iohannis, prin jocurile pe care le poate face în interiorul PNL. Mai mult, acesta ar fi de fapt motivul pentu care preşedintele ar fi participat la reuniunea liberalilor:

"Klaus Iohannis, cu atitudinea pe care a avut-o azi, care absolut se înscrie în limitele constituţionale, nu e nicio problemă, astea sunt gargare politice acuzele de neconstituţionalitate, sau dacă vin mai ales din partea dreaptă, ele se înscriu într-un soi de activism în favoarea altora gen Cioloş, pentru că Cioloş este principalul aliat fals al lui Iohannis, îi vânează electoratul. Sigur, e dreptul lui Cioloş să facă asta, dar pe lângă acest contracandidat intern de anul viitor, Klaus Iohannis a înţeles că el pe partea dreaptă, prin conjuncturile din ultima perioadă, mai are un contracandidat mult mai periculos, şi anume Tăriceanu. Iar Tăriceanu îl poate afecta prin poziţionarea la jocurile interne din PNL. Fiind evidentă intenţia lui Tăriceanu de a progresa în calitatea lui de fost preşedinte PNL, aceeaşi calitate pe care o are şi Klaus Iohannis, pentru că ei competiţioneză asupra influenţei în PNL, din această poziţie de foşti preşedinţi. Iohannis înţelegând acest fapt, a participat la această mega adunare, cam slabă, ce e drept, ca doar Klaus Iohannis i-a salvat, căci nu am văzut radiografie a guvernării PSD, gafe, a perspectivelor sumbre du guvernare, să vedem care sunt condiţiile rectificării bugetare. Nu am auzit nimic. În afară de prezenţa lui Klaus Iohannis reloaded, că asta am văzut, un Klaus Iohannis reloaded. Daca Iohannis doreşte să potoloească avântul ăsta din PDDragnea, toate ţoapele care vin să ne dea lecţii, şi toţi sfertodocţii de acolo, asta e atitudinea pe care trebuie sa o aibă, sigur dublată de atitudinea de ieri, în care a blocat un demers foarte periculos, cu prezenţa în fruntea Guvernului a lui Paul Stănescu, cu puternice aspiraţii penale, cu un trecut pe măsură, penal", a mai subliniat Guşă.

Consultantul a mai spus că Paul Stănescu este un personaj slab pregătit:

"Paul Stănescu este un om cu slabă pregătire profesională, cultură puţină. Este un om care reprezintă partea de sub medie a baronilor cu puternice interese de afaceri în tot sudul ţării, de la Doljul Liei Olguta Vasilescu pana la Teleormanul lui Dragnea. Sigur, şi cu legături până la Oprişan şi Buzatu. El face punte între aceşti baroni, iar el nu este un lider al lor, dar este recunoscut ca unul de al lor. Iar mizele lor sunt foarte mari: mulţi au probleme penale grave. Ca să nu mai spunem de ce trebuie să rezolve la Olt, cel despre care îmi face puţină plăcere să vorbesc public, consilierul premierului, Darius Vâlcov. Ordonanţa este ceva extrem de important pentru ei să fie dată pentru că altfel ei pot să sufere condamnări, pentru că pe circuitul parlamentar pe care îl preferă Tăriceanu, problemele lor nu vor fi rezolvate", a mai spus Cozmin Guşă.

Acesta a mai vorbit şi despre îndemnurile pe care Iohannis le-a transmis PNL, dar punctat că nu vom avea soluţii clare de la liberali.

"PNL nu va căpata nicio soluţie atât de rapid. Singurul rezultat al atitudinii lui Iohannis este o decoagulare a lor, dintr-un instinct de conservare şi dintr-o frică. În rest, nu o să pomenim de la ei, strategii politice macroeconomice sau de reorganizare administrativă a României. Ei nu mărturisesc, dar şi pnl-iştii au dosare la fel de consistente cu cele ale PSD, dorinţa lor de a scăpa prin amnistie şi graţiere este la fel de mare ca şi a psd-iştilor, dar ei sunt blocaţi în acest joc care îi face să susţină, dar să nu mărturisească public jocul PSD-ului de siluire a Justiţiei din România. Şi până nu se va rezolva acest lucru care să îi descătuşeze şi pe baronii galbeni, ei nu vor face nimic acolo, se vor tot învârti. Ei doar de frica lui Iohannis nu semnalizează spre Tăriceanu. Poate că unii vor fi alături de Tăriceanu în campania 2019. Dacă Tăriceanu la un moment dat se va despărţi de Dragnea, sprijinul către el va fi şi mai consistent şi aici noi trebuie să analizăm complexitatea competiţiei pe partea dreaptă a eşicherului politic.", a mai spus Guşă.

Totodată, Guşă a mai punctat că electoratul PSD nu işi pune niciodată problema că banii din mita electorală nu sunt de la PSD, ci de fapt, din taxele noastre, ale tuturor.

"Ei sunt bătaia de joc a baronilor. Dar ce să le faci, te uiţi la ei ca la animăluţe. Oameni care sunt dependenţi de mita electorală. Ei văd guvernarea ca pe o posibilitate de pomeni pentru ei. Dar nu îşi pun problema că banii nu sunt daţi de Dragnea sau Firea. Ei ar trebui să ne mulţumescă nouă, cei care plătim taxe. Noi suntem cei care alimentăm, prin taxele pe care le plătim, această mită electorală", a mai spus Guşă.

Pe de altă parte, lui Liviu Dragnea, Guşă nu-i dă şanse în lupta pentru mandatul de preşedinte al României.

"Calculul lui Dragnea e unul extrem de pragmatic, că el trebuie să ajunga în turul 2 şi va ajunge pe baza acestui electorat, nu vreau să spun de idioţi, dar acest electorat care care s-a prostit din punct de vedere electoral. Apoi, să se descurce în turul 2. Apoi, în funcţie de contracandidatul care va fi probabil Iohannis, ii va fi greu sa se descurce, nu va fi reusi să aglutineze ceva care să îl ducă la 50% plus 1, şi vorbesc despre Dragnea pentru că nu există o altă variantă pentru PSDragnea, decât acestă candidatură cu o miză pe care nu o să o lase din mână. Şi în momentul în care vorbim sunt 0 şanse de succes electoral pentru Dragnea şi sunt în stare să pariez oricât şi cu oricine pentru acest pronostic pe care îl fac".

Ştire în curs de actualizare.