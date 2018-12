Cozmin Guşă: "Judoul românesc a avut o evoluţie ascendentă"

Preşedintele Federaţiei Române de Judo (FRJ), Cozmin Guşă, a declarat, pentru Agerpres, că baza de selecţie foarte mică este principala cauză a faptului că România nu a obţinut în acest an nicio medalie la competiţiile majore de seniori, Campionatele Europene şi Campionatele Mondiale.

"Explicaţia pentru absenţa medaliilor este numărul mic de sportivi care practică judo în România. Noi alegem din 3.000 de sportivi, în timp ce Franţa alege din 700.000, Italia şi Germania din 300.000, Olanda din 200.000. Deci baza de selecţie la judo e foarte mică în România, într-un fel e de mirare că avem şi rezultatele astea. În plus, nivelul profesional al antrenorilor nu se ridică, din păcate, decât la unii dintre ei, la standardele pe care ni le dorim. Atât de jos am ajuns prin comparaţie cu nivelul de performanţă la care s-au dus alţii. Practic, în ultimii zece ani, judoul românesc în ansamblu a tot scăzut, în timp ce toţi ceilalţi au progresat. Până când îi vom ajunge din urmă cu grupul, deci nu la nivel individual, mai durează. E o chestiune de răbdare şi strategie. E nevoie de multe investiţii în antrenamente, în stagii, în tot ce înseamnă asistenţa post pregătire. Nu e simplu, dar trebuie să avem răbdare", a spus el.

Cozmin Guşă susţine totuşi că judoul românesc a avut o evoluţie ascendentă. "Anul 2018 a fost pe o evoluţie ascendentă totuşi. În sensul că Alina Chiţu şi Corina Căprioriu (Ştefan), campioanele noastre, au revenit în competiţii şi au confirmat. Cu puţine medalii, dar au intrat în categoria de top mondial, ceea ce este excepţional după perioada de pauză. Loredana Ohâi şi-a revenit bine după accidentare şi mă bucur că este una dintre protagonistele categoriei 57 kg şi, în a doua jumătate a anului, a intrat între protagonistele categoriei 63 şi Ştefania Dobre. Deci, în cazul fetelor am doar un singur regret, la 48 de kg, unde nici Monica Ungureanu şi nici Alexandra Pop nu şi-au găsit tempoul. Au avut şi multe accidentări, săracele, dar sperăm ca 2019 să fie mai bun pentru ele", a precizat oficialul FRJ.



"La băieţi, care au trecut printr-o perioadă mai agitată, mă refer la demiterea de la lot a antrenorului Adrian Croitoru, care nu a corespuns rigorilor din judoul mondial în acest moment, au fost puţine plusuri şi prea multe minusuri. A existat însă un moment maxim în 2018, mă refer la titlul de campion olimpic la tineret câştigat de Şulcă. Acest băiat este o confirmare pentru categoria 73 de kilograme. Tot la 73 kg şi Raicu a avut o evoluţie constant bună, însă a ratat de puţin nişte medalii. Iar asta dintr-o lipsă de maturitate, pentru că valoare are. Natea din păcate a avut nişte probleme de sănătate, el a revenit, dar fără convingere. L-am văzut la Liga Europei, înţeleg că a slăbit şi vreo 20 kilograme, ceea ce e foarte bine. În ansamblu, fetele au fost peste linie, în timp ce băieţii sub linie, dacă e să trag o concluzie înainte de anul preolimpic", a adăugat Cozmin Guşă.



Preşedintele susţine că judoul românesc îşi propune în 2019 să califice 8-10 sportivi la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2020. "Revirimentul acesta de la cadeţi, care se vede cu ochiul liber, ne dă speranţe. Însă, rezultatele acestor sportivi se vor vedea în 2024, nu la Tokyo. La Tokyo vom defila cu cei care sunt consacraţi. Probabil că vom avea între 8 şi 10 calificaţi la Jocurile Olimpice din 2020, şi nu e puţin. E un obiectiv asumat de noi în faţa COSR. Spun că nu e puţin pentru că COSR şi-a propus să califice 100 de sportivi la Tokyo. Iar noi să venim cu 10% nu e deloc rău. Îmi doresc în 2019 să avem în top 20 minimum cinci sportivi. Şi apoi să vină medalii în plus la Grand Prix-uri şi Grand Slam-uri, pentru că acelea se punctează mult. Ca pregătire ne vom concentra pe stagii în Asia, deci nu doar în Japonia, vom avea şi Coreea, şi Mongolia", a menţionat Guşă.

Medaliat cu aur la Jocurile Olimpice pentru Tineret de la Buenos Aires, Adrian Şulcă este sportivul numărul 1 în judoul românesc. "Cel mai bun judoka în 2018 este Şulcă. El este băiatul care a venit din urmă, care şi-a marcat categoria. Iar titlul olimpic la tineret este cel mai valoros. Eforturi bune au mai făcut însă anul acesta şi Vlăduţ Simionescu şi Raicu. Iar la fete, Căprioriu (Ştefan), Ohâi şi Dobre. Iar sportivul român al anului este tot Simona Halep, în ciuda finalului de sezon foarte prost. Îmi pare rău că nu a putut juca, dar nu cred că poate să o detroneze cineva. Pentru că despre România s-a vorbit în lumea sportului în contextul rezultatelor Simonei Halep. În ierarhia asta aş mai pune-o pe Cristina Neagu şi fetele de la canotaj", a explicat Guşă.



La seniori, România nu a obţinut în 2018 nicio medalie la Campionatele Europene şi Mondiale. La CE de la Tel Aviv, România a participat cu 11 sportivi, în timp ce la CM de la Baku a fost reprezentată de 6 sportivi.



România a încheiat Campionatele Europene de judo Under-23 de la Gyor cu o medalie de bronz, cucerită de Marcel Cercea.



Cel mai important rezultat a fost obţinut de judoul românesc la Jocurile Olimpice pentru Tineret de la Buenos Aires, acolo unde Adrian Şulcă a cucerit medalia de aur.



La juniori, România a câştigat la Campionatele Mondiale de judo de la Nassau o medalie de bronz, prin Cleonia Rîciu, iar la Campionatele Europene de la Sofia tot un bronz la proba de echipe mixte.



În cadrul Campionatelor Europene de judo pentru cadeţi de la Sarajevo, delegaţia României a cucerit o medalie de bronz la echipe mixte, iar la individual un aur, prin Georgia Hangianu (40 kg), şi trei de bronz, prin Alexandra Paşca, Adrian Şulcă şi Alex Creţ.



Tot în 2018, România a cucerit 22 de medalii (7 de aur, 4 de argint şi 11 de bronz) la Campionatele Balcanice de judo pentru juniori, desfăşurate la Sibiu.