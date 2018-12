Cozmin Guşă dă pe faţă jocurile politice: Cum funcţionează blatul dintre Iohannis şi Dragnea

Consultantul politic Cozmin Guşă este de părere că între preşedintele Klaus Iohannis şi liderul PSD există un blat, cei doi practicând un joc avatajos pentru ei, dar păgubos pentru români.

"Acest sfârşit de an, după analiza mea, cred că şi a altora, este marcat de un blat evident Iohannis-Dragnea. Nesuspendare Iohannis vs. necondamnare sau întârzierea acţiunii în justiţie pentru Dragnea. Toate treburile care s-au întâmplat în ultima vreme converg înspre această concluzie. Au fost într-un fel scoşi din joc, cel puţin pentru o anumită perioadă, candidaţii emergenţi. Mă refer aici la Gabriela Firea şi Călin Popescu Tăriceanu. Firea îl incomoda foarte tare în primul rând pe Dragnea, dar şi pe Iohannis într-un fel. Tăriceanu îl incomoda în primul rând pe Iohannis, având în vedere şi apetenţa multor liberali pentru scorul lui Tăriceanu, dar sigur că îl incomoda şi pe Dragnea, având în vedere posibilitatea candidaturii comune, din partea PSD-ALDE. Iohannis era foarte îngrijorat şi de o suspendare temporară. Dragnea, nemaiavând deloc aderenţă publică, nu ar fi riscat chiar să meargă la votul popular pentru suspendarea lui Iohannis. Însă, după modelul Plahotniuc din Moldova, care este de fapt adevăratul model al lui Liviu Dragnea, putea să-l suspende pentru o perioadă, chiar şi fără să meargă la vot, şi atunci Iohannis era pus în dificultate, pentru că nemaifiind la volan, chiar şi pentru o perioadă scurtă, ar fi pierdut multe din lucrurile pe care le poate face din scaunul prezidenţial pentru propria apărare. Dragnea, în acelaşi timp, fiind analizat cu atâta deferenţă din partea justiţiei, în perioada asta, a demonstrat forţă în interiorul PSD. Asta nu se putea fără ajutorul unor forţe subterane. Pe de altă parte, a pus în dificultate, cu ajutorul lui Iohannis, nişte lideri mai colţoşi. Aici mă refer cel puţin la Paul Stănescu şi Lia Olguţa Vasilescu. Este un joc de tip win-win între Iohannis şi Dragnea, Iohannis fiind foarte bucuros că, atâta timp cât lumea îl compară cu Dragnea, el are un avataj. Dacă ar avea contracandidaţi care să nu fie atât de detestaţi de români, Iohannis ar intra în încurcătură, pentru că la orice început de an electoral preşedintele este analizat cu creionul în mână. Lumea se întreabă ce a făcut acest preşedinte în mandatul său pentru România. Din păcate, la Iohannis, lista este scurtă spre inexistentă", a declarat Cozmin Guşă pentru STIRIPESURSE.RO.

Consultantul politic afirmă că nu este vorba despre o înţelegere între Iohannis şi Dragnea, ci despre o chestiune tacită.

"Dacă Iohannis ar fi încurajat mişcare puciştilorla acel moment, având un discurs public în care ar fi discutat despre posibilitatea unui prim-ministru tot de la PSD, de la partea reformistă, puciştă din PSD, atunci Gabriela Firea nu ar fi fost în situaţia de a fi în minoritate la Comitetul Executiv. Iohannis a făcut acest jos intenţionat, deşi era o soluţie bună pentru România. Este clar din ultimele poziţii ale lui Iohannis, este clar că vom merge la preşedinţia Consiliului UE cu Guvernul Dăncilă.

Blaturile din fotbal, din câte cunosc cititorii stiripesurse.ro, aveau la mijloc valize. Acest blat are şi el valize, pentru că acel dialog la distanţă prin valize a însemnat o înţelegere de joc în doi. În niciun caz nu a fost vreo întâlnire între Iohannis şi Dragnea, numai că Dragnea, fiind un jucător viclean, şi-a potrivit paşii conform a ceea ce crede el că ar dori Iohannis. Iohannis asta doreşte: să nu-i fie analizat mandatul, ci să fie comparat ca potenţiale performanţe cu cineva de genul lui Dragnea", mai afirmă Guşă.