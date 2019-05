Cozmin Gușă i-a adresat lui Daea o întrebare despre Cioloș. Reacția ministrului Agriculturii

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a fost provocat, în cadrul emisiunii România 2019, să răspundă la "o întrebare scurtă, de tip electoral", formulată de moderatorul Cozmin Gușă

"Am o intrebare scurta, de tip electoral. Vreau tot un raspuns scurt. Intrebarea mea este: Dacian Ciolos, care este pe primul loc pe lista USR PLUS, fost comisar al Romaniei pe Agricultura, a facut lucruri bune si in avantajul Romaniei? Sau nu a facut mai nimic? Vreau un raspuns scurt", l-a chestionat Cozmin Gușă pe Petre Daea.

După câteva secunde de gândire, ministrul Agriculturii a răspuns: "Nu l-am intalnit in agricultura reala a tarii. Asta este raspunsul pe care il dau".

Moment în care Cozmin Gușă a replicat: "Raspunsul este multumitor, am inteles despre ce este vorba".

Caravana emisiunii România 2019 a ajuns în această seară în judeţul Ialomiţa. Moderatorul Cozmin Guşă a propus o dezbatere despre viitorul României, dintr-o regiune încărcată de istorie. Locația aleasă a fost Muzeului Naţional al Argiculturii din Slobozia.

Invitații emisiunii au fost: Marian Pavel, senator PSD, Victor Moraru, președintele CJ Ialomița, Tinel Gheorghe, deputat PNL, Nicușor Șerban, antreprenor în agricultură, George Simion, candidat independent la europarlamentare, și Octavian Hoandră, realizator Realitatea TV.